Black Sea Arena-ზე ავტოსადგომის მოსაწყობად 2 მილიონზე მეტი დაიხარჯება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => black-sea-arena [1] => avtosadgomi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 133545 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => black-sea-arena [1] => avtosadgomi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 133545 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5971 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => black-sea-arena [1] => avtosadgomi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => black-sea-arena [1] => avtosadgomi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (133545) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (9347,5971) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 132672 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-21 14:04:42 [post_date_gmt] => 2017-05-21 10:04:42 [post_content] => ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი, თანამედროვე კომპოზიტორი გორან ბრეგოვიჩი Black sea arena-ზე კონცერტს გამართავს. კონცერტი 26 აგვისტოსაა ჩანიშნული და ბილეთების გაყიდვა tkt.ge-ზე უკვე დაიწყო. გორან ბრეგოვიჩი უამრავი ცნობილი სიმღერისა და საუნდრეკის ავტორია. მათ შორის, მან შექმნა მუსიკა ემირ კუსტურიცას ცნობილი ფილმებისთვის, რომლებსაც ასრულებდნენ ისეთი კალიბრის ვარსკვლავები, როგორიცაა იგი პოპპი და სეზარია ევორა. მისი მუსიკა ერთმანეთში აერთიანებს ბალკანურ ფოლკლორს, როკსა და სიმფონიას. სწორედ ეს, ერთმანეთისგან განსხვავებული მიმართულებების სინთეზი ტოვებს მსმენელზე დაუვიწყარ შთაბეჭდილებას. "გორან ბრეგოვიჩი მუდმივად ეწევა აქტიურ საგასტროლო მოღვაწეობას „Wedding and Funerals Orchestra“-ს თანხლებით, რომელსაც თავადვე ხელძღვანელობს და არცერთ ქვეყანაში არ ტოვებს ცარიელ ადგილებს საკონცერტო დარბაზებში", - აცხადებენ კონცერტის ორგანიზატორები. [post_title] => გორან ბრეგოვიჩი Black sea arena-ზე კონცერტს გამართავს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => goran-bregovichi-black-sea-arena-ze-koncerts-gamartavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-21 14:06:59 [post_modified_gmt] => 2017-05-21 10:06:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=132672 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 132692 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-21 12:38:23 [post_date_gmt] => 2017-05-21 08:38:23 [post_content] => ყველა დროის ერთ-ერთი საუკეთესო ჯგუფმა „აეროსმიტმა” საქართველოში კონცერტი გამართა. „„ბლექ სი არენაზე” ჯგუფი ქართველი და უცხოელი მსმენელის წინაშე, 2017 წლის გრანდიოზული ევროტურის “Aero-Vederci Baby!” ფარგლებში წარდგა. ჯგუფმა ქართველი მსმენელისთვის ბოლო დროის საუკეთესო სიმღერებთან ერთად, ძველი ჰიტებიც შეასრულა. [video width="720" height="576" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/05/20.5.2017-aerosmiti-damontajebuli.mp4"][/video] „Aerosmith“-ის წევრებმა მასშტაბური ევროტურის შესახებ გასული წლის 14 ნოემბერს გამოაცხადეს. ტურნეს ფარგლებში ჯგუფი საქართველოს გარდა ეწვევა, ისრაელს, რუსეთს, გერმანიას, პოლონეთს, დანიას, შვედეთს, დიდ ბრიტანეთს, ირლანდიას, საფრანგეთს, იტალიას, პორტუგალიას, ესპანეთსა და შვეიცარიას. აღსანიშნავია, რომ 2017 წლის ევროტურის ფარგლებში, „Aerosmith“ კონცერტებს გამართავს ისეთ მასშტაბურ ფესტივალებზე, როგორიცაა შვედეთის როკ-ფესტივალი (Sweden Rock), საფრანგეთში „ჰელფესტი“ (France’s Hellfest) და დიდ ბრიტანეთში, დონინგტონის ლეგენდარული „დაუნლოუდ ფესტივალი“ (Download Festival in Donington, UK). ბოლო ტურნე „Aerosmith”-მა სამხრეთ ამერიკაში ჩაატარა, კონცერტები გაიმართა ჩილეში, არგენტინაში, კოლუმბიაში, ბოლივიაში, ბრაზილიაში, პერუსა და მექსიკაში. „Aerosmith“-ის კონცერტი საქართველოში პროექტ Check in Georgia-ს ფარგლებში გაიამრთა, რომელიც წელს უკვე მეორედ ტარდება. “Check in Georgia-ს საერთო კონცეფციის ქვეშ გაერთიანდება ისეთი ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ჩვენი ქვეყნის ცნობადობის ამაღლებას და საქართველოში დამატებით ათასობით ტურისტს მოიზიდავს. პროექტი რამდენიმე თვის განმავლობაში გაგრძელდება და მნიშვნელოვანია, ის იქნება ასევე ადგილობრივი ბიზნესის წამახალისებელი ფაქტორი იქნება და ხელს შეუწყობს ჩვენი მოქალაქეების შემოსავლების ზრდას”, აცხადებენ ეკონომიკის სამინისტროში. [gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="132694,132695,132696,132697,132698,132699,132700,132701,132702,132703,132704"] 45 წელზე მეტია, რაც „Aerosmiths”-ს მსოფლიო კარგად იცნობს. ოთხი მუსიკოსისგან დაკომპლექტებული ბენდი მრავალწლიანი მოღვაწეობის განმავლობაში, მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ-ჯგუფად იქცა. „ამერიკის უდიდეს როკენროლ ჯგუფს“, 100 მილიონზე მეტი ალბომი აქვს გაყიდული. მრავალწლიანი არსებობის განმავლობაში, ჯგუფს არაერთი პრესტიჟული ჯილდო აქვს მიღებული - მათ შორის: 4 „Grammy Awards“ , 8 „American Music Awards“, 6 „Billboard Awards“ და „12 MTV Awards“. [post_title] => "აეროსმიტის" კონცერტი შეკვეთილში: ლეგენდარული ჰიტები და აღფრთოვანებული მსმენელი (ვიდეო/ფოტო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => aerosmitis-koncerti-shekvetilshi-legendaruli-hitebi-da-aghfrtovanebuli-msmeneli-videofoto [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-21 15:02:41 [post_modified_gmt] => 2017-05-21 11:02:41 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=132692 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 132507 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-05-19 17:51:23 [post_date_gmt] => 2017-05-19 13:51:23 [post_content] => „აეროსმიტის“ კონცერტზე დასასწრებად მიმავალი მგზავრების თხოვნით, საქართველოს რკინიგზა კონცერტის დასრულების შემდეგ, ქ. თბილისში დასაბრუნებლად კიდევ ერთ დამატებით რეისს ნიშნავს(#887). როგორც ”ფორტუნას” კომპანიიდან აცნობეს, მატარებელი „ბლექსი არენასთან“ მდებარე ახალი სარკინიგზო ბაქნიდან 01:50 გამოვა და ქ. თბილისში ჩამოვა 06:30.ბილეთები იყიდება, როგორც ცენტრალური ვაგზლის სალაროებში, ასევე ელექტრონულად და სწრაფი გადახდის აპარატებით. "გთხოვთ იჩქაროთ, ბილეთების რაოდენობა შეზღუდულია", - აცხადებენ კომპანიაში. [post_title] => ”აეროსმიტიდან” თბილისში დასაბრუნებლად კიდევ ერთი რეისი დაინიშნა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => aerosmitidan-tbilisshi-dasabruneblad-kidev-erti-reisi-dainishna [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-19 17:51:54 [post_modified_gmt] => 2017-05-19 13:51:54 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=132507 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 132672 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-21 14:04:42 [post_date_gmt] => 2017-05-21 10:04:42 [post_content] => ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი, თანამედროვე კომპოზიტორი გორან ბრეგოვიჩი Black sea arena-ზე კონცერტს გამართავს. კონცერტი 26 აგვისტოსაა ჩანიშნული და ბილეთების გაყიდვა tkt.ge-ზე უკვე დაიწყო. გორან ბრეგოვიჩი უამრავი ცნობილი სიმღერისა და საუნდრეკის ავტორია. მათ შორის, მან შექმნა მუსიკა ემირ კუსტურიცას ცნობილი ფილმებისთვის, რომლებსაც ასრულებდნენ ისეთი კალიბრის ვარსკვლავები, როგორიცაა იგი პოპპი და სეზარია ევორა. მისი მუსიკა ერთმანეთში აერთიანებს ბალკანურ ფოლკლორს, როკსა და სიმფონიას. სწორედ ეს, ერთმანეთისგან განსხვავებული მიმართულებების სინთეზი ტოვებს მსმენელზე დაუვიწყარ შთაბეჭდილებას. "გორან ბრეგოვიჩი მუდმივად ეწევა აქტიურ საგასტროლო მოღვაწეობას „Wedding and Funerals Orchestra“-ს თანხლებით, რომელსაც თავადვე ხელძღვანელობს და არცერთ ქვეყანაში არ ტოვებს ცარიელ ადგილებს საკონცერტო დარბაზებში", - აცხადებენ კონცერტის ორგანიზატორები. [post_title] => გორან ბრეგოვიჩი Black sea arena-ზე კონცერტს გამართავს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => goran-bregovichi-black-sea-arena-ze-koncerts-gamartavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-21 14:06:59 [post_modified_gmt] => 2017-05-21 10:06:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=132672 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 42 [max_num_pages] => 14 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 3fd13a88aef217616c0deb5bda52395e [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )