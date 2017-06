ბორჯომში მასწავლებელი კლდიდან გადავარდა – ტრაგედიით დასრულებული ექსკურსია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => borjomi [1] => qvabiskhevi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136293 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => borjomi [1] => qvabiskhevi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136293 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3082 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => borjomi [1] => qvabiskhevi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => borjomi [1] => qvabiskhevi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (136293) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3082,16270) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 128145 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-05 18:11:24 [post_date_gmt] => 2017-05-05 14:11:24 [post_content] => PSP ჯგუფმა კამპანიის “ერთად აღვადგინოთ ტყე“ ფარგლებში 500 ხე დარგო. როგორც ”ფორტუნას” კომპანიიდან აცნობეს, PSP ერთ-ერთი პირველი შეურთდა აღნიშნულ კამპანიას. „ჩვენი კომპანია ყოველთვის დიდი ყურადღებით ეკიდება გარემოს, რომელშიც ვცხოვრობთ და ვსაქმიანობთ. PSP ასევე პირველი გამოეხმაურა ცელოფნის პარკების წინააღმდეგ კამპანიას და უკვე 2 წელია, მთელი საქართველოს მასშტაბით, ყველა აფთიაქში ბიოდეგრადირებადი და ქაღალდის პარკებით ვემსახურებით მომხმარებელს. წლების მანძილზე ჩვენმა თანამშრომლებმა აქტიური მონაწილეობა მიიღეს თბილისის შემოგარენის განაშენიანებაში; „სამების“ საკათედრო ტაძრის ეზოში უნიკლური ჯიშის ხეები დარგვაში. მოხარულები ვართ, რომ ბორჯომის აღდგენილ ტყეს ჩვენი 500 ხეც დაამშვენებს,“- აცხადებენ პსპ-ში. შეგახსენებთ, ბიზნესკომანიების გაერთიანება ტყის გადასარჩენად ბიზნეს ინფორმაციის საგენტოს ინიციატივით დაიწყო და ბორჯომის ხეობაში 2008 წლის ხანძრის შედეგად დამწვარი 250 ჰა ფართობის ტყის აღდგენას ისახავს მიზნად. [post_title] => PSP ჯგუფმა ბორჯომში 500 ხე დარგო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => psp-jgufma-borjomshi-500-khe-dargo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-05 18:11:24 [post_modified_gmt] => 2017-05-05 14:11:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=128145 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 125821 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-27 13:32:02 [post_date_gmt] => 2017-04-27 09:32:02 [post_content] => კომპანია IDS ბორჯომი საქართველოს ინიციატივით, ბორჯომში გარემოს დაცვითი აქციის ფარგლებში მუხის, ნეკერჩხლისა და ფიჭვის 1000 ნერგი დაირგო. ღონისძიება დედამიწის დღესთან დაკავშირებით გაიმართა და მის მიზანს ბორჯომში პლატოს ტერიტორიაზე ტყის საფარის აღდგენა და ამ აქციაში საზოგადოების აქტიური ჩართვა წარმოადგენდა. „ამ ტერიტორიაზე გასულ წელს ჩვენ დავიწყეთ ტყის აღდგენითი ღონისძიებები, ჩავატარეთ სანიტარული ჭრები და ფაქტობრივად, შეიძლება უკვე თვალი მივადევნოთ ჩვენს მიერ გატარებული ღონისძიებების კომპლექსურ შედეგებს. ტყის აღდგენის ბუნებრივი პროცესი მიდის ძალიან კარგად და ამის ნათელი მაგალითია ეს აქციაც. მისასალმებელია, რომ კომპანია „IDS ბორჯომი საქართველოს“ ინიციატივით, დაირგო სწორედ ის სახეობები, რომლებიც აქაურობის მდგრადი განვითარების შესაძლებლობას მოგვცემს. იმედს გამოვთქვამ, რომ შეიკვრება ჯაჭვი და ქართული ბიზნესი, თავისი სოციალური პასუხისმგებლობით, შემოუერთდება ბუნების გულშემატკივრობის ინიციატივას. ჩვენ ასეთ პროცესებს მხარს დავუჭერთ და ერთად არსებითად შევცვლით გარემოს დაცვით პრობლემებთან დაკავშირებით მიდგომებს, როგორც მოსახლეობის, ასევე ხელისუფლების მხრიდან,“- აცხადებს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრი გიგლა აგულაშვილი. კამპანია დაიგეგმა და განხორციელდა კომპანია „IDS ბორჯომი საქართველოს“ კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის პროექტის ეგიდით „ბორჯომი გულშემატკივარი“, რომელიც აერთიანებს სამ ძირითად მიმართულებას - გარემოს დაცვა, განათლება, სპორტი. „ბორჯომის“ კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის პროექტები სამი ძირითადი ხაზით ვითარდება - გარემოს დაცვა, განათლება და სპორტი. ბორჯომის ტყეების განახლების მიზნით უკვე ბევრი წელია ვახორციელებთ ნერგების დარგვის აქციებს გარემოს დაცვის სამინისტროსთან შეთანხმებით, მათ მიერ შერჩეულ ადგილებზე. წელს პირადად მინისტრიც შემოუერთდა ჩვენს აქციას, ასევე არიან მოხალისეები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან, ჩვენი თანამშრომლები და ბორჯომის ტრენინგ ცენტრის მოსწავლეები. ჩვენ ყველა ერთად ვაკეთებთ საქმეს, რომელიც მომავალ თაობებს შემოუნახავს ჯანსაღ გარემოს,“- აღნიშნავს „IDS ბორჯომი საქართველოს“ გენერალური დირექტორი ზაზა კიკვაძე. [post_title] => კომპანია IDS ბორჯომი საქართველოს ინიციატივით ბორჯომში 1000 ნერგი დაირგო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kompania-ids-borjomi-saqartvelos-iniciativit-borjomshi-1000-nergi-dairgo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-27 16:16:24 [post_modified_gmt] => 2017-04-27 12:16:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=125821 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 125295 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-04-25 15:43:23 [post_date_gmt] => 2017-04-25 11:43:23 [post_content] => ბიზნესი ბორჯომის ტყის გადასარჩენად - 2008 წელს რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ გადამწვარი ბორჯომის ტყეები ეკოლოგიური კატასტროფის წინაშე დგას, ბუნება შველას ადამიანებისგან ითხოვს. სწორედ ამიტომ, „ბიზნეს ინფორმაციის სააგენტომ“ (BIA) და სატყეო სააგენტო კომპანია ”თრიფექსმა” ერთად ბორჯომის ხეობის გადარჩენის პროექტი შეადგინა. შეგახსენებთ, ბორჯომის ტყე–პარკის ტერიტორიაზე გაჩენილმა ხანძარმა დიდი ინტენსივობით მოიცვა მაღალი ეკოლოგიური ღირებულების წიწვოვანი და ფოთლოვანი ტყით დაფარული თითქმის 1000 ჰექტარი ფართობის ტერიტორია. 250–მდე ჰექტარზე ტყის საფარი მთლიანად - 100% განადგურდა. ღონისძიების ორგანიზატორების ინფორმაციით, წლების შემდეგ, ეკოლოგიური მდგომარეობა კიდევ უფრო დამძიმებულია, ვერ ხერხდება დაზიანებული უბნების ბუნებრივი განახლება, დამძიმებულია ეროზიული ფონი და ტყის მასივი კატასტროფის საფრთხის წინაშე დგას. მათივე ცნობით, კვლევების შედეგად დადგინდა, რომ ტერიტორიის ბუნებრივად აღდგენა შეუძლებელია და აუცილებლობას წარმოადგენს ადამიანის ჩარევა ტყის სრული რეაბილიტაციისთვის; საქართველოში დღემდე არ არსებობს ხანძრისაგან განადგურებული ტყის ხელოვნურად აღდგენის პრეცედენტი. ”კამპანიის ფარგლებში,შეიქმნა ვებ–გვერდი,სადაც კომპანიები და ფიზიკური პირები შეძლებენ ონლაინ რეჟიმში შეიძინონ და დარგონ ხეების სასურველი რაოდენობა და თვალი ადევნონ პროცესს – რამდენი ხე დაირგო კამპანიის ფარგლებში, რამდენი ჟანგბადი გამოიმუშავა მათ მიერ დარგულმა ნერგმა და თვალყური ადევნონ ხეების ზრდისა და მოვლა–მონიტორინგის პროცესს 5 წლის განმავლობაში”, - აცხადებენ „ბიზნეს ინფორმაციის სააგენტოში”. მათივე ცნობით, კამპანიის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში, დაფიქსირდება ტყის ხელოვნურად სრულად აღდგენის პირველი პრეცედენტი საქართველოში. [post_title] => ბიზნესი ბორჯომის ტყის გადასარჩენად [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => biznesi-borjomis-tyis-gadasarchenad [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-25 15:44:14 [post_modified_gmt] => 2017-04-25 11:44:14 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=125295 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 128145 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-05 18:11:24 [post_date_gmt] => 2017-05-05 14:11:24 [post_content] => PSP ჯგუფმა კამპანიის “ერთად აღვადგინოთ ტყე“ ფარგლებში 500 ხე დარგო. როგორც ”ფორტუნას” კომპანიიდან აცნობეს, PSP ერთ-ერთი პირველი შეურთდა აღნიშნულ კამპანიას. „ჩვენი კომპანია ყოველთვის დიდი ყურადღებით ეკიდება გარემოს, რომელშიც ვცხოვრობთ და ვსაქმიანობთ. PSP ასევე პირველი გამოეხმაურა ცელოფნის პარკების წინააღმდეგ კამპანიას და უკვე 2 წელია, მთელი საქართველოს მასშტაბით, ყველა აფთიაქში ბიოდეგრადირებადი და ქაღალდის პარკებით ვემსახურებით მომხმარებელს. წლების მანძილზე ჩვენმა თანამშრომლებმა აქტიური მონაწილეობა მიიღეს თბილისის შემოგარენის განაშენიანებაში; „სამების“ საკათედრო ტაძრის ეზოში უნიკლური ჯიშის ხეები დარგვაში. მოხარულები ვართ, რომ ბორჯომის აღდგენილ ტყეს ჩვენი 500 ხეც დაამშვენებს,“- აცხადებენ პსპ-ში. შეგახსენებთ, ბიზნესკომანიების გაერთიანება ტყის გადასარჩენად ბიზნეს ინფორმაციის საგენტოს ინიციატივით დაიწყო და ბორჯომის ხეობაში 2008 წლის ხანძრის შედეგად დამწვარი 250 ჰა ფართობის ტყის აღდგენას ისახავს მიზნად. [post_title] => PSP ჯგუფმა ბორჯომში 500 ხე დარგო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => psp-jgufma-borjomshi-500-khe-dargo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-05 18:11:24 [post_modified_gmt] => 2017-05-05 14:11:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=128145 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 27 [max_num_pages] => 9 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => fbfa9abda6ac3fb832d31cb9fa571079 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )