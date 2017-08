“ბორჯომში ნიადაგის აღდგენას წლები დასჭირდება”

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => goga-khachidze [1] => borjomis-tyis-aghdgena [2] => borjomis-khandzari ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 156396 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => goga-khachidze [1] => borjomis-tyis-aghdgena [2] => borjomis-khandzari ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 156396 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1044 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => goga-khachidze [1] => borjomis-tyis-aghdgena [2] => borjomis-khandzari ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => goga-khachidze [1] => borjomis-tyis-aghdgena [2] => borjomis-khandzari ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (156396) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18459,17993,1044) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 155710 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-08-22 13:38:34 [post_date_gmt] => 2017-08-22 09:38:34 [post_content] => საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს შპს „მთის კურორტების განვითარების კომპანიის“ დირექტორის ალექსანდრე ონოფრიშვილის განცხადებით დაბა ბაკურიანს არანაირი საფრთხე არ ემუქრება. დიდველის საბაგირო ჩვეულ რეჟიმში მუშაობს და კურორტი ბაკურიანი ტურისტებს მასპინძლობს. ბორჯომის ხეობაში გაჩენილი ხანძრის ლოკალიზებაში ჩართულია ბაკურიანის მთის მართვის დეპარტამენტი. ალექსანდრე ონოფრიშვილი განცხადებაში დამსვენებლებს მოუწოდებს თავი შეიკავონ ბაკურიანის ტყეში პიკნიკის დროს კოცონის დანთებისგან, რათა არ მოხდეს ხანძრის კერების გაჩენა. „მაღალი ტემპერატურის დროს განსაკუთრებით სახიფათოა ტურისტების მიერ უნებლიე სახანძრო სიტუაციების წარმოქმნის ხელშეწყობა. ტურისტების წინდაუხედაობამ, სიგარეტის ნამწვავის ტყეში გადაგდებამ, შესაძლოა ხელი შეუწყოს ხანძრის გაჩენას, ამიტომ მოვუწოდებთ დამსვენებლებს, მეტი ყურადღება და სიფრთხილე გამოიჩინონ“ ,- ნათქ ვ ა მ ია განცხადებაში. "თუ ამ მოცემულობაში, სატყეო ხანძრის წვიმამდე ”ლოკალიზება მოვახერხეთ”, ეს ნიშნავს, რომ უბრალოდ რაც შეიძლება დამწვარიყო - დაიწვა. სხვა შემთხვევაში, სანამ წვიმა არ მოვა, ”ტუპად” უნდა ვებრძოლოთ; ყველაფრით, რითაც შეგვიძლია; მეხანძრეები, მოხალისეები, ვერტმფრენი... თუ საჭირო გახდა და გავრცელების საშიშროება დადგა - დიდ პერიმეტრზე დერეფნების გადაჭრით; თუ უფრო მეტად გაჭირდა - მეზობლებს (უკრაინა, თურქეთი) ვთხოვოთ ავიაციით დახმარება... წვიმამდე სრულად ვერ ჩავაქრობთ; ჰო, კარგია როცა ტყეები მოვლილია, ტყეში მოსიარულე ადამიანები მოწესრიგებულები და პასუხისმგებლობით აღსავსენი, თუმცა ამისგან ჯერ შორს ვართ. ძალიან კარგია, როდესაც ტყეში სახანძრო გზები არსებობს და ყველგან მიდის ტექნიკა, მაგრამ ამ მთა-გორიან ქვეყანაში თვითონ წარმოიდგინეთ გზების ყველგან მიყვანა რა დაჯდება (?!) ალბათ უფრო მეტი სახანძრო ვერტმფრენი და ამ საქმის მცოდნე მფრინავი გვჭირდება. p.s. სამი აგვისტო მაქვს გატარებული ტყის ხანძრის ქრობაში (მათ შორის ერთი იქ, სადაც დღეს ხანძარია) და რაც ზემოთ ჩამოვთვალე, ყველაფერი მიკეთებია", – წერს გოგა ხაჩიძე. „ჩვენ ყოველთვის სიამაყით ვერთვებით ასეთ წამოწყებებში. ეს არის საქმე, რომელიც არა მადლობისთვის, არამედ ჩვენი მომავლისთვის კეთდება“, – განაცახდა ვახტანგ დარასელიამ. [video width="640" height="368" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/08/video-1502271682.mp4"][/video] ღონისძიებაზე გაკეთდა პოლიტიკური განცხადებებიც. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა, გიორგი აბაშიშვილმა განაცხადა, რომ პრეზიდენტი სიამოვნებით შეუერთდა ამ კამპანიას და ადმინისტრაცია იმედოვნებს, რომ ბორჯომის ტყის აღდგენა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის წინაპირობა იქნება. ,,2008 წლის აგვისტოში რუსმა ოკუპანტებმა სუვერენული საქართველოს ტერიტორიების ნაწილის მიტაცებასთან ერთად გაანადგურეს ბუნებაც. ბორჯომის ტერიტორიაზე განადგურდა ტყე და მნიშვნელოვანი ზიანი მიადგა ჩვენს ეკოსისტემას. სწორედ ამიტომ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ის ინიციატივა, რომელიც უზრუნველყოფს ამ ტყის აღდგენას. მასში ჩართულია უამრავი კერძო კომპანია და ფიზიკური პირი. ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ ბორჯომის ტყის აღდგენა იქნება წინაპირობა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის. ჩვენ ისევე წარმატებით აღვადგენთ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, როგორც ჩვენ ყველა, საქართველოს თითოეული მოქალაქე აღვადგენთ ბორჯომის განადგურებულ ტყეს”, -აღნიშნა გიორგი აბაშიშვილმა. ბორჯომის ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე 2008 წელს გაჩენილი ხანძრის შედეგად, 250–მდე ჰექტარზე ტყის საფარი მთლიანად განადგურდა. განადგურებული ტყე კლასიფიკაციის მიხედვით განეკუთვნებოდა უნიკალურ, განსაკუთრებული ფუნქციური დანიშნულების ტყეს, რომლის არსებობა განაპირობებს რეგიონში ეკოლოგიური წონასწორობის შენარჩუნებასა და ეკონომიკურ-სოციალურ განვითარებას. წლების შემდეგ, ეკოლოგიური მდგომარეობა კიდევ უფრო დამძიმებულია, ვერ ხერხდება დაზიანებული უბნების ბუნებრივი განახლება, დამძიმებულია ეროზიული ფონი. ტერიტორიაზე საერთაშორისო და ადგილობრივი ექსპერტების მიერ ჩატარებული კვლევების შედეგად, მდგომარეობა შეფასდა როგორც ეკოლოგიური კატასტროფა. კვლევების მიხედვით, ტყის აღდგენის პროცესში ჩარევის გარეშე, ის ვეღარასდროს დაუბრუნდება პირვანდელ სახეს. ბორჯომის ტყის ტერიტორიაზე ხის დარგვა ნებისმიერ მსურველს კამპანიისთვის სპეციალურად შექმნილი ვებგვერდის საშუალებით შეუძლია. ვებგვერდზე – www.agadgine.ge მომხმარებელი თავად ირჩევს რამდენი ხის დარგვა სურს. ხის დარგვა შესაძლებელია როგორც კომპანიის, ისე ფიზიკური პირის სახელით. კამპანიის ფარგლებში, მომხმარებელს საშუალება აქვს თვალი ადევნოს პროცესს და ყოველდღიურად ვებგვერდზე გადაამოწმოს, რამდენი ხე დაირგო და რამდენი დარჩა ტყის სრულად აღსადგენად. კამპანია „აღადგინეს“ ფარგლებში, ტყის სრულად აღსადგენად 750,000 ხის დარგვა იგეგმება. 