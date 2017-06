ბრაზილიური ძროხის ხორცში სანიტარული დარღვევები აღმოჩნდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => importi [1] => khorci [2] => sanitaruli-darghveva ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 140867 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => importi [1] => khorci [2] => sanitaruli-darghveva ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 140867 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2345 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => importi [1] => khorci [2] => sanitaruli-darghveva ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => importi [1] => khorci [2] => sanitaruli-darghveva ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (140867) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2345,12377,16738) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 138146 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-13 12:32:11 [post_date_gmt] => 2017-06-13 08:32:11 [post_content] => 2017 წლის იანვარ-მაისში ექსპორტი წინა წელთან შედარებით 28.6%-ით (223 მლნ. აშშ დოლარით) გაიზარდა და 1 003 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, ხოლო იმპორტი 10.8%-ით (287 მლნ აშშ დოლარით) გაიზარდა და 2 941 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა. ეკონომიკის სამინისტროს ცნობით, 2017 წლის მაისში ექსპორტი გაიზარდა 25%-ით (43 მლნ. აშშ დოლარი), ხოლო იმპორტი 3.8%-ით (22.9 მლნ. აშშ დოლარი). საბოლოო ჯამში მაისში სავაჭრო ბალანსი გაუმჯობესდა 20.1 მლნ. აშშ დოლარით. მიმდინარე წლის მაისში, უმსხვილესი საექსპორტო ჯგუფებიდან მნიშვნელოვნად გაიზარდა: მედიკამენტების (611%), სპილენძის მადნების და კონცენტრატების (134%), ეთილის სპირტის (89%) და მინერალური და მტკნარი წყლების (25%) ექსპორტი. რაც შეეხება იმპორტს, გაზრდილია ხორბლის (289%), ელექტროენერგიის (129%), გამომთვლელი მანქანების და მათი ბლოკების (70%) და ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების (13%) იმპორტი. 2016 წლის სექტემბრის შემდეგ საქართველოდან საქონლის ექსპორტის წლიური ზრდა ფიქსირდება, აღნიშნული ზრდის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 2017 წლის იანვარში დაფიქსირდა - ზრდამ 45% შეადგინა. ამავე წლის თებერვალში ექსპორტი 13%-ით, მარტში 36.4%-ით, ხოლო აპრილში 22.9%-ით გაიზარდა. ექსპორტის ზრდას, საბაზო ეფექტთან ერთად, ხელი შეუწყო საექსპორტო ბაზრებზე შედარებით გაუმჯობესებულმა მდგომარეობამ. საგარეო ფაქტორების გაუმჯობესება აისახა ყველა სხვა მიმართულებით, მათ შორის:

2017 წლის იანვარ-მაისში, საქართველოში შემოსული ვიზიტორების რაოდენობა გაიზარდა 10%-ით, ხოლო ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები გაიზარდა 5%-ით (146 მლნ. აშშ დოლარი);

2017 წლის იანვარ-აპრილში 19.3%-ით (64 მლნ. აშშ დოლარი) გაიზარდა ქვეყანაში შემოსული ფულადი გზავნილების მაჩვენებელიც.

როგორც ”ფორტუნას” ”იმპორტ თუ ჯორჯია”-დან აცნობეს, ამ ეტაპზე „სემეინი პროდუქტი“ საქართველოში წარმოდგენილია: 16 სახის დაფასოებული შვრიის, წიწიბურას, ქერის, ბრინჯის ბურღულით; ასევე საქართველოში წარმოებული უმაღლესი ხარისხის ხორბლის, წიწიბურასა და ბრინჯის ხრაშუნებით, ე.წ. ხლებცებით. ”სემეინი პროდუქტის” ბრენდის ქვეშ იყიდება შვრიის, წიწიბურას, მწვანე და ყვითელი ბარდასა და ქერის, ე.წ. პერლოვიც.

”ქსელური მაღაზიებიდან „სემეინი პროდუქტი“ წარმოდგენილია, სპარ-ის, ფუდმარტის, იოლის, ჯიბე ქეშ ენდ ქერის, ნიკორას, ეკონომიქსის, ზღაპრის, ბაიას სავაჭრო ობიექტებში. მიმდინარე თვეში კი „სემეინი პროდუქტი“ წარმოდგენილი იქნება ასევე ფრესკოსა და გუდვილის სავაჭრო ობიექტებში. მოლაპარაკებას ვაწარმოებთ კარფურისა და ორი ნაბიჯის სავაჭრო ობიექტებთანაც”, - განაცხადეს ”იმპორტ თუ ჯორჯია”-ში.

”გარდა იმისა, რომ „სემეინი პროდუქტი“-ს წარმოება ხდება უახლესი წარმოების დანადგარებით, რომელსაც მინიჭებული აქვს შესაბამისობის სერთიფიკატი, „სემეინი პროდუქტი“ იფუთება საკვები პროდუქტებისათვის განკუთვნილ, ეკოლოგიურად სუფთა, ISO სერთიფიცირებულ, პოლიეთიელნის შეფუთვაში და მხოლოდ ამის შემდეგ ევროსტანდარტის მიხედვით, ხდება მუყაოს ყუთებში მისი მოთავსება. ეს ყოველივე კი განაპირობებს ჰერმეტულობას, ორგანული და ბიოლოგიური სარგებლის მაქსიმალურად შენარჩუნებას. ამასთან, „სემეინი პროდუქტი“ ყველაზე იაფი და ხელმისაწვდომია ბაზრაზე, მიუხედავად მისი მაღალი სტადარტებისა”, - აღნიშნეს კომპანიაში.

2017 წლის იანვარ-მაისში, საქართველოში შემოსული ვიზიტორების რაოდენობა გაიზარდა 10%-ით, ხოლო ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები გაიზარდა 5%-ით (146 მლნ. აშშ დოლარი);

2017 წლის იანვარ-აპრილში 19.3%-ით (64 მლნ. აშშ დოლარი) გაიზარდა ქვეყანაში შემოსული ფულადი გზავნილების მაჩვენებელიც.

საქართველოს მთავრობა აქტიურად მუშაობს ექსპორტის დივერსიფიკაციის შესაძლებლობების ზრდაზე. თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებების შესახებ წარმატებით დასრულებული და მიმდინარე მოლაპარაკებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ქართული პროდუქციის გასაღების ბაზრების გაფართოებას, შექმნის ექსპორტის დამატებითი ზრდის შესაძლებლობას, რაც საგარეო ვაჭრობის გზით გადმოცემულ ნეგატიურ ზეგავლენას მნიშვნელოვნად შეამცირებს და ხელს შეუწყობს ეკონომიკურ ზრდას. [video width="1920" height="1080" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/06/bazari.mp4"][/video] [post_title] => თბილისის ბაზრებში დაუდგენელი წარმომავლობის ხორცი აღმოაჩინეს (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisis-bazrebshi-daudgeneli-warmomavlobis-khorci-aghmoachines [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-12 12:41:46 [post_modified_gmt] => 2017-06-12 08:41:46 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=137909 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 136026 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-02 14:44:41 [post_date_gmt] => 2017-06-02 10:44:41 [post_content] => ”სემეინი პროდუქტის” მწარმოებელი კომპანია ”იმპორტ თუ ჯორჯია” გაფართოებასა და თბილისში ქარხნის მშენებლობას გეგმავს. ამასთან განიხილება ასატომენტის გაფართოებაც ისეთი მოთხოვნადი პროდუქტებით, როგორებიცაა: შვრიის ქატო, 4- 5 მარცვლიანი ბურღული, ბრინჯი და ოსპი, ასევე დიეტური და დიაბეტური პროდუქტები.კომპანიის ინფორმაციითვე, „სემეინი პროდუქტის“ ყველა ასორტიმენტის რეალიზაცია სრულიად საქართველოს მასშტაბით ხორციელდება. მათივე განმარტებით, „სემეინი პროდუქტი“-ს ნაწარმი უმაღლესი ხარისხის არაგენმოდიფიცირებული, ეკოლოგიურად სუფთა, ევროსტანდარტით დამუშავებული პროდუქტია.ცნობისთვის, შპს ”იმპორტ თუ ჯორჯია” საქართველოში „სემეინი პროდუქტის“ იმპორტსა და ადგილზე წარმოებას 2015 წლიდან ახორციელებს. კომპანია ქარხანას ქუთაისში ფლობს. 