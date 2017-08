ბორჯომში ხანძრის ძირითადი კერები ლოკალიზებულია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => khandzari-borjomshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 156399 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => khandzari-borjomshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 156399 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 18387 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => khandzari-borjomshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => khandzari-borjomshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (156399) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18387) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 156408 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-08-24 01:31:01 [post_date_gmt] => 2017-08-23 21:31:01 [post_content] => მოძრაობა "ძალა ერთობაშიას" დამფუძნებელი დავით ქაცარავა წერს, რომ ოთხკაციანმა ჯგუფმა, სოფელ დაბას შესასვლელთან, ერთერთუ მთის ფერდობის ბოლო მაღლობზე აღმოაჩინა ბოთლი, რომელიც ე.წ. მოლოტოვის კოქტეილს ძალიან ჰგავს. როგორც ქაცარავა წერს, დამსხვრეული ბოთლის ყელში, დამწვარი ნაჭერი იყო ჩარჩენილი. "არაფერს არ ვამტკიცებთ! მხოლოდ ფაქტებს ვასაჯაროებ! - დღეს სამაშველო სამუშაოების ჩატარების დროს, ჩვენმა ოთხკაციანმა ჯგუფმა, სოფელ დაბას შესასვლელთან მარცხენა, ერთ-ერთი მთის ფერდობის ბოლო მაღლობზე აღმოაჩინა აი ეს ბოთლი, რომელიც ძალიან წააგავდა ე.წ. "მოლოტოვის კოქტეილს" რაც გვაფიქრებინა იმან, რომ დამსხვრეული ბოთლის ყელში იყო დამწვარი ნაჭერი ჩარჩენილი, თავად ბოთლი კი საწვავის სუნით იყო გაჟღენთილი, მიუხედავად გადამწვარი ტყის ფერფლის მზაფრი სუნისა, რომელიც გარშემო ტრიალებდა და ფოტოზე ჩანს, ხეზე მიმსხვრეული, რაც ძალიან ადვილად აალებად "მოლოტოვის კოქტეილს" აამუშავებდა! ვიმეორებ: - არ ვამტკიცებთ, რომ ეს დივერსიული აქტია, ვამბობთ, რომ ეს, მხოლოდ ჩვენი ვარაუდია!", - წერს დავით ქაცარავა სოციალურ ქსელში და ნაპოვნი ბოთლის ნამსხვრევების ფოტოებსაც ასაჯაროვებს. "ვერ დავადასტურებ ინფორმაციას, რომ ყველა დამსვენებელს კითხავენ, მაგრამ ყველასთან მიდის საგამოძიებო მოქმედება, ვინც ინტერესის ობიექტია. ჩვენი საქმე ეჭვიანობაა," - აცხადებს შს მინისტრი, დამსვენებლების ინფორმაციით, საპატრულო პოლიცია ბორჯომის ხეობაში მყოფ მოქალაქეებს ამოწმებს. მათი თქმით, სამართალდამცველებმა იმ პირებისგან, ვინც ბორჯომში 18 აგვისტოს მერე იმყოფება, მოითხოვეს პირადობის მოწმობები. "მე რომ ხელისუფლება ვიყო, უფრო ადრე შევკრებდი პარლამენტს და უფრო ადრე მივიღებდი ამ გადაწყვეტილებას. არ ვიტყოდი უარს არც რუსეთის შემოთავაზებაზე, რომელმაც საჰაერო ავიაციით დახმარება შემოგვთავაზა. არ ვიტყოდი უარს იმიტომ, რომ არის კრიზისული ვითარებები ქვეყანაში, როდესაც შენ უნდა იაზროვნო სახელმწიფოებრივად და გადაარჩინო შენი ტყის საფარი და მოსახლეობა. რუსეთის დახმარებაზე უარს არ ამბობს არცერთი ევროპული ქვეყანა კრიზისულ ვითარებაში, ვინაიდან მას აქვს ამ ტიპის ტექნიკა," - განაცხადა ირმა ინაშვილმა. "არაფერს არ ვამტკიცებთ! მხოლოდ ფაქტებს ვასაჯაროებ! - დღეს სამაშველო სამუშაოების ჩატარების დროს, ჩვენმა ოთხკაციანმა ჯგუფმა, სოფელ დაბას შესასვლელთან მარცხენა, ერთ-ერთი მთის ფერდობის ბოლო მაღლობზე აღმოაჩინა აი ეს ბოთლი, რომელიც ძალიან წააგავდა ე.წ. "მოლოტოვის კოქტეილს" რაც გვაფიქრებინა იმან, რომ დამსხვრეული ბოთლის ყელში იყო დამწვარი ნაჭერი ჩარჩენილი, თავად ბოთლი კი საწვავის სუნით იყო გაჟღენთილი, მიუხედავად გადამწვარი ტყის ფერფლის მზაფრი სუნისა, რომელიც გარშემო ტრიალებდა და ფოტოზე ჩანს, ხეზე მიმსხვრეული, რაც ძალიან ადვილად აალებად "მოლოტოვის კოქტეილს" აამუშავებდა! ვიმეორებ: - არ ვამტკიცებთ, რომ ეს დივერსიული აქტია, ვამბობთ, რომ ეს, მხოლოდ ჩვენი ვარაუდია!", - წერს დავით ქაცარავა სოციალურ ქსელში და ნაპოვნი ბოთლის ნამსხვრევების ფოტოებსაც ასაჯაროვებს. 