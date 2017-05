ბრინჯაოს მედალი გენო პეტრიაშვილმა მოიპოვა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => geno-petriashvili [1] => evropis-chempionati ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 128267 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => geno-petriashvili [1] => evropis-chempionati ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 128267 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 13986 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => geno-petriashvili [1] => evropis-chempionati ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => geno-petriashvili [1] => evropis-chempionati ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (128267) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15456,13986) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 118780 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-03-30 13:06:59 [post_date_gmt] => 2017-03-30 09:06:59 [post_content] => უნგრეთის ქალაქ სომბატჰეიში მიმდინარე 23-წლამდელ მოჭიდავეთა ევროპის ჩემპიონატზე საქართველოს თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ახალგაზრდულმა ნაკრებმა 3 ოქროს და 3 ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. ევროპის ჩემპიონები გახდნენ ავთანდილ კენჭაძე (74 კგ), გივი მაჭარაშვილი (97 კგ) და გენო პეტრიაშვილი (125 კგ), ხოლო ბრინჯაოს მედლები შოთა ფარტენაძემ (61 კგ), ივერიკო ჯულაყიძემ (65 კგ) და მირზა სხულუხიამ (70) დაისაკუთრეს. აღსანიშნავია, რომ გენო პეტრიაშვილმა შარშან მოპოვებული ტიტული დაიცვა და ჩემპიონი ზედიზედ მეორედ გახდა. საქართველოს ახალგაზრდულ ნაკრებს ზურაბ ჭიღლაძე თავკაცობს. ხვალ და ზეგ ევროპირველობაში ქალები ჩაებმებიან. 1 და 2 აპრილს კი მედლები ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში გათამაშდება. საქართველოს ბერძნულ-რომაული სტილით მოჭიდავეთა ახალგაზრდული ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ოთარ ტატიშვილია. "ასე უკეთესია, რადგან მაისის დასაწყისში ევროპის ჩემპიონატი გველის. ვფიქრობ, მაისის შუა რიცხვებისთვის უძლიერეს შემადგენლობას კიდევ ერთხელ შევკრებთ და შევეცდებით, მსოფლიოს საუკეთესო მოჭიდავეებით დაკომპლექტებულ გუნდთან ბრძოლით ჩვენი ნაკრების ძალა ყველას დავანახოთ", - უთხრა რუსულ სპორტულ გამოცემებს რუსეთის ნაკრების თავკაცმა ჯამბულატ თედეევმა. მსოფლიოს ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ირანის ჭიდაობის ფეერაციის პრეზიდენტი რასულ ხადემი იქნება. გუნდის საბოლოო შემადგენლობა კი სავარაუდოდ ევროპის ჩემპიონატის შემდეგ დასახელდება. ამ ეტაპზე, ვლადიმერ ხინჩეგაშვილისა და გენო პეტრიაშვილის გარდა, მხოლოდ სამი მოჭიდავე დასახელდა: ევროპის (2016) და მსოფლიოს (2015) ჩემპიონი, იტალიელი ფრანკ ჩამიზო (65 კგ) და ამერიკელები: ოლიმპიური (2012) და მსოფლიოს 3-გზის (2011, 2013 და 2015) ჩემპიონი ჯორდან ბაროუზი (74 კგ) და ოლიმპიური (2016) და მსოფლიოს (2015) ჩემპიონი კაილ სნაიდერი (97 კგ). 