ბოთლებს ვიბარებ: პრობლემების გადაჭრის წყარო – თბილისში ყოველდღიურად 2000-მდე ბოთლს აბარებენ

დღეიდან ქართული ლუდის ბაზარზე ახალი პროდუქტი გამოჩნდება. "ზედაზენი კრაფტი" ასე ჰქვია ლუდს, რომელსაც "ქართული ლუდის კომპანია" უშვებს. ახალი ბრენდის პრეზენტაცია საგურამოში, დღეს არის დაგეგმილი. პრეზენტაციაზე სტუმრებს შესაძლებლობა ექნებათ, დაესწრონ წარმოების პროცესს და დააგემოვნონ "კრაფტ" ლუდი. როგორც კომპანიის მენეჯმენტში აცხადებენ, „ზედაზენი კრაფტი" სარეალიზაციო ქსელში უკვე დღეიდან ჩაეშვება და დახლებზე 0,33ლ, 0,5ლ 1,0ლ, 2.0 ლ და 2,5 ლიტრიანი შეფუთვით იქნება წარმოდგენილი. შეგახსენებთ, ლუდსახარში "ზედაზენი" 2012 წელს გაიხსნა. ლუდისა და უალკოჰოლო სასმელების მწარმოებელი ქარხანა საგურამოსთან, ზედაზენის მთის ძირას მდებარეობს და აქ წარმოებული პროდუქტის ექსპორტი მსოფლიოს 10 -ზე მეტ ქვეყანაში ხორციელდება. ბაზარზე დღეიდან ახალი ქართული ლუდი გამოვა

კომპანია IDS ბორჯომი საქართველოს მიერ წარმოებულ ნატურალური მინერალური წყლის ბრენდს „ლიკანი" ახალი 1,5 ლიტრიანი შეფუთვა დაემატა. სიახლე, სავაჭრო ქსელში უკვე გამოჩნდა. როგორც კომპანიაში ამბობენ, ახალი შეფუთვის მთავარი ხიბლი მის ეკონომიურობაში მდგომარეობს. „ლიკანის" 1.5 ლიტრი მოცულობის მქონე შეფუთვა მომხმარებელს აძლევს საშუალებას უფრო ნაკლებ თანხად, ანუ 1 ლარად და 20 თეთრად შეიძინოს უფრო მეტი მინერალური წყალი. ეს მოცულობა ძირითადად სახლში მოხმარებისთვის არის განკუთვნილი. „ლიკანს" გამორჩეულად ერთგული მომხმარებლები ჰყავს. იგი მინერალური წყლების კატეგორიაში უკვე წლებია ინარჩუნებს წამყვანი ბრენდის და ყველაზე გემრიელი წყლის სტატუსს. ჩვენს მიერ ჩატარებული კვლევების დროს, ფოკუს ჯგუფებში მონაწილე პირები მუდმივად აკეთებენ აქცენტს „ლიკანი"-ს გამორჩეულად რბილ, სასიამოვნო და მსუბუქ გემოზე. სწორედ ამიტომ, გვინდოდა, ჩვენი ბრენდი კიდევ უფრო ხელმისაწვდომი პროდუქტი გამხდარიყო ჩვენი მომხმარებლისთვის და გადავწყვიტეთ, ბრენდის პორტფელში ახალი შეფუთვის დამატება, რომელიც იდეალურია ოჯახური თუ მეგობრების თავშეყრის დროს მოხმარებისთვის. ვიმედოვნებთ, ეს შეფუთვა, მისი მოცულობიდან და ღირებულებიდან გამომდინარე დიდ მოწონებას დაიმსახურებს საზოგადოებაში. 1,5 ლიტრიანი ულევი „ლიკანი" - ყველას ეყოფა" - აცხადებს „ლიკანის" ბრენდ მენეჯერი ტატა ქათამაძე. მინერალური წყალი „ლიკანი" ცოცხალი მინერალებით გაჯერებული უნიკალური წყალია, რომელიც ზომიერად შეიცავს მინერალურ-იონურ კომპლექს. მისი განსაკუთრებული მახასიათებელია ჰიდროკარბონატების, მაგნიუმის და კალციუმის განსაკუთრებული თანაფარდობა. ბუნებრივი გაზით უხვად გაჯერებულ მინერალურ წყალს „ლიკანი" განუმეორებლად მსუბუქი გემო აქვს. სწორედ ამ მინერალთა თანხვედრა განაპირობებს წყლის უნიკალურობას. მინერალური წყალი ბაზარზე 2007 წლიდან არსებობს და დღემდე წარმოდგენილი იყო 0.6 ლ. და 1 ლ. PET შეფუთვით. მინერალური წყლის „ლიკანის“ ჩამოსხმა ბორჯომის N1 ჩამომსხმელ ქარხანაში ხორციელდება. „ლიკანი" ახალი შეფუთვით უკვე თაროებზეა: მეტი წყალი ნაკლებ ფასად

სს "ქართული ლუდის კომპანია" (ზედაზენი) ხილის გადამამუშავებელი საწარმოს მშენებლობას განიხილავს. ამ ეტაპზე ქარხნის პროექტზე მუშაობა აქტიურად მიმდინარეობს, სამშენებლო სამუშაოების დაწყება კი მიმდინარე წლის შემოდგომაზე იგეგმება. როგორც "ფორტუნას" კომპანიაში განუცხადეს, ეს იქნება მასშტაბური პროექტი, რომელშიც საკმაოდ მსხვილი ინვესტიცია განხორციელდება. "იქიდან გამომდინარე, რომ ამ ეტაპზე პროექტი მუშავდება, ინვესტიციის ოდენობაზე საუბარი ნაადრევია. თუმცა, ეს იქნება დიდი საინვესტიციო ღირებულების საწარმო, სადაც ხილი გადამუშავდება", - განმარტეს "ქართული ლუდის კომპანიაში". მათივე ცნობით, საწარმო ადგილობრივ ფერმერებს შესაძლებლობას მისცემს, ხილი ჩააბარონ. აღნიშნულ ნედლეულს კი კომპანია ნატურალური წვენების წარმოებაში გამოიყენებს. " საწყის ეტაპზე ხილის გადამამუშავებელი ქარხანა მხოლოდ ახლომდებარე რეგიონებს მოემსახურება. შემდეგში კი ვეცდებით, სრულიად საქართველოს მასშტაბით მივცეთ გლეხებს შესაძლებლობა, ჭარბი ნედლეულის ჩაბარების", - აღნიშნეს კომპანიაში. შეგახსენებთ, "ქართული ლუდის კომპანია" ნატურალური წვენების ბიზნესში ცოტა ხნის წინ შევიდა. კომპანიამ საზოგადოებას ახალი ქართული ნატურალური წვენი „ჩერო" წარუდგინა. პროექტი, რომლის საერთო საინვესტიციო ღირებულება დაახლობით 25 მილიონი ლარია „აწარმოე საქართველოს" ფარგლებში განხორციელდა. საწარმოში დამონტაჟებულია ასეპტიკური ხაზები, რომელიც უპრეცედენტოა რეგიონისათვის. ნატურალური წვენის ინოვაციური წარმოება ულტრათანამედროვე ტექნოლოგიებითაა აღჭურვილი, რაც უმაღლესი ხარისხის კონკურენტუნარიანი ქართული პროდუქციის წარმოების საშუალებას იძლევა. პროექტის ფარგლებში „ზედაზენში" დამატებით 100-მდე სამუშაო ადგილი და ეკონომიკური აქტივობის კერა შეიქმნა. "ზედაზენის" ახალი პროდუქცია განკუთვნილია, როგორც ადგილობრივი ბაზრისთვის, ასევე საექსპორტოდ. კომპანიის უახლოესი ამოცანაა პროდუქცია სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში, ამერიკაში, ევროპასა და დსთ–ს სივრცეში გაიტანოს. "ზედაზენი" ხილის გადამამუშავებელ საწარმოს ააშენებს [post_title] => ბაზარზე დღეიდან ახალი ქართული ლუდი გამოვა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => bazarze-dgheidan-akhali-qartuli-ludi-gamova [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-12 11:57:00 [post_modified_gmt] => 2017-07-12 07:57:00 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=145372 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 13 [max_num_pages] => 5 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 9f7308b638cdb3a62be6b0c953a394b2 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )