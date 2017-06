ბრედ პიტს ანჯელინასთან დაბრუნება არ სურს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => anjelina-joli [1] => bred-piti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 140848 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => anjelina-joli [1] => bred-piti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 140848 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 72 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => anjelina-joli [1] => bred-piti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => anjelina-joli [1] => bred-piti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (140848) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (72,73) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 140026 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-06-21 12:33:20 [post_date_gmt] => 2017-06-21 08:33:20 [post_content] => 20 ივნისს, კენიაში დევნილთა საერთაშორისო დღე აღინიშნა. ანჯელინა ჯოლიმ, რომელიც იქ რამდენიმე დღის წინ შვილებთან ერთად ჩავიდა, ოფიციალურ ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღო. ვარსკვლავი ემოციური სიტყვით გამოვიდა, რომლის დროსაც ის რამდენიმე მტკივნეულ თემას შეეხო, მათ შორის სამხედროების მხრიდან მუდმივ სექსუალურ ძალადობას. „ძალადობის სიმწვავე მხოლოდ მაშინ შენელდება, როდესაც ერთი ადამიანი მეორეს დასაცავად ნაბიჯს გადადგამს! ეს კი უმეტესწილად, მათი პასუხისმგებლობაა, ვისაც სამხედრო ფორმა აცვია. სიტუაცია შიგნიდან უნდა გამოსწორდეს, რათა სხვებს მაგალითი მივცეთ“, - განაცხადა ჯოლიმ. ღონისძიების დაწყებამდე ის კონგოდან,სომალიდან და რუანდადან დევნილ აფრიკელ გოგონებს შეხვდა და მათი პრობლემები მოისმინა. მსახიობმა აღნიშნა, რომ გაერო მათ დასახმარებლად ყველაფერს აკეთებს. მამების დღე ბრედ პიტმა კვლავ მარტოობაში გაატარა. პაპარაცებმა, 18 ივნისს გამთენიისას, ანჯელინა ჯოლი ექვსივე შვილთან ერთად აეროპორტში დააფიქსირეს. მსახიობი ეთიოპიის მიმართულებით მიიჩქაროდა. ფოტოებზე კი, რომლებიც ქსელში გავრცელდა ის საკმაოდ კმაყოფილი და ბედნიერი ჩანს. მგზავრობისთვის ჯოლიმ Burberry-ის ქურთუკი და ყავისფერი ტყავის ფეხსაცმელი შეარჩია. როგორც ჩანს, ვარსკვლავმა უარი თქვა ტრადიციულ შავ ტონალობებზე. რაც შეეხება ბრედს, ის ახალი სახლის რემონტით არის დაკავებული, რომელიც მან ცოტა ხნის წინ შეიძინა და რომელიც ანჯელინას სახლის მახლობლად მდებარეობს. ანჯელინა ჯოლისთან განქორწინების შემდეგ, ბრედმა დაიწყო ვიზიტები ფსიქოთერაპევტთან, არამარტო მავნე ჩვევებისგან გადასაჩვევად, არამედ ძველი შეცდომების გამოსასწორებლად. 12 წლის შემდეგ, ჯენიფერ ენისტონისთვის მან ბოდიშის მოხდა გადაწყვიტა. ხმები იმის თაობაზე, რომ ჯოლისთან დაშორების შემდეგ პიტი ენისტონს პერიოდულად ეხმიანებოდა, მართალი აღმოჩნდა. ენჯი მათი ნებისმიერი კონტაქტის წინააღმდეგი იყო, ამიტომ ბრედი მთელი ამ წლების განმავლობაში მასთან ხაზზე არანაირი გზით არ გასულა. ინსაიდერების მტკიცებით, ბრედმა ჯენიფერს მიყენებული ტკივილისთვის ბოდიში მოუხადა და ეს მოხდა პირველად 2005 წლის შემდეგ. ინფორმატორის ცნობით, ენისტონმა არამარტო მიიღო მისი ბოდიში, არამედ აპატია კიდეც. შეგახსენებთ, რომ ბრედ პიტმა და ანჯელინა ჯოლიმ ერთმანეთი ფილმ „მისტერ და მისის სმიტის" გადაღებებზე გაიცნეს. იმ პერიოდში პიტი ენისტონზე იყო დაქორწინებული, თუმცა ჯოლისთვის ბრედის სტატუსს ხელი არ შეუშლია და ცოლიან პიტთან რომანი გააბა, რომელმაც 12 წელი გასტანა და რომელიც რამდნეიმე თვის წინ დასრულდა. ამჟამად კი, ენისტონი მსახიობ ჯასტინ ტერუს ცოლია და ხშირად აღნიშნავს, რომ ბედნიერია. 