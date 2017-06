ბორჯღალოსნებმა კანადის ნაკრები 13:0 დაამარცხეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ragbi [1] => borjghalosnebi [2] => erovnuli-nakrebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137799 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ragbi [1] => borjghalosnebi [2] => erovnuli-nakrebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137799 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 161 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ragbi [1] => borjghalosnebi [2] => erovnuli-nakrebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ragbi [1] => borjghalosnebi [2] => erovnuli-nakrebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (137799) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (242,14972,161) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 137793 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-06-11 11:06:29 [post_date_gmt] => 2017-06-11 07:06:29 [post_content] => ბორჯღალოსნებმა კანადის ნაკრები მისსავე მიწაზე 13:0 დაამარცხეს და 2017 წლის ივნისის ტესტ-სერია მოგებით გახსნეს. ესაა ქართველების პირველი გამარჯვება ჩრდილოეთ ამერიკაში. კანადასთან სტუმრად აქამდე ორჯერ გვქონდა ნათამაშები, ორივეჯერ მნიშვნელოვნად გადახალისებული შემადგენლობით. ამჯერად მილტონ ჰეიგმა ოკეანის გაღმა თითქმის ოპტიმალური შემადგენლობა წაიყვანა, ამ შეხვედრისთვის მხოლოდ რამდენიმე მორაგბე მოისაკლისა და ისტორიულმა გამარჯვებამ არ დააყოვნა. კაჭი100 კანადასთან ტესტში მე-100 კეპი მოიხვეჭა და მეორე ქართველი ცენტურიონი გახდა დავით კაჭარავა. პირველმა ცენტურიონმა მერაბ კვირიკაშვილმა მეტოქეს ლელო დაუდო და გარდასახა, ორი ჯარიმა გაუტანა და ბორჯღალოსნების 13-ივე ქულა საკუთარ ანგარიშზე ჩაიწერა. კალგარი არამეგობრულად დაგვხვდა და შეხვედრა ძლიერ ქარსა და წვიმაში წარიმართა. სუსხმა და გარემო პირობებმა თამაშს თავისი კვალი დაამჩნია და ის სანახაობრივი ვერ გამოდგა. ხშირი იყო ტექნიკური წუნი, განსაკუთრებით ბურთის წინ დავარდნა, თუმცა შერკინებაში ბორჯღალოსნები უდიდეს უპირატესობას ფლობდნენ და უმრავლეს შემთხვევაში ეპიზოდი ჯარიმით სრულდებოდა. პირველ ტაიმში პირქარში მოგვიწია თამაში. კანადელებმა ტაქტიკა ფეხით თამაშზე და ქართველების შეცდომებზე ააგეს. ამან გაამართლა, შეცდომები მართლაც მრავლად იყო, თუმცა მასპინძლებმა მისი გამოყენება ვერ მოახერხეს, რადგან ღია თამაშში ქართველთა დაცვამ უკან არ დაიხია. ანგარიში კვირიკაშვილმა დებიუტშივე ჯარიმით გახსნა. შესვენებამდე დაგვიშავდა და შევცვალეთ ორი მორაგბე - ბურჯი ანტონ ფეიქრიშვილი და მესამეხაზელი გიორგი თხილაიშვილი. მეორე ტაიმში ქარი ჩვენს სასარგებლოდ ქროდა და ახლა ჩვენ გამოვკეტეთ მეტოქე მისსავე ნახევარზე. დებიუტში კვირიკაშვილმა კიდევ ერთი ჯარიმა გაიტანა. საქართველომ დროის უმეტესი ნაწილი შეტევაში გაატარა, თუმცა ლელომხოლოდ მატჩის მიწურულს ვიხილეთ: გიორგი ბეგაძემ ბურთი ფეხით მეტოქის ლელოს ხაზთან გადაკიდა, მცველმა მისი შემაგრება ვერ მოახერხა და კვირიკაშვილმა დაამიწა. მანვე გარდასახვა ზუსტად შეასრულა და დარჩენილ 3 წუთში ანგარიში აღარ შეცვლილა - 13:0. ახლა ბორჯღალოსნები აშშ-ში გადაინაცვლებენ და თბილისის დროით 18 ივნისს, გამთენიის 3 საათზე „არწივებს“ ატლანტაში შეერკინებიან. [post_title] => ტესტ-სერია მოგებით დავიწყეთ: კანადა დამარცხებულია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => test-seria-mogebit-daviwyet-kanada-damarckhebulia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-11 11:06:29 [post_modified_gmt] => 2017-06-11 07:06:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=137793 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 137363 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-06-09 10:11:18 [post_date_gmt] => 2017-06-09 06:11:18 [post_content] => ბორჯღალოსნები ერთი კვირაა კანადაში, კალგარიში იმყოფებიან და კანადის წინააღმდეგ ამერიკული ტურნეს პირველი ტესტისთვის ემზადებიან. მატჩამდე 48 საათით ადრე მილტონ ჰეიგმა სამატჩო რაზმი დაასახელა. ტრანსლაცია თამაში „რაგბი პარკზე“ ადგილობრივი დროით 10 ივნისს, 15:00 საათზე იწყება. ამ დროს თბილისში შუა ღამე გადასული იქნება და შეხვედრა ჩვენი დროით 11 ივნისს, პირველ საათზე დაიწყება. კანადური მხარე სატელევიზიო რეპორტაჟს არ ახორციელებს, სამაგიეროდ წარიმართება 4 კამერიანი ლაივსთრიმი, რომელიც კანადის რაგბის კავშირის ფეისბუქის გვერდზე @RugbyCanada გაიმართება. გარდა ამისა საზოგადოებრივი მაუწყებელი, კანადურ მხარესთან ტექნიკურ დეტალებს არკვევ, რის შედეგადაც სთრიმი ქართული კომენტარით ასევე საზოგადოებრივი მაუწყებლის სოცმედია პლატფორმაზეც გადმოიცემა. რაზმი შემადგენლობაში ვერ მოხვდნენ ლევან ჩილაჩავა, ვიტო კოლელიშვილი და შალვა მამუკაშვილი. მათმა გუნდებმა (კლერმონი და ტულონი) 4 ივნისს საფრანგეთის ტოპ 14-ის ფინალი ითამაშეს და გუნდს მოგვიანებით შეუერთდნენ. ძირითადში მყოფი მორაგბეების კეპების ჯამი 705-ია (393 ხაზი, 312 მორკინალი) და აქედან მხოლოდ ერთს აქვს 20-ზე ნაკლები, თუმცა თადარიგის მოთამაშეებიდან ოთხ მორაგბეს ნაკრებში 10 თამაშიც არ ჩაუტარებია. „კანადის წინააღმდეგ ძალიან ძლიერი რაზმი შევარჩიეთ, რაც ხაზს მატჩის მნიშვნელობას ჩვენ კიდევ გვახსოვს მარტში რუმინეთთან წაგებული მატჩი და აქედან გამომდინარე მიზნად ვისახავთ იმას, რომ კანადის წინააღმეგ კარგი თამაში ვანახოთ“ განაცხადა მილტონ ჰეიგმა. მეორე ქართველი ცენტურიონი სასტარტო შემადგენლობაშია და კალგარიში თავის მე-100 კეპს მოიხვეჭს დავით კაჭარავა. გუნდს მისი მეწყვილე მერაბ შარიქაძე უკაპიტნებს. თამაშს იწყებს ყველაზე მეტი კეპის მქონე, ბორჯღალოსნების საუკეთესო მექულე, ფულბექი მერაბ კვირიკაშვილი. ფლანგებზე გამოცდილ ალექსანდრე თოდუასა და ახალბედა სოსო მათიაშვილს (1 კეპი) ვიხილავთ. მათიაშვილს სანაკრებო დებიუტი ამა წლის 4 მარტს, რაგბი ევროპის ჩემპიონატზე ესპანეთთან ჰქონდა და ეს მოვლენა ლელოთი აღნიშნა. ღერძი ნაცადი და გამოცდილია - ვასილ ლობჟანიძე და ლაშა ხმალაძე. პირველ ხაზში მიხეილ ნარიაშვილი, ჯაბა ბრეგვაძე და ანტონ ფეიქრიშვილი დადგებიან. ამ უკანასკნელმა ნაკრების კვართით ბოლოს ერთი წლის წინ, შარშანდელ ივნისის ტესტებზე სუვაში ტონგას წინააღმდეგ ითამაშა. მეორე ხაზში გიორგი ნემსაძისა და კოტე მიქაუტაძის გამოცდილ წყვილს ვიხილავთ, ხოლო მესამე ხაზში ლაშა ლომიძე, გიორგი თხილაიშვილი და ბექა ბიწაძე დადგებიან. თადარიგშია ახალგაზრდა კვაჭი ბადრი ალხაზაშვილი, რომელსაც ნაკრებში პირველად შარშან, ნოემბრის ტესტებზე ითამაშა. ნაკრების კვართით პირველად რაგბი ევროპის ჩემპიონატზე ითამაშა და ამჯერად თადარიგშია სოსო ბეკოშვილი (5 კეპი), ხოლო მეორე ბურჯი გამოცდილი კარლენ ასიეშვილია. მეორე ხაზში შეცვლაზეა ნოდარ ჭეიშვილი და ვეტერანი გიორგი ჩხაიძე, რომელმაც სანაკრებო კვართი ბოლოს შარშან, ოკეანეთის ტურნეზე ფიჯისთან მატჩში მოირგო. მესამე ხაზის შემცვლელად ოთარ გიორგაძეს ვიხილავთ, რომელსაც აქამდე ნაკრებში 4-ჯერ უთამაშია, ხოლო ხაზის მოთამაშეთაგან თადარიგში გამოცდილი ლაშა მალაღურაძე და გიორგი ბეგაძე არიან. კარგი ვარჯიში მოედანზე უნდა გამოჩნდეს „ამ კვირის განმავლობაში კარგად ვივარჯიშეთ და ახლა ის დაგვრჩენია ეს ყველაფერი მოედანზე გადავიტანოთ. გარდა ამისა, ამ თამაშს ჩვენთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, ვინაიდან ჩვენი ერთ-ერთი წევრი შაბათს მეასე სანაკრებო კეპს მოიხვეჭს. დავით კაჭარავა ბოლო 10 წელზე მეტია, რაც ჩვენი გუნდის შეუცვლელ და მნიშვნელოვან წევრს წარმოადგენს და აქედან გამომდინარე ყველაფერს ვიზამთ იმისათვის, რომ კაჭიმ მეასე კეპი გამარჯვებით იზეიმოს“, - დასძინა მილტონ ჰეიგმა. [post_title] => ბორჯღალოსნების რაზმი ცნობილია: ამერიკული ტურნე იწყება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => borjghalosnebis-razmi-cnobilia-amerikuli-turne-iwyeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-09 11:30:17 [post_modified_gmt] => 2017-06-09 07:30:17 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=137363 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 136340 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-04 22:31:48 [post_date_gmt] => 2017-06-04 18:31:48 [post_content] => ავჭალის სტადიონზე - მსოფლიო რაგბის 20-წლამდელთა ჩემპიონატის მატჩზე, ინგლისისა და უელსის შეხვედრის პირველი ტაიმის დასრულებამდე ხუთი წუთით ადრე, მოედნის განათება დროებით გაითიშა. მოედნის განათების გათიშვის გამო, თამაში დროებით შეწყდა. ამან მაყურებლებში აჟიოტაჟი გამოიწვია. გულშემატკივრებმა მობილურის ფარნები ჩართეს. განათების პრობლემა რამდენიმე წუთში გამოსწორდა და მატჩიც განახლდა. აღსანიშნავია, რომ მატჩს პირდაპირ ეთერში 100-ზე მეტი სხვადასხვა არხი გადასცემდა. https://www.youtube.com/watch?v=_p51XLEyw_o [post_title] => ავჭალაში, მსოფლიო რაგბის ჩემპიონატის მატჩზე შუქი ჩაქრა (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => avchalashi-msoflio-ragbis-chempionatis-matchze-shuqi-chaqra-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-04 22:31:48 [post_modified_gmt] => 2017-06-04 18:31:48 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=136340 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 137793 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-06-11 11:06:29 [post_date_gmt] => 2017-06-11 07:06:29 [post_content] => ბორჯღალოსნებმა კანადის ნაკრები მისსავე მიწაზე 13:0 დაამარცხეს და 2017 წლის ივნისის ტესტ-სერია მოგებით გახსნეს. ესაა ქართველების პირველი გამარჯვება ჩრდილოეთ ამერიკაში. კანადასთან სტუმრად აქამდე ორჯერ გვქონდა ნათამაშები, ორივეჯერ მნიშვნელოვნად გადახალისებული შემადგენლობით. ამჯერად მილტონ ჰეიგმა ოკეანის გაღმა თითქმის ოპტიმალური შემადგენლობა წაიყვანა, ამ შეხვედრისთვის მხოლოდ რამდენიმე მორაგბე მოისაკლისა და ისტორიულმა გამარჯვებამ არ დააყოვნა. კაჭი100 კანადასთან ტესტში მე-100 კეპი მოიხვეჭა და მეორე ქართველი ცენტურიონი გახდა დავით კაჭარავა. პირველმა ცენტურიონმა მერაბ კვირიკაშვილმა მეტოქეს ლელო დაუდო და გარდასახა, ორი ჯარიმა გაუტანა და ბორჯღალოსნების 13-ივე ქულა საკუთარ ანგარიშზე ჩაიწერა. კალგარი არამეგობრულად დაგვხვდა და შეხვედრა ძლიერ ქარსა და წვიმაში წარიმართა. სუსხმა და გარემო პირობებმა თამაშს თავისი კვალი დაამჩნია და ის სანახაობრივი ვერ გამოდგა. ხშირი იყო ტექნიკური წუნი, განსაკუთრებით ბურთის წინ დავარდნა, თუმცა შერკინებაში ბორჯღალოსნები უდიდეს უპირატესობას ფლობდნენ და უმრავლეს შემთხვევაში ეპიზოდი ჯარიმით სრულდებოდა. პირველ ტაიმში პირქარში მოგვიწია თამაში. კანადელებმა ტაქტიკა ფეხით თამაშზე და ქართველების შეცდომებზე ააგეს. ამან გაამართლა, შეცდომები მართლაც მრავლად იყო, თუმცა მასპინძლებმა მისი გამოყენება ვერ მოახერხეს, რადგან ღია თამაშში ქართველთა დაცვამ უკან არ დაიხია. ანგარიში კვირიკაშვილმა დებიუტშივე ჯარიმით გახსნა. შესვენებამდე დაგვიშავდა და შევცვალეთ ორი მორაგბე - ბურჯი ანტონ ფეიქრიშვილი და მესამეხაზელი გიორგი თხილაიშვილი. მეორე ტაიმში ქარი ჩვენს სასარგებლოდ ქროდა და ახლა ჩვენ გამოვკეტეთ მეტოქე მისსავე ნახევარზე. დებიუტში კვირიკაშვილმა კიდევ ერთი ჯარიმა გაიტანა. საქართველომ დროის უმეტესი ნაწილი შეტევაში გაატარა, თუმცა ლელომხოლოდ მატჩის მიწურულს ვიხილეთ: გიორგი ბეგაძემ ბურთი ფეხით მეტოქის ლელოს ხაზთან გადაკიდა, მცველმა მისი შემაგრება ვერ მოახერხა და კვირიკაშვილმა დაამიწა. მანვე გარდასახვა ზუსტად შეასრულა და დარჩენილ 3 წუთში ანგარიში აღარ შეცვლილა - 13:0. ახლა ბორჯღალოსნები აშშ-ში გადაინაცვლებენ და თბილისის დროით 18 ივნისს, გამთენიის 3 საათზე „არწივებს“ ატლანტაში შეერკინებიან. [post_title] => ტესტ-სერია მოგებით დავიწყეთ: კანადა დამარცხებულია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => test-seria-mogebit-daviwyet-kanada-damarckhebulia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-11 11:06:29 [post_modified_gmt] => 2017-06-11 07:06:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=137793 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 150 [max_num_pages] => 50 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => eb4a0a89e5b337207785ea04ce25eadb [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )