ბორდოში, ღვინის მსოფლიო ცივილიზაციის ცენტრის შესასვლელში ქვევრი დაიდგა

ბორდოში დაგეგმილი გამოფენა „საქართველო - მეღვინეობის აკვანი" საქართველოს სრულიად ახალ პერსპექტივას უხსნის არა მხოლოდ ღვინის, არამედ საერთოდ კულტურულ სამყაროში ქვეყნის წარმოჩენის კუთხით, - ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა. „მოგეხსენებათ, რომ ხვალ საფრანგეთში, ბორდოში, ღვინის ცივილიზაციის მსოფლიო ცენტრში გაიხსნება გამოფენა „საქართველო - მეღვინეობის აკვანი". ეს არის მრავალი წლის ძალიან მიზანმიმართული მუშაობის შედეგი და ვფიქრობთ, რომ ჩვენ მოსახლეობას უნდა მივულოცოთ. ეს არის ძალიან დიდი წარმატება საქართველოში, რომ ასეთ მნიშვნელოვან ადგილას, სადაც ჩავლენ მთელი მსოფლიოდან ღვინის დარგის სპეციალისტები, ექსპერტები, ღვინის ბაზრის წარმომადგენელი კომპანიები, საქართველო იქნება წარმოდგენილი როგორც მეღვინეობის სამშობლო. ჩვენ კარგად მოვემზადეთ ამ გამოფენისთვის. იქნება კულტურული ღონისძიებები, მაღალი დონის შეხვედრები და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა საქართველოს სრულიად ახალ პერსპექტივას უხნის არა მხოლოდ ღვინის, არამედ საერთოდ კულტურულ სამყაროში როგორც ღვინის სამშობლოს, უძველესი კულტურისა და ცივილიზაციის ქვეყნის წარმოჩენის კუთხით", - განაცხადა კვირიკაშვილმა. [post_title] => ახალი პერსპექტივა, რომელსაც საქართველოს ბორდოში დაგეგმილი გამოფენა უხსნის საფრანგეთის სოფლის მეურნეობისა და საკვები მრეწველობის მინისტრი, სტეფან ტრავერი ბორდოს ღვინის ცივილიზაციის ცენტრში საქართველოსადმი მიძღვნილ გამოფენას ეწვია. მინისტრმა დეტალურად დაათვალიერა ცენტრში წარმოდგენილი ექსპონატები და, როგორც თავად განაცხადა, აღფრთოვანებული დარჩა გამოფენით. სტეფან ტრავერს მასპინძლობა საფრანგეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა ეკატერინე სირაძე-დელონემ და საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ ღვინის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლებმა გაუწიეს. მათ საფრანგეთის სოფლის მეურნეობისა და საკვები მრეწველობის მინისტრი საქართველოში მოიწვიეს. სტეფან ტრავერმა აღნიშნა, რომ მისთვის აღმოჩენა გახდა რომ საქართველო არის მეღვინეობის სამშობლო და აუცილებლად ეწვევა მას. საფრანგეთში, ქალაქ ბორდოში, ღვინის ცივილიზაციის ცენტრში Cité des Civilisations Du Vin, გამოფენა „საქართველო - მეღვინეობის აკვანი" 31 ივლისს გაიხსნა და 4 თვეს გაგრძელდება. დღეისთვის გამოფენას უკვე 5 ათასზე მეტი ვიზიტორი სტუმრობდა. საქართველო არის პირველი მიწვეული ქვეყანაა, რომელმაც ღვინის ცივილიზაციის ცენტრში მევენახეობა-მეღვინეობის გამოფენათა ციკლი გახსნა და რამდენიმე თვის მანძილზე ღვინის ცივილიზაციის მუზეუმის საპატიო მასპინძელი იქნება. გამოფენის ფარგლებში ბორდოს ღვინის ცივილიზაციის ცენტრში წარმოდგენილია უნიკალური არქეოლოგიური და ეთნოგრაფიული ნიმუშები საქართველოს ეროვნული მუზეუმიდან, რომლებიც ადასტურებს, რომ საქართველო უდაოდ უძველესი ღვინის ცივილიზაციის ქვეყანაა. საგამოფენო სივრცეში 4 თვის განმავლობაში მუდმივად ჩატარდება სხვადასხვა ღონისძიება: სამეცნიერო კონფერენციები, პრეზენტაციები, ღვინის პროფესიული დეგუსტაციები, რომლებსაც წარუძღვებიან მსოფლიოში აღიარებული ღვინის ექსპერტები. ბორდო ითვლება ევროპის წამყვან კულტურულ და ტურისტულ ცენტრად და მსოფლიო ღვინის დედაქალაქად, რომელიც ყოველწლიურად 6 მილიონზე მეტ ტურისტს მასპინძლობს. ღვინის ცივილიზაციის ცენტრი – Cité des Civilisations Du Vin – განთავსებულია 14 ათას კვ. მეტრზე და ულტრათანამედროვე ტექნოლოგიებით დამთვალიერებლებს ღვინის ცივილიზაციის ისტორიასა და თანამედროვეობას აცნობს.

[post_title] => საფრანგეთის სოფლის მეურნეობის მინისტრი ქართული ღვინისადმი მიძღვნილ გამოფენას ესტუმრა საფრანგეთში, ქალაქ ბორდოში, ქართული ღვინისადმი მიძღვნილი გამოფენა დაიწყო, - ამის შესახებ ინფორმაციას სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავრცელებს. როგორც ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარემ, გიორგი სამანიშვილმა აღნიშნა, გამოფენისადმი ინტერესი საკმაოდ დიდია და პირველივე დღეებში, უკვე ასეულობით ადამიანს მიეცა შესაძლებლობა გაცნობოდა ქართული ღვინის ისტორიასა და კულტურას. „ბორდოს ღვინის ცივილიზაციის ცენტრს საკმაოდ ბევრი ვიზიტორი ჰყავს. ქართული ღვინის კულტურისადმი მიძღვნილმა გამოფენამ დიდი ინტერესი გამოიწვია დამთვალიერებლებს შორის. მათ ასევე აქვთ შესაძლებლობა, ცენტრში განთავსებულ ღვინის ბარში დააგემოვნონ ქართული ღვინო. ეს გამოფენა ძალიან დაეხმარება ქართული ღვინის ცნობადობის გაზრდას არა მხოლოდ საფრანგეთში, არამედ მის ფარგლებს გარეთ. ეს გამოფენა აჩვენებს, რომ საქართველო არის არა მხოლოდ ღვინის უძველესი მწარმოებელი, არამედ ამ ქვეყანაში კვლავ გრძელდება და ვითარდება მეღვინეობა", - განაცხადა გიორგი სამანიშვილმა. მისივე თქმით, ბორდოში მიმდინარე გამოფენა არის უნიკალური შესაძლებლობა, რომ საქართველომ მყარად და საბოლოოდ დაიმკვიდროს მსოფლიოში ადგილი, როგორც ღვინის ცივილიზაციის უძველესმა ქვეყანამ. საფრანგეთში, ქალაქ ბორდოში, გამოფენა „საქართველო - მეღვინეობის აკვანი" 31 ივლისს გაიხსნა და 4 თვეს გაგრძელდება. „საქართველო არის პირველი მიწვეული ქვეყანაა, რომელიც ღვინის ცივილიზაციის ცენტრში მევენახეობა-მეღვინეობის გამოფენათა ციკლს გახსნის და ღვინის ცივილიზაციის მუზეუმის საპატიო მასპინძელი იქნება.გამოფენის ფარგლებში ბორდოს ღვინის ცივილიზაციის ცენტრში წარმოდგენილია უნიკალური არქეოლოგიური და ეთნოგრაფიული ნიმუშები საქართველოს ეროვნული მუზეუმიდან, რომლებიც ადასტურებს, რომ საქართველო უდავოდ უძველესი ღვინის ცივილიზაციის ქვეყანაა. საგამოფენო სივრცეში 4 თვის განმავლობაში მუდმივად ჩატარდება სხვადასხვა ღონისძიება: სამეცნიერო კონფერენციები, პრეზენტაციები, ღვინის პროფესიული დეგუსტაციები, რომლებსაც წარუძღვებიან მსოფლიოში აღიარებული ღვინის ექსპერტები. თანამედროვე მსოფლიოში ბორდო ითვლება ევროპის წამყვან კულტურულ და ტურისტულ ცენტრად და მსოფლიო ღვინის დედაქალაქად, რომელიც ყოველწლიურად 6 მილიონზე მეტ ტურისტს", - ნათქვამია სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში.

[post_title] => მსოფლიო ღვინის დედაქალაქში ქართული ღვინისადმი მიძღვნილი გამოფენა დაიწყო [post_title] => ახალი პერსპექტივა, რომელსაც საქართველოს ბორდოში დაგეგმილი გამოფენა უხსნის [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => akhali-perspeqtiva-romelsac-saqartvelos-bordoshi-dagegmili-gamofena-ukhsnis [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-13 14:03:48 [post_modified_gmt] => 2017-09-13 10:03:48 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=163157 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 8 [max_num_pages] => 3 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => be7ec0f99c8f38f485fc39441590f1d9 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )