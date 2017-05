ბრიტანეთში ტერორიზმის დონემ “კრიტიკულამდე” აიწია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => terorizmi [1] => tereza-mei [2] => afetqeba-manchestershi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 133861 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => terorizmi [1] => tereza-mei [2] => afetqeba-manchestershi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 133861 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1658 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => terorizmi [1] => tereza-mei [2] => afetqeba-manchestershi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => terorizmi [1] => tereza-mei [2] => afetqeba-manchestershi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (133861) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15932,8656,1658) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 133763 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-24 15:26:39 [post_date_gmt] => 2017-05-24 11:26:39 [post_content] => 22 მაისს, 22:35 საათზე ბრიტანეთში, „მანჩესტერ არენაზე“ ტერაქტი მოხდა, სადაც არიანა გრანდეს კონცერტი მიმდინარეობდა. მოგვიანებით მომღერალმა „ტვიტერზე“ ამ ტრაგედიას პოსტი მიუძღვნა და დაწერა, რომ შეძრწუნებულია, მომხდარის გამო სიტყვები არ ჰყოფნის და ამ ამბავს ძალიან განიცდის. პოპ-ვარსკვლავი პაპარაცებმა სამშაბათს, ფლორიდაში დააფიქსირეს, როდესაც გრანდე პირადი თვითმფრინავიდან ჩამოვიდა. ადგილზე მას ბოიფრენდი მაკ მილერი ელოდებოდა. ფოტოებზე, რომლებიც ქსელში გავრცელდა, გრანდე დამწუხრებული და შავებში იყო ჩაცმული, ხელში კი საყვარელი სათამაშო ეჭირა. მილერი ცდილობდა, საყვარელი გოგოსთვის მიღებული სტრესი შეემსუბუქებინა და გრანდეს ეხუტებოდა და კოცნიდა. შეგახსენებთ, რომ ტერაქტის შედეგად 22 ადამიანი დაიღუპა და 119 დაშავდა. არიანა გრანდეს პირველი ფოტოები მანჩესტერის ტერაქტის შემდეგ მანჩესტერში ტერაქტი ადგილობრივმა მცხოვრებმა მოაწყო

მანჩესტერში ტერაქტი ადგილობრივმა მცხოვრებმა მოაწყო. ის 22 წლის სალმან აბედია. ამის შესახებ ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. მანჩესტერში სტადიონზე კონცერტზე სისხლიანი თავდასხმა მოხდა, რის შედეგადაც დაიღუპა 25 -მდე მოქალაქე, დაშავდა 120. მომხდარზე პასუხისმგებლობა დაჯგუფებამ „ისლამური სახელმწიფო" აიღო. ტერაქტზე პასუხისმგებლობა "ისლამურმა სახელმწიფომ" აიღო და ევროპას ახალი თავდასხმებით დაემუქრა

მანჩესტერში მომხდარი აფეთქებაზე პასუხისმგებლობა „ისლამურმა სახელმწიფომ" აიღო. ტერაქტის შედეგად 22 ადამიანი გარდაიცვალა, მათ შორის ბავშვებიც არიან. ჯიჰადისტებმა ინფორმაცია საკუთარი მედიარესურსით Amaq გაავრცელეს. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ხალხის ნაკადში ბომბი „ხალიფატის ერთ-ერთმა ჯარისკაცმა ააფეთქა". „ისლამური სახელმწიფო" ახალი ტერაქტებით იმუქრება. მანამდე ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეიმ განაცხადა, რომ პოლიციამ იცის, ვინ განახორციელა თავდასხმა „მანჩესტერ არენაზე". ტერორისტის სახელს სამართალდამცველები, ჯერ-ჯერობით, არ ასაჯაროებენ, თუმცა აფეთქებასთან კავშირში ეჭვმიტანილი 23 წლის მამაკაცია დაკავებული. ტერაქტი გუშინ ღამით ამერიკელი პოპ-მომღერლის არიანა გრანდეს კონცერტზე მოხდა. მანჩესტერის პოლიციის თქმით, აფეთქება თვითმკვლელმა ტერორისტმა განახორციელა და შემთხვევის დროს თავადაც გარდაიცვალა. 22 მაისს, 22:35 საათზე ბრიტანეთში, „მანჩესტერ არენაზე" ტერაქტი მოხდა, სადაც არიანა გრანდეს კონცერტი მიმდინარეობდა. მოგვიანებით მომღერალმა „ტვიტერზე" ამ ტრაგედიას პოსტი მიუძღვნა და დაწერა, რომ შეძრწუნებულია, მომხდარის გამო სიტყვები არ ჰყოფნის და ამ ამბავს ძალიან განიცდის. პოპ-ვარსკვლავი პაპარაცებმა სამშაბათს, ფლორიდაში დააფიქსირეს, როდესაც გრანდე პირადი თვითმფრინავიდან ჩამოვიდა. ადგილზე მას ბოიფრენდი მაკ მილერი ელოდებოდა. ფოტოებზე, რომლებიც ქსელში გავრცელდა, გრანდე დამწუხრებული და შავებში იყო ჩაცმული, ხელში კი საყვარელი სათამაშო ეჭირა. მილერი ცდილობდა, საყვარელი გოგოსთვის მიღებული სტრესი შეემსუბუქებინა და გრანდეს ეხუტებოდა და კოცნიდა. შეგახსენებთ, რომ ტერაქტის შედეგად 22 ადამიანი დაიღუპა და 119 დაშავდა.

არიანა გრანდეს პირველი ფოტოები მანჩესტერის ტერაქტის შემდეგ