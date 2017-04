„ბოევიკებმა“ მეჩეთსა და სასადილოზე თავდასხმებისას 50 ავღანელი მოკლეს და დაჭრეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => talibani [1] => boevikebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124517 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => talibani [1] => boevikebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124517 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1351 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => talibani [1] => boevikebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => talibani [1] => boevikebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (124517) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (10088,1351) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 86387 [post_author] => 10 [post_date] => 2016-11-06 10:43:04 [post_date_gmt] => 2016-11-06 06:43:04 [post_content] => ერაყის ქალაქ მოსულში „ბოევიკებმა“ „ისლამური სახელმწიფოდან“ 1 600 სამოქალაქო პირი მძევლად აიყვანეს. ტყვეობაში მყოფ სამოქალაქო პირებს შორის 400 ქალია. ვრცელდება ამჟამად უწყება ამოწმებს ინფორმაციას, რომ მოსულში შესაძლოა, კიდევ 200 სამოქალაქო პირის მკვლელობა განხორციელდა. ტერორისტული დაჯგუფება „ისლამური სახელმწიფო“ მოსულს 2014 წლიდან აკონტროლებს. ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულის დასავლეთ ნაწილში მომხდარი ტერაქტის შედეგად სულ მცირე 40 ადამიანი გარდაიცვალა, ინფორმაციას „ბიბისი" ავრცელებს. ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით, თვითმკვლელმა თავი ავტოკოლონასთან აიფეთქა. ავტომობილებში პოლიციის აკადემიის კურსდამთავრებულები ისხდნენ. გზაზე ორი ასაფეთქებელი მოწყობილობა აფეთქდა, ერთი მათგანი, სავარაუდოდ, თვითმკვლელმა მოიყვანა მოქმედებაში. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა თალიბანმა აიღო. ავღანეთის დედაქალაქში მომხდარი აფეთქების შედეგად შვიდი ადამიანი დაიღუპა და 300-ზე მეტი დაიჭრა, ინფორმაციას „სიენენი" ავრცელებს. ქაბულში აფეთქდა მანქანა, რომელშიც თვითმკვლელი იჯდა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე „თალიბანმა" აიღო. ტერაქტი ქაბულის იმ რაიონში მოხდა, სადაც ავღანეთის თავდაცვის სამინისტრო და სხვა ძალოვანი უწყებების შენობებია განლაგებული. 