ბოლო სამ თვეში, საქართველოს საზღვარი 1 მილიონზე მეტმა მოქალაქემ გადაკვეთა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => uvizo-mimosvla [1] => saqartvelos-moqalaqeebi [2] => sazghvris-kvetis-statistika ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 144471 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => uvizo-mimosvla [1] => saqartvelos-moqalaqeebi [2] => sazghvris-kvetis-statistika ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 144471 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1723 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => uvizo-mimosvla [1] => saqartvelos-moqalaqeebi [2] => sazghvris-kvetis-statistika ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => uvizo-mimosvla [1] => saqartvelos-moqalaqeebi [2] => sazghvris-kvetis-statistika ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (144471) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (7911,17085,1723) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 140675 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-23 11:25:26 [post_date_gmt] => 2017-06-23 07:25:26 [post_content] => „ყველაზე ძალიან მინდოდა, ევროპაში უვიზოდ პირველივე დღეს წავსულიყავი. მაგრამ ბილეთის ყიდვა რომ მოვინდომე, შეუძლებელი აღმოჩნდა. როგორც ჩანს, ჩემნაირი ბევრი იყო და დამასწრეს,“ - ამბობს ნათია კუპრაშვილი და დასძენს, რომ სამოგზაუროდ წასვლა მაინც მოახერხა, ოღონდ ცოტა მოგვიანებით. „საბუთები მოვაგროვე, ბევრი არაფერი, რაც ჩამონათვალშია, სამსახურის, ბანკიდან ცნობა, სასტუმროს ჯავშანი და ბილეთები. კი ვიცოდი, რომ პრობლემა არ იქნებოდა, მაგრამ მაინც ვღელავდი. მიჩვეულები ვიყავით, რომ ვიზა უნდა გვქონოდა. პარიზში მივფრინავდით მე და ჩემი ორი მეგობარი. ყველაზე კარგი განცდა ის იყო, უვიზოების რიგში რომ დავდექით. მე პირადად ამ დროს ვიგრძენი, რომ მათიანი ვარ და არა სხვა. მერე მესაზღვრემ დახედა საბუთებს, შემომხედა, რაღაც შეამოწმა და ტრაფარეტული ფრაზაც მითხრა, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანებაო, სულ ეს იყო,“ - ყვება ნათია კუპრაშვილი „ფორტუნასთან“, რომელიც მოგზაურობიდან სამი კვირის წინ დაბრუნდა. ნათია ხუროშვილი უვიზო რეჟიმის ამოქმედების შემდეგ ესპანეთში გაემგზავრა. როგორც „ფორტუნასთან“ აღნიშნავს, არც ქვეყნიდან გასვლისას და არც უკან დაბრუნებისას პრობლემა არ შექმნია და საზღვარი ზედმეტი გართულებების გარეშე გადაკვეთა. „მივდიოდით ოთხნი, ორი ჩვენი გუნდიდან მივიდა იმ მებაჟესთან, რომელიც მხოლო ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მოქალაქეებს ატარებს, არც ჯავშანი მოსთხოვეს და არც უკან დასაბრუნებელი ბილეთი, უბრალოდ გაუღიმეს და გაუშვეს უპრობლემოდ. მე და ჩემი მეგობარი მივედით არაევროკავშირის ქვეყნებისთვის განკუთვნილ მებაჟესთან, მხოლოდ ბილეთი და სასტუმროს ჯავშანი შეამოწმეს და შეგვიშვეს უპრობლემოდ,“ - აღნიშნავს „ფორტუნასთან“ ნათია. ნათიას მსგავსად ევროპაში წასვლის პრობლემა არ შექმნია არც ვახტანგ დარასელიას. უვიზო რეჟიმის ამოქმედების შემდეგ ის ოჯახთან ერთად საბერძნეთში გაემგზავრა. როგორც თავად ამბობს, საზღვარზე გადასვლისას მხოლოდ სასტუმროს ჯავშნები და ბილეთები შეუმოწმეს. „საბაჟოზე, პრინციპში, დიდი განსხვავება არ ყოფილა. ვხედავდი, რომ ჩემ წინ მდგომ მგზავრებს მოსთხოვეს ჯავშნები და მეც ვაჩვენე სასტუმროს ჯავშანი და უკან დასაბრუნებელი ბილეთები. სულ ეგ იყო და უპრობლემოდ გამატარეს. უკან დაბრუნებაზე მით უმეტეს არასდროს არ არის ხოლმე პრობლემა,“ - ამბობს „ფორტუნასთან“ ვახტანგი. ის ამბობს, რომ საზღვარზე პრობლემა არავის შექმნია და ყველა მარტივად გაატარეს. თუმცა, ცალკეულ შემთხვევებში არაორდინარული სიტუაციებიც არსებობს. „გერმანიაში მივდიოდი. საბუთები წესრიგში მქონდა, მაგრამ მესაზღვრეს რომ გავუწოდე, ირონიულად შემომხედა და ვიზა მომთხოვა. ვუთხარი, რომ ვიზა არ მჭირდებოდა და იმდენად დაუჯერებელი იყო მისთვის, რომ შეშვებაზე კატეგორიული უარი განმიცხადა. მერე სხვასთან მისვლა რომ მოვითხოვე, რეკვა დაიწყო და რომ უთხრეს, საქართველოს ვიზა აღარ სჭირდებოდა, ბოდიში მომიხდა, შვებულებაში ვიყავი და რ ვიცოდიო. მოლოცვაც არ დავიწყებია, ახლა ნამდვილად ჩვენიანები ხართო,“ - ამბობს ლაშა იმედაშვილი, რომელიც გერმანიაში უვიზო რეჟიმის ამოქმედებიდან რამდენიმე დღეში იმყოფებოდა. თუმცა, ასეთი შემთხვევები ძალიან იშვიათია. უვიზო რეჟიმის შემდეგ ევროპაში წასული საქართველოს მოქალაქეების უმეტესობა ჰყვება, რომ მათ არანაირი პრობლემა არ შექმნიათ საზღვარზე. სტატისტიკა საქართველოსთვის შენგენის ზონაში უვიზოდ მიმოსვლის რეჟიმი 2017 წლის 28 მარტიდან ამოქმედდა. საზღვრის კვეთის სტატისტიკა ყოველთვიურად დგება. შსს ინფორმაციით, რომელიც საზღვრის კვეთაზეა პასუხისმგებელი, მიმდინარე წლის მაისში ქვეყნიდან საქართველოს 356361 მოქალაქე გავიდა. აპრილში კი საქართველოს 294 841 მოქალაქე იყო გასული, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს 60 000-ით აღემატება. ამასთან, სტატისტიკა აჩვენებს, რომ მაისში გასული მოქალაქეების რაოდენობა აპრილში გასულებს, როდესაც რეალურად ამოქმედდა უვიზო რეჟიმი, გაცილებით აღემატება. ანუ, მოგზაურთა ნაკადი იზრდება და მას მხოლოდ პირველადი ეფექტი არ ჰქონია. ეს არის ზოგადი მაჩვენებელი და შსს-ში ამბობენ, რომ საქართველოს მოქალაქეების გასვლის შემთხვევაში არ ხდება იმ სტატისტიკის წარმოება, თუ სად მიდიან. 1 მაისს კი პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ, თამარ ხულორდავამ, მედიასთან ამ საკითხის კომენტარისას განაცხადა, რომ 27 მარტიდან 27 აპრილის ჩათვლით, შენგენის ზონაში უვიზო მიმოსვლით საქართველოს 11 700-მდე მოქალაქემ ისარგებლა. საზღვრიდან უკან კი მხოლოდ 26 მოქალაქე გამოაბრუნეს. ამის მიზეზი კი საბუთებში ხარვეზები აღმოჩნდა. „სასიხარულოა ის, რომ ეს შემთხვევები უკავშირდება ობიექტურ გარემოებებს, ანუ არასაკმარის დოკუმენტაციას და არა სუბიექტურ გადაწყვეტილებებს, რომელსაც იღებს ადგილზე მყოფი მესაზღვრე,“ - განაცხადა ხულორდავამ. „ფორტუნა“ ერთ-ერთ მათგანს დაუკავშირდა, რომელიც საზღვარზე არ გაუშვეს. მან ვინაობის დასახელებისგან თავი შეიკავა. მისი თქმით, თბილისის აეროპორტიდან უკან ბიომეტრიული პასპორტის არ არსებობის გამო გამოაბრუნეს, თუმცა მოგვიანებით ქვეყანა უპრობლემოდ დატოვა : „შვილიშვილებთან ერთად საბერძნეთში მივდიოდი. ბავშვებს ბიომეტრიული პასპორტი ჰქონდათ, მე არა. ამის გამო თბილისის აეროპორტში მისული უკან გამომაბრუნეს, თუ ბიომეტრიული პასპორტი არ გაქვს, მაშინ ვიზა უნდა გქონდესო. ბილეთები გადავცვალე, ჯარიმა გადავიხადე და რამდენიმე დღის შემდეგ უკვე ბიომეტრიული პასპორტით უპრობლემოდ გავედი ქვეყნიდან. უბრალოდ, ხარჯი მქონდა 1000 ლარით მეტი." დღეს კი ის პირები, ვინც უკვე ისარგებლა უვიზო რეჟიმით, განსაკუთრებულად აღნიშნავენ იმ კომფორტს, რომ მათ ვიზებზე ლოდინი და მასთან დაკავშირებული სირთულეების გადალახვა აღარ უწევთ. მათი თქმით, არც საჭირო დოკუმენტაციების მოგროვებაა რთული. ევროკავშირთან უვიზო რეჟიმის პირობებში საქართველოს მოქალაქეებს ვიზის გარეშე შეუძლიათ, გაემგზავრონ მხოლოდ მოკლევადიანი ვიზიტით ევროკავშირის/შენგენის ზონის ტერიტორიაზე, რომელიც მოიცავს ევროკავშირის 22 წევრ ქვეყანას, ევროკავშირის 4 არაწევრ ქვეყანას. უვიზო მიმოსვლა ასევე შესაძლებელია შენგენის 4 კანდიდატ ქვეყანასთან. მოკლევადიანი ვიზიტი გულისხმობს 90 დღეს ნებისმიერი 180 დღის განმავლობაში. იმის გამო, რომ უვიზო რეჟიმის ამოქმედებიდან 90 დღე ჯერ არ გასულა, ქართული მხრიდაბ რეჟიმის დარღვევაზე საუბარი ძნელია. თუმცა, უვიზო რეჟიმი გარდა ვადისა, კიდევ სხვა ვალდებულებებსაც ითვალისწინებს. შენგენის ზონაში ყოფნისას საქართველოს მოქალაქეები ვალდებულნი არიან, დაიცვან: შენგენის ქვეყნებში შესვლისა და ყოფნის წესები; ადგილობრივი კანონმდებლობა; საავტომობილო მოძრაობის წესები; საზოგადოებრივი წესრიგი. ამ წესების დარღვევის გამო, შესაძლოა, ჩაითვალოს, რომ მათ უვიზო რეჟიმი დაარღვიეს და მათი დეპორტაცია განხორციელდეს. მაგრამ ჯერჯერობით ასეთი დარღვევების შემთხვევები არ დაფიქსირებულა. ცნობისთვის, უვიზო რეჟიმის პირობების დარღვევისას, რაც ასევე გულისხმობს შენგენის ტერიტორიაზე ყოფნისთვის დადგენილი ვადის გადაცილებას, მოხდება დეპორტაცია და აეკრძალება ევროკავშირის/შენგენის წევრი ქვეყნის ტერიტორიაზე შესვლა 5 წლამდე ვადით.ამასთან ერთად, შესაძლოა, დაეკისროს ჯარიმა 3.000 ევრომდე. გვანცა ბზიავა [post_title] => უვიზო რეჟიმი რეალურად - აბრუნებენ თუ არა ქართველებს უკან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => uvizo-redjimi-realurad-abruneben-tu-ara-qartvelebs-ukan [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-23 11:34:00 [post_modified_gmt] => 2017-06-23 07:34:00 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=140675 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 130292 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-12 13:29:34 [post_date_gmt] => 2017-05-12 09:29:34 [post_content] => ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტის კვლევის მიხედვით (NDI), გამოკითხულთა 14% მიიჩნევს, რომ ევროკავშირის ქვეყნებთან უვიზო მიმოსვლის შედეგად საქართველოს ეკონომიკა დაზარალდება, 12% პასუხობს, რომ არ იცის, 74% კი ამ მოსაზრებას არ ეთანხმება. ამავე გამოკითხვის თანახმად, 78%-ის აზრით, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს აქვს უვიზო მიმოსვლა ევროკავშირის ქვეყნებთან, რიგითი ადამიანები ვერ გაწვდებიან ევროკავშირში მოგზაურობას. მოსახლეობის 14% ამ მოსაზრებას არ ეთანხმება. ცნობისთვის, NDI-მ აღნიშნული გამოკითხვა 2017 წლის 7-28 აპრილის პერიოდში, საქართველოს მასშტაბით 2,493 პირისპირ ინტერვიუს წარმომადგენობითი შერჩევის საფუძველზე, ქვეყნის ქართულ, სომხურ და აზერბაიჯანულენოვან მოსახლეობაში ჩაატარა (ოკუპირებული ტერიტორიების გამოკლებით). [post_title] => რას ფიქრობს მოსახლეობა უვიზო მიმოსვლაზე: NDI-მ კვლევა გამოაქვეყნა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ras-fiqrobs-mosakhleoba-uvizo-mimosvlaze-ndi-m-kvleva-gamoaqveyna [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-12 13:29:34 [post_modified_gmt] => 2017-05-12 09:29:34 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=130292 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 118143 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-03-28 12:36:26 [post_date_gmt] => 2017-03-28 08:36:26 [post_content] => წინ ევროპისკენ – საზღვრები გახსნილია თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან, ისევე როგორც ქუთაისიდან, გამთენიისას პირველი „უვიზო“ რეისები შესრულდა. უვიზო მიმოსვლის დაწყებასთან დაკავშირებით, თბილისის აეროპორტი საზეიმოდ იყო მორთული. საქართველოსა და ევროკავშირის დროშები, ყვავილები თეთრსა და ლურჯ ფერებში და სიმბოლური ლურჯი ბუშტები იყო აეროპორტის დეკორაციის მთავარი ნაწილი, თუმცა საზეიმო განწყობას, უფრო მეტად ხალხი ქმნიდა, რომელიც ევროპის მიმართულებით უვიზოდ, პირველივე დღესვე მიემგზავრებოდნენ და ამ ისტორიული დღის მონაწილე გახდნენ. რეისები არც ისე ბევრი იყო – გამთენიისას, ევროპის მიმართულებით, თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან, სულ ორი ფრენა განხორიცელდა. ვიზალიბერალიზაციის პირველი მერცხლები ევროკავშირის ქვეყნებში უვიზოდ მიმავალ მგზავრთა პირველ ნაკადს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი შეუერთდა. გიორგი კვირიკაშვილი ერთ-ერთი პირველი იყო, იმ საქართველოს მოქალაქეებს შორის,რომლებიც დღეს ევროკავშირისკენ უვიზოდ გაემგზავრნენ. კვირიკაშვილი ათენში გამთენიისას, ბიომეტრიული პასპორტით და სპეც-რეისით გაფრინდა. მან რეგისტრაცია გაიარა და უვიზოდ გაუდგა ევროპის გზას. როგორც კვირიკაშვილმა ჩვენთან განაცხადა, 28 მარტი საქართველოსთვის ისტორიული დღეა. პრემიერ-მინისტრის თქმით, საქართველოს მოქალაქეებს უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი საშუალებას მისცემს უკეთ გაიცნონ ევროკავშირი და შეიცნონ ის ღირებულებები რაზეც ევროპა დგას. ევროპის კულტურულ დედაქალაქში ათენში, პრემიერი დელეგაციასთან ერთად შეხვედრებს გამართავს უნივესიტეტებში, ასევე შედგება პოლიტიკური დონის შეხვედრები. დღის მეორე ნახევარში, პრემიერი დღევანდელი სპეც რეისის მგზავრებთან ერთად ბრიუსელში - ევროკავშირის პოლიტიკურ დედაქალაქში გაემგზავრება. სადაც ისინი საქართველოსთვის ვიზა ლიბერზლიზაციის მინიჭებას იზეიმებენ. "ეს არის ძალიან ინტენსიური შრომის შედეგი, არა მხოლოდ საქართველოს ხელისუფლების, არამედ, ეს შესაძლებელი გახდა მოქალაქეების უდიდესი ჩართულობის შედეგად", - განაცხადა პრემიერმა და ეს ისტორიული დღე ყველას მიულოცა. კვირიკაშვილი თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან - ევროკავშირისკენ საკმაოდ წარმომადგენლობითი დელეგაციით გაფრინდა. მათ შორის იყვნენ განათლების მინისტრი ალექსანდრე ჯეჯელავა, საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე, ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი ვიქტორ დოლიძე, სტუდენტები, მეცნიერები და საზოგადო მოღვაწეები. ჟურნალისტებთან კომენტარი გააკეთა ვიქტორ დოლიძემაც. მისი თქმით, ვიზალიბერალიზაციის ამოქმედება კიდევ ერთხელ ცხადყოფს, რომ საქართველო ევროპის ნაწილია. „მეამაყება, რომ ვარ ამ ყველაფრის ერთ–ერთი თანამონაწილე. ვფიქრობ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ნაბიჯია წინ. ჩვენ ყველანაირი ზედმეტი რეგულაციის გარეშე ვიწყებთ ევროკავშირის ზონაში გადაადგილებას. ჩვენ კიდევ უფრო მეტი ნაბიჯი უნდა გადავდგათ წინ რომ სრულფასოვნად დავმკვიდრდეთ ევროპულ ოჯახში“, – განაცხადა ვიქტორ დოლიძემ. პირველი მგზავრები აეროპორტში ჩვენ აეროპორტში სხვა მგზავრებსაც გავესაუბრეთ, რომლებმაც "ფორტუნასთან" განაცხადეს, რომ უვიზო მიმოსვლა მათ საქმიან თუ სამოგზაურო ვიზიტებს ევროკავშირის ფარგლებში უფრო გაამარტივებს. ისინი იმედს გამოთქვამენ, რომ სასაზღვრო კონტროლი არ იქნება ზედმეტად მკაცრი და ქართველ მგზავრებს უმიზეზოდ, პრობლემები არ შეექმნებათ. გიორგი ლაბაძე სტუდენტია, რომელიც გამთენიისას პარიზში გაფრინდა (არაპირდაპირი რეისით). ის გაეროს მოდელირების კონფერენციაზე დასასწრებად წავიდა და 28 მარტი არა უვიზო მიმოსვლის, არამედ კონფერენციის თარიღის გამო აარჩია. ის იმ მგზავრებს შორის მოხვდა, რომლებსაც ვიზა აღებული აქვთ, თუმცა უკვე აღარ გამოადგებათ. „წინასწარ მქონდა ინფორმაცია, რომ უვიზო რეჟიმი ამ დროისთვის ამოქმედდებოდა, თუმცა თავი დავიზღვიე და ვიზა მაინც ავიღე. მზად ვარ უვიზო რეჟიმისთვისაც, შეძენილი მაქვს როგორც უკანა გზის ბილეთი, ასევე შიდა გადაადგილებისთვის საჭირო ბილეთები, ასევე დაჯავშნილი მაქვს სასტუმრო“, – განაცხადა გიორგი ლაბაძემ. ლაბაძეს ისრაელთან უვიზო მიმოსვლის ცუდი გამოცდილება აქვს, თუმცა მისი ინფორმაციით, ევროპასთან სასაზღვრო კონტროლი ასეთი მკაცრი არ იქნება. „ისრაელში ჩავდიოდი ოჯახთან და უკან გამომიშვეს. ეს საშინელი გამოცდილება იყო. როგორი კონტროლიც ისრაელშია, მაგას მართლა სავიზო რეჟიმი ჯობს, მაგრამ ევროპაში სულ სხვანაირად გაკონტროლდება“, – განაცხადა გიორგი ლაბაძემ „ფორტუნასთან“. დელეგაციაში თსუ–ს სტუდენტებიც მოხვდნენ „ფორტუნა“ აეროპორტში, ერთ–ერთ სტუდენტსაც ესაუბრა, რომელიც ათენში დელეგაციის შემადგენლობაში იყო. „ხშირად ხვდებოდათ ახალგაზრდებს ევროპაში მოგზაურობისას პრობლემები. მე პირადად, პირველად მივდივარ და როგორც კი შემოგვთავაზეს ამ დელეგაციაში ყოფნა, ასეთ ისტორიულ დღეს მაშინვე დავთანხმდი. დარწმუნებული ვარ ვიზალიბერალიზაცია, ყველა მხრივ ძალიან კარგ შედეგებს დადებს“, – განაცხადა თსუ–ს სტუდენტმა „ფორტუნასთან. ქართულმა ხმებმა ამ სიმბოლური ვიზიტისთვის გერმანული „გატეხეს“ რა არის ქართული დელეგაცია „ქართული ხმების“ გარეშე. ვიზალიბერალიზაციის აღსანიშნავად დელეგაციას „ქართული ხმების“ სრული შემადგენლობა გაჰყვა. როგორც დათო არჩვაძემ „ფორტუნასთან“ განაცხადა, ისინი ამ სიმბოლური ვიზიტისთვის უკვე დიდი ხანია ემზადებიან. რადგან ევროპაში „ქართულმა ხმებმა“ ევროპული ჰიმნი უნდა შეასრულოს. „ჩვენ მეგობართან და პრემიერთან გიორგი კვირიკაშვილთან ერთად მივემგზავრებით ასეთი სიმბოლური ვიზიტით. ერთ დღეში 2 ქალაქი უნდა მოვიაროთ. ათენშიც საინტერესო ღონისძიებაა დაგეგმილი. შემდეგ კი ბრიუსელს ვეწვევით. ამ გასვლისთვის დიდი ხანია ვემზადებით, იმიტომ რომ ევროპის ჰიმნი სრულდება და გერმანული ენა გავტეხეთ ქართულმა ხმებმა. ევროპის ჰიმნი ხვალ ქართული სულითა და გულით გაჟღერდება“, – განაცხადა დათო არჩვაძემ „ფორტუნასთან“. დღეს, პირველი უვიზო რეისი თბილისადან პოლონეთის მიმართულებით, 4 საათსა და 55 წუთზე შესრულდა, შემდეგ კი სწორედ პრემიერის სპეცრეისი გაემართა ათენისკენ. საქართველოდან უვიზოდ გაემგზავრნენ ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტიდანაც. ფრენა 28 მარტს, 05:45 საათზე შესრულდა. ბუდაპეშტში კი მგზავრები ევროპული დროით, 07:00 საათზე ჩაფრინდნენ – თანაც ყოველგვარი შეფერხების გარეშე. ქუთაისიდან შემდეგი ფრენა 06:00 წუთზე, საბერძნეთის მიმართულებითაც განხორციელდა. გზა გაიხსნა, თუმცა მხოლოდ მოგზაურებისთვის და შეზღული დროით. 180 დღის განმავლობაში ევროპაში ყოფნის დრო ლიმიტირებულია. იმათ, ვინც ევროპის საზღვრებში 90 დღეზე დიდხანს გაჩერდებიან საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოძებნის და თუ იპოვის, სოლიდურ ჯარიმასაც დააკისრებს. თამთა უთურგაშვილი [post_title] => პირველი უვიზო ევროპელები: ევროპისკენ ფანჯარა გაიჭრა (რეპორტაჟი აეროპორტიდან) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => pirveli-uvizo-evropelebi-evropisken-fanjara-gaichra [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-28 13:05:52 [post_modified_gmt] => 2017-03-28 09:05:52 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=118143 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 140675 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-23 11:25:26 [post_date_gmt] => 2017-06-23 07:25:26 [post_content] => „ყველაზე ძალიან მინდოდა, ევროპაში უვიზოდ პირველივე დღეს წავსულიყავი. მაგრამ ბილეთის ყიდვა რომ მოვინდომე, შეუძლებელი აღმოჩნდა. როგორც ჩანს, ჩემნაირი ბევრი იყო და დამასწრეს,“ - ამბობს ნათია კუპრაშვილი და დასძენს, რომ სამოგზაუროდ წასვლა მაინც მოახერხა, ოღონდ ცოტა მოგვიანებით. „საბუთები მოვაგროვე, ბევრი არაფერი, რაც ჩამონათვალშია, სამსახურის, ბანკიდან ცნობა, სასტუმროს ჯავშანი და ბილეთები. კი ვიცოდი, რომ პრობლემა არ იქნებოდა, მაგრამ მაინც ვღელავდი. მიჩვეულები ვიყავით, რომ ვიზა უნდა გვქონოდა. პარიზში მივფრინავდით მე და ჩემი ორი მეგობარი. ყველაზე კარგი განცდა ის იყო, უვიზოების რიგში რომ დავდექით. მე პირადად ამ დროს ვიგრძენი, რომ მათიანი ვარ და არა სხვა. მერე მესაზღვრემ დახედა საბუთებს, შემომხედა, რაღაც შეამოწმა და ტრაფარეტული ფრაზაც მითხრა, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანებაო, სულ ეს იყო,“ - ყვება ნათია კუპრაშვილი „ფორტუნასთან“, რომელიც მოგზაურობიდან სამი კვირის წინ დაბრუნდა. ნათია ხუროშვილი უვიზო რეჟიმის ამოქმედების შემდეგ ესპანეთში გაემგზავრა. როგორც „ფორტუნასთან“ აღნიშნავს, არც ქვეყნიდან გასვლისას და არც უკან დაბრუნებისას პრობლემა არ შექმნია და საზღვარი ზედმეტი გართულებების გარეშე გადაკვეთა. „მივდიოდით ოთხნი, ორი ჩვენი გუნდიდან მივიდა იმ მებაჟესთან, რომელიც მხოლო ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მოქალაქეებს ატარებს, არც ჯავშანი მოსთხოვეს და არც უკან დასაბრუნებელი ბილეთი, უბრალოდ გაუღიმეს და გაუშვეს უპრობლემოდ. მე და ჩემი მეგობარი მივედით არაევროკავშირის ქვეყნებისთვის განკუთვნილ მებაჟესთან, მხოლოდ ბილეთი და სასტუმროს ჯავშანი შეამოწმეს და შეგვიშვეს უპრობლემოდ,“ - აღნიშნავს „ფორტუნასთან“ ნათია. ნათიას მსგავსად ევროპაში წასვლის პრობლემა არ შექმნია არც ვახტანგ დარასელიას. უვიზო რეჟიმის ამოქმედების შემდეგ ის ოჯახთან ერთად საბერძნეთში გაემგზავრა. როგორც თავად ამბობს, საზღვარზე გადასვლისას მხოლოდ სასტუმროს ჯავშნები და ბილეთები შეუმოწმეს. „საბაჟოზე, პრინციპში, დიდი განსხვავება არ ყოფილა. ვხედავდი, რომ ჩემ წინ მდგომ მგზავრებს მოსთხოვეს ჯავშნები და მეც ვაჩვენე სასტუმროს ჯავშანი და უკან დასაბრუნებელი ბილეთები. სულ ეგ იყო და უპრობლემოდ გამატარეს. უკან დაბრუნებაზე მით უმეტეს არასდროს არ არის ხოლმე პრობლემა,“ - ამბობს „ფორტუნასთან“ ვახტანგი. ის ამბობს, რომ საზღვარზე პრობლემა არავის შექმნია და ყველა მარტივად გაატარეს. თუმცა, ცალკეულ შემთხვევებში არაორდინარული სიტუაციებიც არსებობს. „გერმანიაში მივდიოდი. საბუთები წესრიგში მქონდა, მაგრამ მესაზღვრეს რომ გავუწოდე, ირონიულად შემომხედა და ვიზა მომთხოვა. ვუთხარი, რომ ვიზა არ მჭირდებოდა და იმდენად დაუჯერებელი იყო მისთვის, რომ შეშვებაზე კატეგორიული უარი განმიცხადა. მერე სხვასთან მისვლა რომ მოვითხოვე, რეკვა დაიწყო და რომ უთხრეს, საქართველოს ვიზა აღარ სჭირდებოდა, ბოდიში მომიხდა, შვებულებაში ვიყავი და რ ვიცოდიო. მოლოცვაც არ დავიწყებია, ახლა ნამდვილად ჩვენიანები ხართო,“ - ამბობს ლაშა იმედაშვილი, რომელიც გერმანიაში უვიზო რეჟიმის ამოქმედებიდან რამდენიმე დღეში იმყოფებოდა. თუმცა, ასეთი შემთხვევები ძალიან იშვიათია. უვიზო რეჟიმის შემდეგ ევროპაში წასული საქართველოს მოქალაქეების უმეტესობა ჰყვება, რომ მათ არანაირი პრობლემა არ შექმნიათ საზღვარზე. სტატისტიკა საქართველოსთვის შენგენის ზონაში უვიზოდ მიმოსვლის რეჟიმი 2017 წლის 28 მარტიდან ამოქმედდა. საზღვრის კვეთის სტატისტიკა ყოველთვიურად დგება. შსს ინფორმაციით, რომელიც საზღვრის კვეთაზეა პასუხისმგებელი, მიმდინარე წლის მაისში ქვეყნიდან საქართველოს 356361 მოქალაქე გავიდა. აპრილში კი საქართველოს 294 841 მოქალაქე იყო გასული, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს 60 000-ით აღემატება. ამასთან, სტატისტიკა აჩვენებს, რომ მაისში გასული მოქალაქეების რაოდენობა აპრილში გასულებს, როდესაც რეალურად ამოქმედდა უვიზო რეჟიმი, გაცილებით აღემატება. ანუ, მოგზაურთა ნაკადი იზრდება და მას მხოლოდ პირველადი ეფექტი არ ჰქონია. ეს არის ზოგადი მაჩვენებელი და შსს-ში ამბობენ, რომ საქართველოს მოქალაქეების გასვლის შემთხვევაში არ ხდება იმ სტატისტიკის წარმოება, თუ სად მიდიან. 1 მაისს კი პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ, თამარ ხულორდავამ, მედიასთან ამ საკითხის კომენტარისას განაცხადა, რომ 27 მარტიდან 27 აპრილის ჩათვლით, შენგენის ზონაში უვიზო მიმოსვლით საქართველოს 11 700-მდე მოქალაქემ ისარგებლა. საზღვრიდან უკან კი მხოლოდ 26 მოქალაქე გამოაბრუნეს. ამის მიზეზი კი საბუთებში ხარვეზები აღმოჩნდა. „სასიხარულოა ის, რომ ეს შემთხვევები უკავშირდება ობიექტურ გარემოებებს, ანუ არასაკმარის დოკუმენტაციას და არა სუბიექტურ გადაწყვეტილებებს, რომელსაც იღებს ადგილზე მყოფი მესაზღვრე,“ - განაცხადა ხულორდავამ. „ფორტუნა“ ერთ-ერთ მათგანს დაუკავშირდა, რომელიც საზღვარზე არ გაუშვეს. მან ვინაობის დასახელებისგან თავი შეიკავა. მისი თქმით, თბილისის აეროპორტიდან უკან ბიომეტრიული პასპორტის არ არსებობის გამო გამოაბრუნეს, თუმცა მოგვიანებით ქვეყანა უპრობლემოდ დატოვა : „შვილიშვილებთან ერთად საბერძნეთში მივდიოდი. ბავშვებს ბიომეტრიული პასპორტი ჰქონდათ, მე არა. ამის გამო თბილისის აეროპორტში მისული უკან გამომაბრუნეს, თუ ბიომეტრიული პასპორტი არ გაქვს, მაშინ ვიზა უნდა გქონდესო. ბილეთები გადავცვალე, ჯარიმა გადავიხადე და რამდენიმე დღის შემდეგ უკვე ბიომეტრიული პასპორტით უპრობლემოდ გავედი ქვეყნიდან. უბრალოდ, ხარჯი მქონდა 1000 ლარით მეტი." დღეს კი ის პირები, ვინც უკვე ისარგებლა უვიზო რეჟიმით, განსაკუთრებულად აღნიშნავენ იმ კომფორტს, რომ მათ ვიზებზე ლოდინი და მასთან დაკავშირებული სირთულეების გადალახვა აღარ უწევთ. მათი თქმით, არც საჭირო დოკუმენტაციების მოგროვებაა რთული. ევროკავშირთან უვიზო რეჟიმის პირობებში საქართველოს მოქალაქეებს ვიზის გარეშე შეუძლიათ, გაემგზავრონ მხოლოდ მოკლევადიანი ვიზიტით ევროკავშირის/შენგენის ზონის ტერიტორიაზე, რომელიც მოიცავს ევროკავშირის 22 წევრ ქვეყანას, ევროკავშირის 4 არაწევრ ქვეყანას. უვიზო მიმოსვლა ასევე შესაძლებელია შენგენის 4 კანდიდატ ქვეყანასთან. მოკლევადიანი ვიზიტი გულისხმობს 90 დღეს ნებისმიერი 180 დღის განმავლობაში. იმის გამო, რომ უვიზო რეჟიმის ამოქმედებიდან 90 დღე ჯერ არ გასულა, ქართული მხრიდაბ რეჟიმის დარღვევაზე საუბარი ძნელია. თუმცა, უვიზო რეჟიმი გარდა ვადისა, კიდევ სხვა ვალდებულებებსაც ითვალისწინებს. შენგენის ზონაში ყოფნისას საქართველოს მოქალაქეები ვალდებულნი არიან, დაიცვან: შენგენის ქვეყნებში შესვლისა და ყოფნის წესები; ადგილობრივი კანონმდებლობა; საავტომობილო მოძრაობის წესები; საზოგადოებრივი წესრიგი. ამ წესების დარღვევის გამო, შესაძლოა, ჩაითვალოს, რომ მათ უვიზო რეჟიმი დაარღვიეს და მათი დეპორტაცია განხორციელდეს. მაგრამ ჯერჯერობით ასეთი დარღვევების შემთხვევები არ დაფიქსირებულა. ცნობისთვის, უვიზო რეჟიმის პირობების დარღვევისას, რაც ასევე გულისხმობს შენგენის ტერიტორიაზე ყოფნისთვის დადგენილი ვადის გადაცილებას, მოხდება დეპორტაცია და აეკრძალება ევროკავშირის/შენგენის წევრი ქვეყნის ტერიტორიაზე შესვლა 5 წლამდე ვადით.ამასთან ერთად, შესაძლოა, დაეკისროს ჯარიმა 3.000 ევრომდე. გვანცა ბზიავა [post_title] => უვიზო რეჟიმი რეალურად - აბრუნებენ თუ არა ქართველებს უკან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => uvizo-redjimi-realurad-abruneben-tu-ara-qartvelebs-ukan [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-23 11:34:00 [post_modified_gmt] => 2017-06-23 07:34:00 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=140675 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 37 [max_num_pages] => 13 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => f8f174473ded6e72d6b50c6ca66eea04 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )