ბოლნისში ახალი შემნახველი მეურნეობა გაიხსნა

2016 წლის ივნისთან შედარებით, 2017 წლის ივნისში ბოსტნეულსა და ხილზე საერთო ჯამში ფასებმა საგრძნობლად იმატა, - ამის შესახებ ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებულ ივნისის „თვის მიმოხილვაშია" ნათქვამი. მიმოხილვის თანახმად, 2017 წლის ივნისში წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით, ინფლაციამ 7.1 პროცენტი შეადგინა, ხოლო წინა თვესთან შედარებით ფასების საერთო დონემ 0.4 პროცენტით დაიკლო. როგორც „თვის მიმოხილვაშია" აღნიშნული, წლიურად ფასების მატება უმთავრესად თამბაქოსა და საწვავზე აქციზის მატებით და ასევე, ნავთობის მსოფლიო ფასების გაძვირებით არის გამოწვეული. წლიური ინფლაციიდან 2.6 პროცენტული პუნქტი (პ.პ) ამ პროდუქტების გაძვირებაზე მოდის, 2.7 პ.პ - სურსათის, ხოლო 1.8 პ.პ - დანარჩენი პროდუქტების გაძვირებაზე. ივნისში, წინა წლის ივნისთან შედარებით, ბოსტნეულსა და ხილზე საერთო ჯამში ფასებმა საგრძნობლად იმატა. თითქმის 34 პროცენტით გაძვირდა „ბოსტნეულის", ხოლო 16 პროცენტით „ხილის" ქვეჯგუფში შემავალი პროდუქტების ფასები. თითქმის 10 პროცენტით მოიმატა ფასებმა ხორცსა და ხორცის პროდუქტებზე, ხოლო წვლილმა მთლიან ინფლაციაში 0.6 პ.პ შეადგინა. როგორც მიმოხილვაშია ნათქვამი, ეს ფაქტი შეიძლება უკავშირდებოდეს ამ პროდუქტების ექსპორტის ზრდას და ამის შედეგად, ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდების გარკვეულ შესუსტებას. ბოსტნეული 34%-ით გაძვირდა: რამ გამოიწვია ფასის მატება? ინდონეზიას საქართველოდან სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის იმპორტი სურს. საკითხზე ქვეყნის პარლამენტის ვიცე-სპიკერმა, ფადლი ზონმა განაცხადა, რომელსაც სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი მოადგილე ნოდარ კერესელიძე შეხვდა. კერესელიძემ ყურადღება ქართული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოების ზრდაზე და მის საექსპორტო პოტენციალზე გაამახვილა. ინდონეზიას სურს განახორციელოს თხილისა და კაკლოვანი კულტურების, მინერალური წყლებისა და უალკოჰოლო სასმელების, ხილისა და ბოსტნეულის წვენების, ასევე მინერალური და ორგანული სასუქების იმპორტი. საუბარი ასევე შეეხო ინდონეზიიდან საქართველოში ყავისა და ტროპიკული ხილის იმპორტის შესაძლებლობებს.

ინდონეზია საქართველოდან თხილსა და ბოსტნეულის წვენებს გაიტანს

მეცნიერების დასკვნით, ის, ვინც რეგულარულად, თუნდაც მინიმალური რაოდენობით მიირთმევს ხილს და ბოსტნეულს, ყოველთვის კარგ გუნებაზეა. სპეციალისტების ექსპერიმენტი ორ კვირას გაგრძელდა, 171 მოხალისე კი სამ ჯგუფად გაიყო. პირველი ჯგუფი მთელი ექსპერიმენტის მანძილზე ინარჩუნებდა კვების ჩვეულ რაციონს, მეორე ჯგუფში გაერთიანებულებს სპეციალური კუპონები შესთავაზეს, სურვილის შემთხვევაში ხილისა და ბოსტნეულის შესაძენად, მესამე ჯგუფის მოხალისეები კი, ყოველდღე იძულების წესით მიირთმევდნენ მცენარეულ საკვებს. ექპერიმენტის დასრულების შემდეგ, მეცნიერებმა გაანალიზეს მონაწილეთა ჯანმრთელობის მდგომარეობა და პოზიტიური ცვლილებები მხოლოდ მესამე ჯგუფის მოხალისეებს აღმოუჩინეს. მეორე ჯგუფში გაერთიანებულებმა, მართალია, შეიძინეს აუცილებელი პროდუქტი, მაგრამ თერმულად დაამუშავეს კერძების მოსამზადებლად, ამგვარი სახით მიღებული ხილ-ბოსტნეული კი, ნაკლებად სასარგებლო აღმოჩნდა ორგანიზმისთვის. ექპერტების განცხადებით, ის, ვინც ორი კვირის მანძილზე ყოველდღე მიირთმევდა ცოცხალი მცენარეულის თუნდაც ერთ პორციას, სწრაფად იგრძნო დადებითი ცვლილებები - აუმაღლდა ტონუსი, გაუმჯობესდა ძილი და ბევრად უფრო შრომისუნარიანი გახდა. გარდა ამისა, მეცნიერების დასკვნით, საჭირო რაოდენობით უჯრედისის სისტემატური მიღება პოზიტიურად აისახება ადამიანის ფსიქიკურ მდგომარეობაზე - ხელს უწყობს განწყობის გაუმჯობესებას და ამცირებს დეპრესიის წარმოქმნის რისკს. როგორც აღმოჩნდა, ხილისა და ბოსტნეული მოყვარულები სხვებთან შედარებით უფრო კმაყოფილი არიან საკუთარი ცხოვრებით და არასდროს განიცდიან ჭარბი წონის პრობლემებს.

ხილი და ბოსტნეული განწყობის ასამაღლებლად 2016 წლის ივნისთან შედარებით, 2017 წლის ივნისში ბოსტნეულსა და ხილზე საერთო ჯამში ფასებმა საგრძნობლად იმატა, - ამის შესახებ ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებულ ივნისის „თვის მიმოხილვაშია" ნათქვამი. მიმოხილვის თანახმად, 2017 წლის ივნისში წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით, ინფლაციამ 7.1 პროცენტი შეადგინა, ხოლო წინა თვესთან შედარებით ფასების საერთო დონემ 0.4 პროცენტით დაიკლო. როგორც „თვის მიმოხილვაშია" აღნიშნული, წლიურად ფასების მატება უმთავრესად თამბაქოსა და საწვავზე აქციზის მატებით და ასევე, ნავთობის მსოფლიო ფასების გაძვირებით არის გამოწვეული. წლიური ინფლაციიდან 2.6 პროცენტული პუნქტი (პ.პ) ამ პროდუქტების გაძვირებაზე მოდის, 2.7 პ.პ - სურსათის, ხოლო 1.8 პ.პ - დანარჩენი პროდუქტების გაძვირებაზე. ივნისში, წინა წლის ივნისთან შედარებით, ბოსტნეულსა და ხილზე საერთო ჯამში ფასებმა საგრძნობლად იმატა. თითქმის 34 პროცენტით გაძვირდა „ბოსტნეულის", ხოლო 16 პროცენტით „ხილის" ქვეჯგუფში შემავალი პროდუქტების ფასები. თითქმის 10 პროცენტით მოიმატა ფასებმა ხორცსა და ხორცის პროდუქტებზე, ხოლო წვლილმა მთლიან ინფლაციაში 0.6 პ.პ შეადგინა. როგორც მიმოხილვაშია ნათქვამი, ეს ფაქტი შეიძლება უკავშირდებოდეს ამ პროდუქტების ექსპორტის ზრდას და ამის შედეგად, ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდების გარკვეულ შესუსტებას. ბოსტნეული 34%-ით გაძვირდა: რამ გამოიწვია ფასის მატება? 