ბოლო მონაცემებით 16 ადამიანი ემსხვერპლა წყალდიდობას საბერძნეთში

ათენის შემოგარენში მომხდარი წყალდიდობის შედეგად, 14 ადამიანი დაიღუპა, რამდენიმე კი დაკარგულად მიიჩნევა. დაღუპულთა შორის 10 მამაკაცი და ოთხი ქალია. ათენის დასავლეთ ნაწილში წყალდიდობა შტორმმა გამოიწვია, რომელიც მთელი ღამის განმავლობაში გაგრძელდა. წყალში აღმოჩნდა ასობით საცხოვრებელი სახლი, გზა და დაწესებულება. საბერძნეთის ხელისუფლებამ შტორმის გამო ეგეოსის ზღვაში, კუნძულ სიმიზე საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა. ათენში წყალდიდობის შედეგად 14 ადამიანი დაიღუპა საბერძნეთში გადაუღებელ წვიმას მსხვერპლი მოყვა (ვიდეო)

საბერძნეთში, ატიკას რეგიონში გადაუღებელი წვიმის შემდეგ, მდინარეები ადიდდა და ათენის შემოგარენში მდებარე დასახლებები დატბორა. ნაწილობრივ დაინგრა სახლები და ნაგებობები. სტიქიას მსხვერპლი მოჰყვა. სამ ქალაქში საგანგებო მდგომარეობაა გამოცხადებული. სამაშველო სამსახურის წინასწარი ინფორმაციით, დაღუპულია 7 ადამიანი. 5 გარდაცვლილი მაშველებმა დატბორილ სახლებში აღმოაჩინეს, 2 ადგილობრივი კი, წყლის ნაკადმა გაიტაცა. საგანგებო მდგომარეობაა გამოცხადებული სიმის კუნძულზეც . თურქეთის საზღვართან მდებარე კუნძულს ძლიერმა შტორმმა გადაუარა, რასაც ნაწილობრივი ნგრევა მოჰყვა. მსხვერპლის შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება, ადგილობრივი მოსახლეობა ელექტროენერგიისა და კომუნიკაციების გარეშეა დარჩენილი.

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=iDjjG_Y7iaw[/embed] ათენში წყალდიდობის შედეგად 14 ადამიანი დაიღუპა

ათენის შემოგარენში მომხდარი წყალდიდობის შედეგად, 14 ადამიანი დაიღუპა, რამდენიმე კი დაკარგულად მიიჩნევა. დაღუპულთა შორის 10 მამაკაცი და ოთხი ქალია. ათენის დასავლეთ ნაწილში წყალდიდობა შტორმმა გამოიწვია, რომელიც მთელი ღამის განმავლობაში გაგრძელდა. წყალში აღმოჩნდა ასობით საცხოვრებელი სახლი, გზა და დაწესებულება. საბერძნეთის ხელისუფლებამ შტორმის გამო ეგეოსის ზღვაში, კუნძულ სიმიზე საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა.