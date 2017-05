ბლოგი შუაშისტების წინააღმდეგ – „ჩემს შეყვარებულს ჩემამდეც ჰქონია სექსი და მე ვაპატიე…“

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => beqa-kokaia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 131626 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => beqa-kokaia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 131626 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 639 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => beqa-kokaia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => beqa-kokaia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (131626) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (639) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 63976 [post_author] => 4 [post_date] => 2016-07-14 12:39:29 [post_date_gmt] => 2016-07-14 08:39:29 [post_content] => ჟურნალისტი ბექა კოკაია ვრცელი სტატუსით ეხმიანება ქალების სასტიკ მკვლელობებს, რომლებშიც დამნაშავეები მათი ქმრები არიან... ეს თემა ბოლო დღეებში ისევ გააქტუალურდა, ვინაიდან რამდენიმე ახალი ამბავი გავრცელდა სწორედ ამგვარი საზარელი მკვლელობების შესახებ... როგორც ჟურნალისტი წერს: „და როცა შენს შვილს, გოგოს მოგიკლავს შენი სიძე: გაგახსენდება, როცა დაიბადა და პირველად ნახე, როგორ დაგიძახა პირველად მამა, როგორ გადადგა პირველი ნაბიჯი, ბაღი, სკოლა, როგორ გახდა სტუდენტი, მერე როგორ დაქორწინდა, როგორ ეძმაკაცებოდი სიძეს, როგორ არ იმჩნევდი, როცა ატყობდი, რომ შენ შვილს ჩაგრავდნენ, როგორ ზრუნავდი იმაზე, რომ მეზობლებს შენი შვილი ბედნიერი გონებოდათ და როგორი მეორეხარისხოვანი იყო შენთვის, მართლა ბედნიერი იყო თუ არა შენი შვილი, მტკიცედ რომ გქონდა გადაწყვეტილი, არ დანგრეულიყო შენი შვილის ოჯახი... როგორ მშვიდად ხვდებოდი ამბებს სხვა გოგოებზე, რომლებიც ქმრებმა მოკლეს, დაასახიჩრეს, როგორ ამბობდი ხშირად, ალბათ ღირსი იყოო, მე რომ მაგის მამა ვყოფილიყავი, მეც მოვკლავდიო, როგორ არ აქცევდი ყურადღებას მეზობლის სახლიდან გამოსულ ხმაურს, სადაც ხვდებოდი, რომ მორიგი ქმარი მორიგ ცოლს ცემდა... მერე უკვე არც კი დაინტერესდები, რაზე მოგიკლეს შვილი, აი, მაშინ მიხვდები, რომ აქ მტყუანი და მართალი არ არსებობს და შენს შვილს რაც უნდა გაეკეთებინა, შენ უნდა დაგეცვა და რომ მკვლელობის „ღირსი“ არავინაა, რომ შვილი აღარ გყავს, იმიტომ, რომ ავადმყოფთან ცხოვრობდა და შენ ამ ავადმყოფობას კაცურკაცობას ეძახდი. მაშინ იქნები ყველაზე უსუსური, როცა მიხვდები, რომ აღარაფრის შეცვლა აღარ შეგიძლია. და სანამ შენი შვილი მოგიკლა სიძემ, მანამდე დაიცავი ყველა, სადამდეც გაწვდები. შენიც და სხვაც. არ გაამართლო მკვლელი. და ყველამ თუ დაიცვა, მერე ვეღარ მოკლავენ შენ შვილს. ვეღარ მოგწვდებიან“. ჟურნალისტი ბექა კოკაია სოციალურ ქსელში აქვეყნებს ჩანახატს იმის შესახებ, რა იქნება, თუკი „გაზპრომისგან" გაზს მართლაც შევისყიდით. „წარმოვიდგინოთ, რომ „გაზპრომისგან" ვიყიდეთ გაზი. არ აქვს მნიშვნელობა, რა ფასად და რა პირობებით. ვითომ იაფად მოგვცეს და გვიხარია. წარმოიდგინეთ, ზამთარია და ყინავს, თოვს. ჩვენ ბედნიერები ვართ. სახლში თბილა. კიდევ უფრო ის გვაბედნიერებს, რომ ნატოს მორიგი მინისტერიალი იმართება და როგორც იქნა, გადაწყვიტეს მაპის მოცემა. ან ევროკავშირი დღე-დღეზე აპირებს საქართველოში უვიზო მიმოსვლის ამოქმედებას. ვართ ასე ბედნიერად. უცებ რუსეთისგან მოდის მესიჯი, თუ უარს არ ვიტყვით მაპზე (და ან ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლაზე) გაზს გათიშავენ. და მერე პასუხსაც არ ელოდება - თიშავს. გაზი წავიდა. ვიყინებით. ვყიდულობთ დენის გამათბობლებს. დენის მოხმარება 5-ჯერ და მეტჯერ იზრდება. ასეთ დატვირთვას ვერ უძლებს ჩვენი გადამცემები და ტრასფორმატორები. ტენიკური ავარია ავარიაზე ხდება და დენიც ითიშება. შეშა არაა. აზერბაიჯანმა შემოგვითვალა, ერთხელ ასე რომ გაგიჭირდათ, კი დაგეხმარეთ, მაგრამ მერე ისე დაგვიკიდეთ, რომ ახლა ვეღარ დაგეხმარებითო. გარეთ ქარი ზუის. ძველი ფარანი-რადიოები ამოვიღეთ სარდაფებიდან და იქიდან ვიგებთ ახალ ამბებს. ტელეფონებს ვეღარ ვტენით. ისიც არ ვიცით, რა შეიძლება იყოს ალტერნატიული გამოსავალი. ანდა, ასეთი ჩიხიდან როგორ შეიძლება, ადვილად გამოვძვრეთ? მარტივი ჭეშმარიტება ისაა, რომ თუ ჩიხიდან გამოსვლა არ იცი, ჩიხში არ უნდა შეხვიდე. ჩიხში რომ არ შევიდეთ, 17 ოქტომბერს, 4 საათზე კანცელარიასთან რაც შეიძლება ბევრი უნდა მივიდეთ და ვურჩიოთ მთავრობას, არ იყიდოს „გაზპრომის" გაზი. თუ მაინც შეთანხმდნენ „გაზპრომთან", გავა დრო და ამოვქექავ ამ სტატუსს, ხომ ვამბობდი-მეთქი... არა, რას ამოვქექავ. შუქიც არ იქნება მაგ დროს". 