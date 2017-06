ბოტანიკურ ბაღში ექსტრემალური ტურისტული ატრაქციონი გაიხსნება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => botanikuri-baghi [1] => ziplain-nariyala [2] => eqstremaluri-atraqcioni [3] => turistuli-atraqcioni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 139403 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => botanikuri-baghi [1] => ziplain-nariyala [2] => eqstremaluri-atraqcioni [3] => turistuli-atraqcioni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 139403 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5540 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => botanikuri-baghi [1] => ziplain-nariyala [2] => eqstremaluri-atraqcioni [3] => turistuli-atraqcioni ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => botanikuri-baghi [1] => ziplain-nariyala [2] => eqstremaluri-atraqcioni [3] => turistuli-atraqcioni ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (139403) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (5540,16598,16599,16597) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 116453 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-03-21 12:09:54 [post_date_gmt] => 2017-03-21 08:09:54 [post_content] => საქართველოს ეროვნულ ბოტანიკურ ბაღსა და „ნიკორა სუპერმარკეტს“ შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. მემორანდუმი ბოტანიკური ბაღის მცენარეთა კოლექციის შევსება-განახლების, მცენარეთა მრავალფეროვნების კვლევისა და შესწავლის, ბოტანიკური ბაღის შესაძლებლობების ზრდის და ზოგადად, საქმიანობის ხელშეწყობას ითვალისწინებს. მემორანდუმის ფარგლებში კომპანია ბოტანიკურ ბაღს მიზნობრივად დააფინანსებს 100 000 ლარის ოდენობით. დოკუმენტს ხელი საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღის ხელმძღვანელმა თამაზ დარჩიძემ და „ნიკორა სუპერმარკეტის“ აღმასრულებელმა დირექტორმა დავით ურუშაძემ მოაწერეს. ღონისძიებას თბილისის მერი დავით ნარმანია დაესწრო. მისი განცხადებით, სოციალური პასუხისმგებლობის გრძნობის მქონე კერძო სექტორი, საჯარო სექტორთან ერთად, საზოგადოების კეთილდღეობის ასამაღლებელ ღონისძიებებში ერთვება. „ ბოტანიკურ ბაღთან ხელმოწერილი შეთანხმება, კლასიკური ნიმუშია იმისა, როგორი სოციალური პასუხისმგებლობის გრძნობის მქონე უნდა იყოს კომპანია, რომ ხელი შეუწყოს გარემოს დაცვას; იმას, რომ ბოტანიკურ ბაღში მეტი უკეთესი პროექტი გაკეთდეს, მეტი ტურისტი და ვიზიტორი მოვიზიდოთ“,- განაცხადა დავით ნარმანიამ. საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღის ხელმძღვანელმა თამაზ დარჩიძემ იმ ღონისძიებებზე ისაუბრა, რაც შემოწირულობის ფარგლებში დაფინანსდება. „თანხა, რომელიც შემოწირულობის სახით იქნება მობილიზებული ბოტანიკური ბაღის ანგარიშზე, ბოტანიკური ბაღის მიერ ბიომრავალფეროვნების, განსაკუთრებით, მცენარეთა მრავალფეროვნების სამეცნიერო კვლევითი ღონისძიებების დასაფინანსებლად, აგრეთვე საგანმანათლებლო საქმიანობისა და რაც მთავარია ბოტანიკური ბაღის მცენარეთა კოლექციის შევსება-განახლების აქტივობებზე დაიხარჯება,“- განაცხადა თამაზ დარჩიძემ. საქართველოში ეს ერთ-ერთი პირველი პრეცედენტია, როდესაც მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე კერძო კომპანია უშუალოდ ერთვება ბიოლოგიური მრავალფეროვნების კვლევის საქმეში, კონკრეტული გარემოსდაცვითი პროექტების ფინანსური მხარდაჭერის გზით. "ნიკორა" ბოტანიკურ ბაღს 100 000 ლარით დააფინანსებს

ბოტანიკურ ბაღში, ხვალ, იაპონიის საელჩო თბილისის მერიასთან ერთად იაპონურ ბაღს საზეიმოდ გახსნის. იაპონური ბაღი იაპონიისა და საქართველოს მეგობრობას ეძღვნება. საქართველოს ეროვნულ ბოტანიკურ ბაღში იაპონური ბაღის მშენებლობა საქართველოში იაპონიის საელჩოსა და თბილისის მერიის ძალისხმევით განხორციელდა, "იაპონიის ექსპო'70 ფონდის" (JAPAN EXPO'70 FUND) და კომპანია JTI-ის მხარდაჭერით. იაპონიის საელჩოს მიერ გავრცელებული განცხადების მიხედვით, ბაღის პროექტი კომპანია „კოსუგის" ეკუთვნის, რომლებიც უშუალოდ ხელმძღვანელობდნენ და მუშაობდნენ ბაღის მოწყობის პროცესში. იაპონური ბაღი იაპონური კულტურის განუყოფელი ნაწილია, ის წარმოადგენს სხვადასხვა ელემენტთა უბადლო შერწყმას სილამაზის შესაქმნელად. იაპონური ბაღის დიზაინერები სამ ძირითად პრინციპს იცავენ: შემცირებული მასშტაბი, სიმბოლიზაცია და „ნასესხები პეიზაჟები ". სამივე პრინციპი დაცულია ბოტანიკურ ბაღში აშენებულ იაპონურ ბაღში. შემცირებული მასშტაბის პრინციპი მთებისა და მდინარეების ბუნებრივი ხედების მინიატურიზაციას ითვალისწინებს, რათა ერთად მოაქციონ ისინი მოცემულ შეზღუდულ სივრცეში. ბოტანიკურ ბაღში აშენებულ იაპონურ ბაღში ეს პრინციპი თვალსაჩინოა: ბაღი მხოლოდ 250 კვ.მ ფართობზეა მოწყობილი, თუმცა თვალსაჩინოდ არის წარმოდგენილი იაპონიის პეიზაჟები. თბილისის იაპონურ ბაღში სიმბოლიზაციის მაგალითია დიდი ქვები, რომლებიც მთების იმიტაციაა. უნდა აღვნიშნოთ, რომ თბილისის იაპონური ბაღისთვის საგანგებოდ იყო ჩამოტანილი იაპონიის სიმბოლოდ ქცეული ფუჯისანის ვულკანური მთის ფერდობიდან ლავის ნაწილები, რაც ასევე შეიძლება ჩაითვალოს იაპონიასა და იაპონურ ბაღს შორის დამყარებულ ურთიერთკავშირის სიმბოლოდ. „ნასესხები პეიზაჟის" შემთხვევაში დიზაინერები ხელოვნური ბაღის უკანა ფონზე არსებულ რეალურ ბუნებრივ ხედებს (მაგ.: მთები) იყენებენ და ცდილობენ გადააქციონ ისინი მათი ხელოვნური სცენური კომპოზიციის განუყრელ ნაწილად. საქართველოს ეროვნულ ბოტანიკურ ბაღში იაპონური ბაღის ასაშენებლად ადგილი ისე შეირჩა, რომ მის უკანა ფონზე ნარიყალას ლამაზი პანორამა იშლება. იაპონიის საელჩო იმედოვნებს, რომ იაპონიის მთავრობის მიერ საქართველოს დამოუკიდებლობის 25 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი ეს მცირე საჩუქარი, ერთ-ერთი საყვარელი ადგილი გახდება საქართველოში მცხოვრებლებისთვის. თბილისში ხვალ იაპონური ბაღი გაიხსნება

ხულოში ალპური ბოტანიკური ბაღი გაშენდება. ბაღის ტერიტორიაზე დაგეგმილია საოფისე და საინფორმაციო სივრცის მოწყობა,ძირითადი უბნების ფორმირება, ტურისტული ბილიკებისა და გზების მარკირება. „გოდერძის სუბალპური ბაღი" გოდერძის უღელტეხილის მიმდებარედ, ე.წ. "შქერნალის" ტერიტორიაზე, კურორტ ბეშუმთან დამაკავშირებელი ცენტრალური გზის ჩრდილო აღმოსავლეთით გაშენდება. ბაღი ესაზღვრება მდ. ქვაბლიანის ხეობას. შერჩეული ტერიტორია მოიცავს 10 ჰა-მდე ფართობს ფერდობებით, გავაკებებებით,ჭარბტენიანი მონაკვეთებით, ბუნებრივი ტბით, წყაროთი და ნაკადულით. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ ზურაბ პატარაძემ ბათუმის ბოტანიკურიბაღის ახალი პროექტის განსახორციელებლად გადაცემული მიწის ნაკვეთი დაათვალიერა და ბაღის შესახებ მონაცემებს გაეცნო. ალპური ბოტანიკური ბაღის შესახებ პრეზენტაცია ბოტანიკური ბაღის საერთაშორისო ურთიერთობებისა და პროგრამებისკოორდინატორმა, ზურაბ მანველიძემ და ბოტანიკური ბაღის დირექტორმა, ირაკლი არჩაიამ წარმოადგინეს. პრეზენტაციისას ნაჩვენები იყო მონაცემები ალპური ბაღის მომავალი იერსახის, ინფრასტრუქტურისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების შესახებ. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ ზურაბ პატარაძემ აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრთან რამაზ ბოლქვაძესთანერთად მომავალი ბაღის ტერიტორიაზე სიმბოლურად ახალი ნერგები დარგეს. ხულოში ახალი ალპური ბაღის არსებობა ხელს შეუწყობს კულტურულ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ტურიზმისგანვითარებას, მაღალმთიან აჭარაში არსებული ტურისტული მარშრუტების გამრავალფეროვნებას,სუბალპური ტყეებისაღდგენითი ღონისძიებებისათვის სარგავი მასალის მიწოდებას. ბაღი ბეშუმის საზაფხულო კურორტისათვის სარეკრეაციოფუნქციას შეიძენს. ბაღში განხორციელდება მაღალი მთის ეკოსისტემების შემსწავლელი სამეცნიერო-საველე ექსპედიციები, რაც ხელს შეუწყობსმაღალიმთიან აჭარაში, ბიოლოგიისა და აგროეკოლოგიის პროფილის მქონე ახალგაზრდების კვალიფიკაციის ამაღლებასა დადასაქმებას. ალპური ბოტანიკური ბაღის დაარსება დიდ პერსპექტივებს შეჰქმნის აჭარის მაღალმთიანეთის ტურისტული პოტენციალისათვისების და მრავალფეროვნების მიმართულებით. ხულოში „გოდერძის სუბალპური ბაღი" გაშენდება 