„ბლექ სი არენას“ დირექტორად ანი კავლელიშვილი დაინიშნა – როგორ ემზადებიან „აეროსმიტის“ დასახვედრად

2017 წლის ზაფხული-შემოდგომის სეზონის განმავლობაში CHECK IN GEORGIA-ს ფარგლებში, ქართულ-უცხოური კულტურული ღონისძიებების გამართვის მიზნით ინტერესთა გამოხატვა გამოცხადდა. ინტერესთა გამოხატვის საშუალებით შეირჩევა კულტურული ღონისძიებები, რომლებიც ივნისი-სექტემბრის განმავლობაში „ბლექ სი არენაზე" გაიმართება. დღეიდან ათი კალენდარული დღის განმავლობაში დაინტერესებულ მხარეს შეეძლება წარმოადგინოს წინადადებები, თუ რომელი ან რამდენი მუსიკალური, ქორეოგრაფიული თუ სხვა სახის კულტურული ღონისძიების ორგანიზება შეუძლია. კონკურსში მონაწილე სუბიექტების განაცხადებს განიხილავს სპეციალური კომისია, რომელიც დაკომპლექტებული იქნება დარგში მოღვაწე მაღალი კვალიფიკაციის მქონე სპეციალისტებით, რომლებსაც შესაბამისი ცოდნა, რეპუტაცია და გამოცდილება აქვთ. ინტერესთა გამოხატვაში მონაწილე კანდიდატს უნდა ჰქონდეს ბოლო ორი წლის განმავლობაში საქართველოში კულტურული ღონისძიებების ორგანიზებისა და განხორციელების გამოცდილება. დაინტერესებულ მხარეებს დეტალური ინფორმაციის მიღება შეეძლებათ „ბლექ სი არენას" ოფიციალურ ვებ-გვერდზე www.bsa.com.ge და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებ-გვერდზე: http://procurement.gov.ge/. "აეროსმიტის" კონცერტი საკმაოდ ძვირად ღირებულია. ის სახელმწიფო პროექტის "ჩექ იმ ჯორჯიას" ფარგლებში იმართება. საზოგადოების ნაწილმა დასვა კითხვა, რატომ იხარჯება რამდენიმე მილიონი როკჯგუფის ჩამოსაყვანად. "გადაურბინა ერთმანეთს "აეროსმიტის" ბილეთების რიგში იმ ხალხმა, ცოტა ხნის წინ რომ წერდა: "აუ პროშტა 5 მილიონს რაში ყრიან ეს დეგენერატები, ხალხს პურის ფული არ აქვშ..." ასეთი სტატუსი გამოაქვეყნა დავით კოვზირიძემ ("მძიმე კაცთან" წამყვანი) მას შემდეგ, რაც კონცერტზე დასაწრები ბილეთები სრულად გაიყიდა. როგორც კულტურის მინისტრის მოადგილე, კახა კანდელაკი წერს, შავი ზღვის სანაპირო, ამ კონცერტის წყალობით, ბევრად ადრე დაიწყებს სეზონს. [post_title] => "აეროსმიტის" ბილეთები 3 საათში გაიყიდა!.. Black Sea Arena–ზე სეზონი სწორედ Aerosmith–ის კონცერტით გაიხსნება. Black Sea Arena–ზე სეზონი სწორედ Aerosmith–ის კონცერტით გაიხსნება.

Aerosmith-ის კონცერტის ბილეთების გაყიდვა 25 თებერვალს იწყება

Black Sea Arena–ზე Aerosmith–ის კონცერტის ბილეთების გაყიდვა ხვალ, დილის 9 საათზე დაიწყება. ბილეთების შეძენა ონლაინ რეჟიმში, biletebi.ge–ზე ან tkt.ge–ზე იქნება შესაძლებელი. კონცერტზე დასასწრები ბილეთების ფასი 40 ლარიდან დაიწყება – სწორედ ამ ფასად შეეძლებათ ეტლით მოსარგებლეებს ბილეთების შეძენა. მათთვის სპეციალური ზონა იქნება გამოყოფილი. რაც შეეხება დანარჩენ ზონებსა და ფასებს: გოლდენ რინგში ფეხზე დასადგომი ბილეთების ფასი 50 ლარია; მესამე იარუსზე ბილეთები (31-39 სექტორები) - 50 ლარი ღირს; მეორე იარუსზე (21-29 სექტორები) -100 ლარი; პირველ იარუსზე (11-16 სექტორები) ბილეთების შეძენა 200 ლარად შეგიძლიათ, ხოლო ვიპ ზონაში განთავსება (VIP 1, VIP 2.1, VIP 2.2) - 400 ლარი ღირს. ლეგენდარული ჯგუფის კონცერტი სექტემბერში 20 მაისს გაიმართება. 