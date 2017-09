ბრიტანეთში მუსიკალურ ფესტივალზე მკვლელობა მოხდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mkvleloba [1] => musikaluri-festivali-britanetshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 162498 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mkvleloba [1] => musikaluri-festivali-britanetshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 162498 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 109 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => mkvleloba [1] => musikaluri-festivali-britanetshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => mkvleloba [1] => musikaluri-festivali-britanetshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (162498) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (109,19087) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 153526 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-14 11:20:53 [post_date_gmt] => 2017-08-14 07:20:53 [post_content] => ოზურგეთში ურთიერთშელაპარაკებისას მამაკაცი მოკლეს. შემთხვევა სოფელ ნაღობილევში დღეს გამთენიისას მოხდა. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, მამაკაცი ურთიერთ შელაპარაკების ნიადაგზე ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლეს. უწყების ცნობით, მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 108-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც განზრახ მკვლელობას გულისხმობს. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში ქმარმა ცოლი მოკლა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მკვლელობაში ბრალდებული მამაკაცი ცხელ კვალზე დააკავეს. არსებული ინფორმაციით, ქალი ყელის არეში ცივი იარაღით მიყენებული ჭრილობის შედეგად გარდაიცვალა. დანაშაულის მოტივი სავარუდოდ ეჭვიანობა გახდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, ფაქტზე გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის მე-11 პრიმა 108-ე მუხლით დაიწყო, რაც ოჯახის ერთი წევრის მიერ ოჯახის სხვა წევრის განზრახ მკვლელობას გულისხმობს. თბილისში, უზნაძის ქუჩაზე ნაპოვნი მოკლული გოგონას მკვლელობაში ბრალდებული დაკავებულია. ამის შესახებ "ფორტუნას" ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროში დაუდასტურეს. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ დაკავებული მოკლული გოგონას ბიძაშვილია, თუმცა ამის შესახებ არაფერს ამბობენ შსს-ში. საქმეზე შსს-მ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 108-ე მუხლით დაიწყო, რაც განზრახ მკვლელობას გულისხმობს. უზნაძის ქუჩაზე ყელგამოჭრილი გოგოს ცხედარი, დღეს იპოვეს. [post_title] => შსს: 19 წლის გოგონას მკვლელობაში ბრალდებული დაკავებულია [post_title] => ოზურგეთში ურთიერთშელაპარაკებისას მამაკაცი მოკლეს