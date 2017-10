“ბოდიში, ნასვამი ვარ” – ბიულეტინები, რომლებიც გასაჯაროვდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => anuki-areshidze [1] => archevnebi2017 ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 178608 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => anuki-areshidze [1] => archevnebi2017 ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 178608 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 649 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => anuki-areshidze [1] => archevnebi2017 ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => anuki-areshidze [1] => archevnebi2017 ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (178608) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (649,20531) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 178631 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-10-21 23:56:01 [post_date_gmt] => 2017-10-21 19:56:01 [post_content] => ტელეკომპანია "იმედი" ეგზიტპოლების შედეგებს აქვეყნებს. მათი ინფორმაციით, "ქართული ოცნების" კანდიდატს, კახა კალაძეს, ამომრჩეველთა 53%-მა მისცა ხმა. დამოუკიდებელი კანდაიდატი ალეკო ელისაშვილი და "ნაციონალური მოძრაობის" კანდიდატი, ზაალ უდუმაშვილი 14%-ით მეორე ადგილზე არიან. მერობის დანარჩენი კანდიდატის შედეგები, კი ამ ეგზიტპოლის მიხედვით, ასე გამოიყურება: "ლეიბორისტების" მერობის კანდიდატი, გიორგი გუგავა - 2% "ევროპული საქართველოს" კანდიდატი ელენე ხოშტარია- 5% "ერთობა-ახალი საქართველოს" კანდიდატი, გიორგი ვაშაძე -3% "პატრიოტთა ალიანსის" კანდიდატი ირმა ინაშვილი -4% "დემოკრატიული მოძრაობა - თავისუფალი საქართველო" კახა კუკავა - 3% "იმედის" ეგზიტპოლი სოციოლოგიური კვლევების კომპანია Gorbi–მ ჩაატარა. "იმედის" ეგზიტპოლით, კალაძემ 53% მიიღო (ყველაზე მეტი რაოდენობის საჩივარი შევიდა მარნეულში, ვაკეში, ნაძალადევსა და ქუთაისში). საჩივრები დაიწერა ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციებისა და საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენელთა მიერ. საჩივრები ძირითადად ეხება პროცედურულ ხარვეზებს და მათი ნაწილი უბანზევე აღმოიფხვრა. ოლქში შეტანილი საჩივრების უმეტესობის მოთხოვნა არის კომისიის წევრებისთვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრება, თუმცა არის გარკვეული რაოდენობის საჩივრები, რომელიც შეეხება პროცედურულ დარღვევებს, საჭიროებს შესწავლასა და შესაბამის რეაგირებას. ა [post_title] => ცესკო: თბილისში არჩევნებზე ამომრჩეველთა 43,31% გამოცხადდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => cesko-tbilisshi-archevnebze-amomrchevelta-4331-gamockhadda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-21 22:07:49 [post_modified_gmt] => 2017-10-21 18:07:49 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=178697 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 178671 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-10-21 20:49:39 [post_date_gmt] => 2017-10-21 16:49:39 [post_content] => რუსთავში, #26 საარჩევნო უბანზე პატარძალი ხმის მისაცემად მივიდა. ფოტოს ტელეკომპანია ქვემო ქართლი ავრცელებს. ფოტოს კომენტარებში, ფეისბუქის მომხმარებლები ინტერესდებიან, თუ ვის მისცა მან ხმა. ზოგი კი წერს, რომ არჩევნებზე საქორწილო კაბით მისვლა უკვე ტრადიციად იქცა. რუსთავში, #26 საარჩევნო უბანზე პატარძალი ხმის მისაცემად მივიდა. ფოტოს ტელეკომპანია ქვემო ქართლი ავრცელებს. ფოტოს კომენტარებში, ფეისბუქის მომხმარებლები ინტერესდებიან, თუ ვის მისცა მან ხმა. ზოგი კი წერს, რომ არჩევნებზე საქორწილო კაბით მისვლა უკვე ტრადიციად იქცა.

პატარძალი ხმის მისაცემად მივიდა ტელეკომპანია "იმედი" ეგზიტპოლების შედეგებს აქვეყნებს. მათი ინფორმაციით, "ქართული ოცნების" კანდიდატს, კახა კალაძეს, ამომრჩეველთა 53%-მა მისცა ხმა. დამოუკიდებელი კანდაიდატი ალეკო ელისაშვილი და "ნაციონალური მოძრაობის" კანდიდატი, ზაალ უდუმაშვილი 14%-ით მეორე ადგილზე არიან. მერობის დანარჩენი კანდიდატის შედეგები, კი ამ ეგზიტპოლის მიხედვით, ასე გამოიყურება: "ლეიბორისტების" მერობის კანდიდატი, გიორგი გუგავა - 2% "ევროპული საქართველოს" კანდიდატი ელენე ხოშტარია- 5% "ერთობა-ახალი საქართველოს" კანდიდატი, გიორგი ვაშაძე -3% "პატრიოტთა ალიანსის" კანდიდატი ირმა ინაშვილი -4% "დემოკრატიული მოძრაობა - თავისუფალი საქართველო" კახა კუკავა - 3% "იმედის" ეგზიტპოლი სოციოლოგიური კვლევების კომპანია Gorbi–მ ჩაატარა.

"იმედის" ეგზიტპოლით, კალაძემ 53% მიიღო