ბრედ პიტმა ანჯელინასთან შერიგების შესაძლებლობა უარყო

ანჯელინა ჯოლიმ და ბრედ პიტმა განქორწინების პროცესი შეაჩერეს. ამის შესახებ US Magazine წერს. გამოცემის ცნობით, ვარსკვლავური წყვილი ურთიერთობის აღდგენას გეგმავს. ჯოლი და პიტი ერთმანეთს ერთი წლის წინ დაშორდნენ, ინსაიდერის ცნობით კი, ანჯელინა თავისი გადაწყვეტილების სისწორეში დაეჭვდა. დიდი გავლენა იქონია იმანაც, რომ ბრედი გამოსწორების გზაზეა. წყაროს ცნობით, რამდენიმე თვეა არც ერთი მათგანი აღარ ფიქრობს ამ პროცესზე, არავინ იცის რის გაკეთებას გეგმავენ. ბოლო პერიოდში ქართველი დიზაინერების ნამუშევრები მსოფლიო ყურადღების ცენტრშია. უცხოელი ვარსკვლავები არცთუ იშვიათად ირჩევენ ამა თუ იმ ქართველი დიზაინერის კოლექციიდან რომელიმე ნივთს. ბელა ჰადიდი - „Situationist"-ის სამოსში გამოჩნდა რამდენჯერმე, დაუტცენ კროსი თამუნა ინგოროყვას ირჩევს ხშირად, ლეიდი გაგამ გიორგი ქებურიას კოპლებიანი კაბით მოიწონა თავი, იზაბელ იუპერს პრესტიჟულ გამოცემასთან გადაღებისთვის ჯაბა დიასამიძის სამოსი შეურჩიეს, ანჯელინა ჯოლის - ამავე დიზაინერის მიერ შექმნილი ქუდი, კეტი პერიმ რამდენიმე „ლუქი" „Mach & Mach"-ის ბოლო კოლექციიდან შეარჩია. ქართველი დიზაინერებისადმი ასეთ დიდ ინტერესს „ბალენსიაგას" კრეატიულ დირექტორს, დემნა გვასალიას მიაწერენ, რომელმაც უდიდესი პოპულარობა მოიპოვა საკუთარი ნამუშევრებით და მოდის კრიტიკოსთა აღფრთოვანება და აღიარება დაიმსახურა. ქართველ დიზაინერთა კოლექციების ნახვა ფართო საზოგადოებას „ვოგის" ონლაინგამოცემის ფურცლებზე შეუძლია ხოლმე, სადაც „მერსედეს ბენცის მოდის კვირეულის" მონაწილეები ბოლო დროს ხშირად ხვდებიან. თბილისში ამ კვირეულის ორგანიზატორი, სოფო ჭყონია წერს: „უფრო მეტი და მეტი ცნობილი ადამიანი იცვამს ქართველი დიზაინერების ნამუშევრებს. ეს დიდი წარმატება და წინ გადადგმული ნაბიჯია! ჩვენ მათ შესახებ კიდევ გავიგებთ მალე". მსოფლიო ვარსკვლავები ირჩევენ ქართველ დიზაინერებს (ფოტოები)

[gallery columns="4" link="file" ids="150948,150949,150950,150951,150953,150954,150955,150956,150957,150958,150959,150960,150961,150962,150963,150964"]

„Vanity Fair"-ის სექტემბრის ნომერში დიდი ექსკლუზივია - ანჯელინა ჯოლიმ ბრედ პიტთან განშორების შემდეგ პირველი ვრცელი ინტერვიუ სწორედ ამ ჟურნალს მისცა და ფოტოსესიაშიც მიიღო მონაწილეობა. ფოტოებში ანჯელინა შესანიშნავად გამოიყურება. ერთ-ერთ შავ-თეთრ ფოტოში კი მას საფრანგეთში მცხოვრები ქართველი დიზაინერის, ჯაბა დიასამიძის მიერ შექმნილი ქუდი ახურავს. ჯაბას შავ-თეთრი კლასიკური ულამაზესი კოლექცია „მერსედეს ბენცის მოდის კვირეულზე" იყო წარმოდგენილი, 2017 წლის საშემოდგომო კოლექციით უამრავი ადამიანი მოიხიბლა, მათ შორის მოდის კრიტიკოსებიც იყვნენ. ჯაბა დიასამიძის ეს კოლექცია „ვოგისა" და სხვა უცხოური ცნობილი გამოცემების გვერდებზე მოხვდა და დიდი ყურადღება დაიმსახურა. როგორც თბილისში „მერსედეს ბენცის მოდის კვირეულის" ორგანიზატორმა, სოფო ჭყონიამ fortuna.ge-სთან საუბრისას განაცხადა, ქართველ დიზაინერებს, რომლებიც ამ მოდის კვირეულში მონაწილეობენ, ძალიან კარგად აშუქებს უცხოური პრესა, უცხოელი სტილისტები მათ კოლექციებს ნახულობენ და შემდეგ სხვადასხვა გადაღებაში მონაწილე უცხოელი ვარსკვლავებისთვის არჩევენ სამოსსა თუ აქსესუარებს. სწორედ ასე მოხვდა ლეიდი გაგას გარდერობში გიორგი ქებურიას მიერ შექმნილი კოპლებიანი კაბა, ჯაბა დიასამიძის ქუდი კი - ანჯელინას ჯოლის თავზე... როგორც სოფო ჭყონიამ დაგვიანონსა, კიდევ ერთი საინტერესო გადაღების შედეგს ვნახავთ, სადაც ერთ-ერთი ქართველი დიზაინერის ნამუშევარი ასევე უცხოელმა ვარსკვლავმა მოირგო, თუმცა ჯერ მისი ვინაობის გამხელის უფლება არ აქვს. ნინო მურღულია

ანჯელინა ჯოლიმ ცნობილ ფოტოსესიაში ქართველი დიზაინერის მიერ შექმნილი ქუდი მოირგო ანჯელინა ჯოლიმ და ბრედ პიტმა განქორწინების პროცესი შეაჩერეს