ბრექსიტი: ევროკავშირი ბრიტანეთთან დაკავშირებით ერთიან პოზიციაზე შეჯერდა

რუსეთში მცხოვრებ „იეჰოვას მოწმეებს" ევროკავშირი დაიცავს. ევროკომისიამ გაავრცელა სპეციალური განცხადება, სადაც ნათქვამია, რომ იეჰოველებს სხვა რელიგიური ორგანიზაციების მსგავსად თავისუფლად არსებობის უფლება აქვთ და თავისი რწმენის აღიარებაში მათ ხელი არავინ არ უნდა შეუშალოს. შეგახსენებთ, რომ ასეთი დადგენილების მიზეზი რუსეთის უმაღლესი სასამართლოს გადაწყვეტილება გახდა, რომლის მიხედვითაც, იეჰოველები ექსტრემისტებად გამოცხადდნენ და ქვეყნის ტერიტორიაზე მოქმედება აეკრძალათ. რელიგიური ორგანიზაცია განაჩენს არ შეეგუა და ბრძოლა ევროსასამართლოში განაგრძო, სადაც სასურველ შედეგს მაინც მიაღწია. შეგახსენებთ, რომ „იეჰოვას მოწმეები" საერთაშორისო ორგანიზაციაა და მას მთელი მსოფლიოს მასშტაბით მილიონობით მიმდევარი ყავს. რუსეთში იეჰოველებს ევროპა დაიცავს თურქეთმა შესაძლოა ევროკავშირთან საიმიგრაციო საკითხთან დაკავშირებული ყველა შეთანხმება შეაჩეროს

თურქეთმა შესაძლოა ევროკავშირთან საიმიგრაციო საკითხთან დაკავშირებული ყველა შეთანხმება შეაჩეროს. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მევლუთ ჩავუშოღლუს განცხადებით, შეთანხმება შეჩერდება და გადაიხედება იმ შემთვევაში, თუ ევროკავშირი თურქეთს ვიზალიბერალიზაციის საკითხზე დადებით პასუხს არ ეტყვის. „თუ ჩვენ უარყოფით პასუხს მივიღებთ ევროკავშირისგან, ჩვენ უფლება გვაქვს გადავხედოთ და შევაჩეროთ ევროკავშირთან მიღწეული ყველა შეთანხმება. ევროკავშირმა უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი უნდა მოგვცეს, რომელსაც ჩვენი ხალხი იმსახურებს", - დასძინა თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. აღარ თქვათ ბრიტანეთი მოკლედ

სლოვაკეთში დიდი ბრიტანეთის შემოკლებით მოხსენიება აიკრძალა. "Reuters"-ის ცნობით, ხელისუფლებამ ადგილობრივ მედიასაშუალებებს 1995 წელს მიღებული კანონი შეახსენა და პუბლიკაციებში ქვეყნის ოფიციალური დასახელების გამოყენება მოსთხოვა. კანონის მიხედვით, ის ჟურნალისტები, ვინც ბრექსიტის თემას აშუქებენ და „დიდი ბრიტანეთისა და ჩრილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს" ნაცვლად - „ბრიტანეთს" ან „დიდ ბრიტანეთს" გამოიყნებენ - 6600 ევროთი დაჯარიმდებიან. აღსანიშნავია, რომ თავად ბრიტანულ მხარეს ამ საკითხთან დაკავშირებით არანაირი გართულება არ აქვს და მისთვის შემოკლებული დასახელებაც სავსებით მისაღებია. რუსეთში იეჰოველებს ევროპა დაიცავს

რუსეთში მცხოვრებ „იეჰოვას მოწმეებს" ევროკავშირი დაიცავს. ევროკომისიამ გაავრცელა სპეციალური განცხადება, სადაც ნათქვამია, რომ იეჰოველებს სხვა რელიგიური ორგანიზაციების მსგავსად თავისუფლად არსებობის უფლება აქვთ და თავისი რწმენის აღიარებაში მათ ხელი არავინ არ უნდა შეუშალოს. შეგახსენებთ, რომ ასეთი დადგენილების მიზეზი რუსეთის უმაღლესი სასამართლოს გადაწყვეტილება გახდა, რომლის მიხედვითაც, იეჰოველები ექსტრემისტებად გამოცხადდნენ და ქვეყნის ტერიტორიაზე მოქმედება აეკრძალათ. რელიგიური ორგანიზაცია განაჩენს არ შეეგუა და ბრძოლა ევროსასამართლოში განაგრძო, სადაც სასურველ შედეგს მაინც მიაღწია. შეგახსენებთ, რომ „იეჰოვას მოწმეები" საერთაშორისო ორგანიზაციაა და მას მთელი მსოფლიოს მასშტაბით მილიონობით მიმდევარი ყავს.