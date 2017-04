ბრაზილიაში არეულობაა: პოლიციასა და ხალხს შორის შეტაკებები გრძელდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => brazilia [1] => shetakebebi-braziliashi [2] => braziliis-ekonomika [3] => areuloba-braziliashi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 126322 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => brazilia [1] => shetakebebi-braziliashi [2] => braziliis-ekonomika [3] => areuloba-braziliashi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 126322 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 4054 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => brazilia [1] => shetakebebi-braziliashi [2] => braziliis-ekonomika [3] => areuloba-braziliashi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => brazilia [1] => shetakebebi-braziliashi [2] => braziliis-ekonomika [3] => areuloba-braziliashi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (126322) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15264,4054,15263,15262) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 111864 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-02-28 19:17:33 [post_date_gmt] => 2017-02-28 15:17:33 [post_content] => ბრაზილიაში, რიო-დე-ჟანეიროს ყოველწლიურ კარნავალზე 15-მდე ადამიანი დაშავდა. უცხოური მედიის ცნობით, მიზეზი საცეკვაო პლატფორმის ზედა ნაწილის ჩამონგრევა გახდა, მოედანზე სამბას მოცეკვავეები რეპეტიციას გადიოდნენ. დაშავებულები საავადმყოფოებში გადაიყვანეს. [post_title] => საცეკვაო პლატფორმის ჩამონგრევის შედეგად 15-მდე ადამიანი დაშავდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sacekvao-platformis-chamongrevis-shedegad-15-mde-adamiani-dashavda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-02-28 20:28:07 [post_modified_gmt] => 2017-02-28 16:28:07 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=111864 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 101860 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-01-15 14:00:30 [post_date_gmt] => 2017-01-15 10:00:30 [post_content] => ბრაზილიის ციხეში ამბოხებულებმა სამ პატიმარს თავი მოაჭრეს. ბრაზილიის სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში უკანასკნელი რამდენიმე კვირის განმავლობაში უკვე მესამე მასშტაბური ამბოხება მოხდა. პატიმრებმა ქვეყნის ჩრდილო-აღმოსავლეთით ქალაქ ნატალში მდებარე „ალკაკუზის“ ციხეზე კონტროლი დაამყარეს. სამართალდამცველთა მხრიდან მსხვერპლის რაოდენობა ამ დრომდე დაზუსტებული არ არის. [post_title] => ბრაზილიის ციხეში ამბოხებულებმა სამ პატიმარს თავი მოაჭრეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => braziliis-cikheshi-ambokhebulebma-sam-patimars-tavi-moachres [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-01-15 14:00:30 [post_modified_gmt] => 2017-01-15 10:00:30 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=101860 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 94464 [post_author] => 8 [post_date] => 2016-12-09 15:50:35 [post_date_gmt] => 2016-12-09 11:50:35 [post_content] => თბილისი Tripadvisor–ის ათეულში მოხვდა. ათეული მსოფლიოს გარშემო 10 ლოკაციას აერთიანებს, რომელიც თანდათან უფრო ფასდება და პოპულარული ხდება. თბილისის "აუცილებლად სანახავ ადგილთა" რიცხვშია ძველი თბილისი, მშვიდობის ხიდი და ეროვნული ბოტანიკური ბაღი. ათეული რიგითობის მიხედვით ასე გამოიყურება: მეხიკო – სან ხოსე დელ კაბო; 2. ბრიტანული კოლუმბია – ვისტლერი; 3. ბრაზილია – ჯარიკოაკოარა; 4. ჰავაი – კიჰეი; 5. აზერბაიჯანი – ბაქო; 6. ფილიპინები – ელ ნიდო; 7. ისრაელი –ეილატი; 8. ესპანეთი – ლას პალმას დე გრან კანარია; 9. საქართველო – თბილისი; 10. ინდოეთი – ჯოდპური. [post_title] => თბილისი Tripadvisor–ის ათეულში მოხვდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisi-tripadvisor-is-ateulshi-mokhvda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-12-09 16:39:45 [post_modified_gmt] => 2016-12-09 12:39:45 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=94464 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 111864 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-02-28 19:17:33 [post_date_gmt] => 2017-02-28 15:17:33 [post_content] => ბრაზილიაში, რიო-დე-ჟანეიროს ყოველწლიურ კარნავალზე 15-მდე ადამიანი დაშავდა. უცხოური მედიის ცნობით, მიზეზი საცეკვაო პლატფორმის ზედა ნაწილის ჩამონგრევა გახდა, მოედანზე სამბას მოცეკვავეები რეპეტიციას გადიოდნენ. დაშავებულები საავადმყოფოებში გადაიყვანეს. [post_title] => საცეკვაო პლატფორმის ჩამონგრევის შედეგად 15-მდე ადამიანი დაშავდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sacekvao-platformis-chamongrevis-shedegad-15-mde-adamiani-dashavda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-02-28 20:28:07 [post_modified_gmt] => 2017-02-28 16:28:07 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=111864 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 7 [max_num_pages] => 3 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 8c83e2c294388dbe3c207ea33baa1e8b [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )