ბრენდმა Loewe-მ პარიზის მოდის კვირეულზე უჩვეულო კედები წარადგინა

„გარდიანით" დაწყებული „ვოგით" დასრულებული, ყველა წამყვანმა გამოცემამ ვარდისფერი 2017 წლის შემოდგომის მთავარ ფერად დაასახელა. 2017 წლის ზაფხულის დიზინერულ კოლექციებში მართლაც დომინირებდა ვარდისფერი, თუმცა, განსაკუთრებით მოთხოვნადი მისი ერთერთი შეფერილობა - პასტელური ვარდისფერი იყო. სიმბოლური სახელი 30-წლიანების თაობამ მოიწონა, რომელსაც ძალიან აღიზიანებდა 2000-იანების ბარბის და პერის ჰილტონის „საკუთრებად" ქცეული ვარდისფერი. მშვიდი, თავშეკავებული და არისტოკრატული პასტელური ვარდისფერი - არა თოჯინის, ქალურობის ან ყალბი ბრწყინვალების, არამედ მარკ ანჟის მარილიანი მდინარის, ვარდისფერი ოქროს სამკაულის და ოფისის ელეგანტური სტილია. გარდა ამისა, ვარდისფერი კვარცი არცერთ სეზონს არ ემორჩილება და მისი სიყვარული წელიწადის ნებისმიერ დროს შეიძლება. [gallery columns="4" link="file" ids="166724,166725,166726,166727,166728,166729,166730,166731"]

პასტელური ვარდისფერი - 2017 წლის შემოდგომის მთავარ ფერია ქალბატონები მუდმივად ზრუნავენ საკუთარ გარეგნობაზე და რა თქმა უნდა, ვერც მოახლოებული ზამთარი და სიცივე შეუშლით ხელს სტილის შენარჩუნებაში. გთავაზობთ, რამდენიმე საინტერესო მოდელს, რომელთაც ოფისშიც სიამოვნებით ჩაიცვამთ და სასეირნოდ ან წვეულებაზე წასულიც სიამოვნებით მოირგებთ.

[gallery columns="4" link="file" ids="166745,166742,166741,166736,166735,166738,166739,166740"]

რვა მოდელი საქმიანი ქალბატონებისთვის

ცოტა ხნის წინ მილანის მოდის კვირეულზე GUCCI-ს გაზაფხული-ზაფხულის ახალი კოლექციის ჩვენება დასრულდა . ჩვენებაში ქართველი მოდელი მარიშა ურუშაძე ექსკლუზიური მოდელის სტატუსით გამოვიდა. ეს იმას ნიშნავს, რომ სხვა სამოდელო სახლებს თავის ჩვენებებში მარიშას აყვანის უფლება არ ექნებათ. "იყო ექსკლუზიური მოდელი, ამა თუ იმ წამყვანი ბრენდის, ნიშნავს მოდელის კარიერის ბრწყინვალე და საოცნებო დასაწყისს, რაც აამაღლებს მის სტატუს მაღალი მოდის ინდუსტრიაში და სამომავლოდ უზრუნველყოფს მის გამოსვლას მხოლოდ ტოპ ბრენდების ჩვენებებზე" - წერს ფეისბუკზე Look Modéls Managemént. ​ბუნებრივია, მარიშას კარიერისათვის ექსკლუზიური მოდელის სტატუსი მაღალი მოდის ინდუსტრიაში მოხვედრის პირდაპირი საგზურია. https://www.facebook.com/365622720312305/photos/a.365622756978968.1073741827.365622720312305/647009265506981/?type=3&theater https://www.facebook.com/GUCCI/videos/10155470638231013/

ქართველი გოგო Gucci-ს ექსკლუზიური მოდელი გახდა [gallery columns="4" link="file" ids="166724,166725,166726,166727,166728,166729,166730,166731"] [post_title] => პასტელური ვარდისფერი - 2017 წლის შემოდგომის მთავარ ფერია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => pasteluri-vardisferi-2017-wlis-shemodgomis-mtavar-feria [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-23 23:35:46 [post_modified_gmt] => 2017-09-23 19:35:46 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=166723 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 31 [max_num_pages] => 11 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 188cf69326c8fb087ff9d1ca9dcfa140 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )