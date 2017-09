ბრიტანულ სკოლებში მოსწავლეებს ინტერნეტ-ტროლინგთან ბრძოლას ასწავლიან

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => bulingi [1] => internet-trolingi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 164027 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => bulingi [1] => internet-trolingi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 164027 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 8337 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => bulingi [1] => internet-trolingi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => bulingi [1] => internet-trolingi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (164027) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (8337,19286) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 92840 [post_author] => 10 [post_date] => 2016-12-03 11:06:30 [post_date_gmt] => 2016-12-03 07:06:30 [post_content] => მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა სამოქალაქო განათლების მასწავლებლებისთვის ტრენინგ-მოდულის „სკოლებში ბულინგის პრევენცია და ტოლერანტული კულტურის განვითარების ხელშეწყობა“ განხორციელება დაიწყო. ტრენინგზე სამოქალაქო განათლების მასწავლებლებს საშუალება აქვთ, გაეცნონ ბულინგისა და ძალადობის გამომწვევ მიზეზებსა და სახეებს; ოჯახში ძალადობის სახეებს; სტიგმასა და სტერეოტიპული აზროვნების გავლენას ძალადობასა და ბულინგზე; ეფექტური კომუნიკაციის, კონფლიქტის მოგვარების გზების ცოდნის მნიშვნელობას ბულინგის პრევენციისთვის. ტოლერანტობის კულტურის მნიშვნელობას; სკოლაში ძალადობისა და ბულინგის პრევენციის გზებს; სოციალური და ემოციური კომპეტენციების განვითარების ხელშემწყობ ღონისძიებებს ბულინგისა და ძალადობის თავიდან ასაცილებლად; ალბერტ ბანდურას სოციალურ - კოგნიტური თეორიის ზოგად პრინციპებს. ტრენინგის დასრულების შემდეგ, მასწავლებლებს შეეძლებათ ბულინგისა და ძალადობის მსხვერპლის იდენტიფიცირება, ასევე, საკლასო ოთახში, სკოლასა და საზოგადოებაში ბულინგის პრევენციის ხელშეწყობა. მთლიანობაში ამ ეტაპზე 334 პედაგოგი გადამზადდება. ამჟამად ტრენინგი უკვე გაიარა 175-მა მასწავლებელმა. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულმა ცენტრის ინფორმაციით, ბულინგისა და ძალადობის კომპონენტი აქამდე მხოლოდ სხვადასხვა ტრენინგების შემადგენელი ნაწილი იყო, თუმცა საკითხის უდიდესი მნიშვნელობიდან გამომდინარე, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელობის გადაწყვეტილებით, შეიქმნა სრულიად ახალი ტრენინგ-მოდული სამოქალაქო განათლების მასწავლებლებისთვის. ტრენინგ-მოდულის შექმნის მიზანია, ხელი შეუწყოს სკოლაში ბულინგის პრევენციას და ტოლერანტული კულტურის განვითარებას. ბულინგსა და ძალადობის გამომწვევ მიზეზებზე ტრენინგი დაიწყო

თბილისის ერთ-ერთ უბანში 13 წლის ბავშვმა 7 წლის ბიჭს სიგარეტი შესთავაზა, უარის მიღების შემდეგ კი სიგარეტი მას ცხვირის ნესტოებში შეტენა. ამბავი მშობლებს ერთ-ერთმა თვითმხილველმა ბავშვმა უამბო. ბავშებს შორის ძალადობის ფაქტები გვხვდება ძალიან ხშირად და ეს, ცხადია, არ არის მხოლოდ საქართველოს პრობლემა. ბულინგი მწვავედ დგას ყველა ქვეყანაში, შედეგები კი, ხშირად, უმძიმესია. ძალადობა განსაკუთრებით ხშირია სკოლაში, სადაც ყალიბდება გარკვეული როლური ურთიერთობები, არიან უფრო ლიდერული უნარებით გამორჩეული ბავშვები და მათი შედარებით სუსტი თანატოლები. ბულინგის პრობლემის მოსაგვარებლად საშუალო სკოლებში საპილოტე პროგრამებიც დაინერგა. „ფორტუნასთან" 123-ე საჯარო სკოლის დირექტორმა, თამარ ლოსაბერიძემ განაცხადა, რომ ბავშვების ძალადობისგან დაცვის ჯგუფი სკოლაში საკმაოდ ეფექტურად მუშაობს. ლოსაბერიძის თქმით, დირექცია, მასწავლებლები, ფსიქოლოგი, ექიმი, მანდატური და მშობლები აქტიურად არიან ჩართული მსგავსი პრობლემების აღმოფხვრაში. პირველ რიგში, ძალადობის შემთხვევას კლასის დამრიგებელი აფიქსირებს და ინფორმაციას აწვდის დირექციასაც და მშობელსაც. დირექტორის თქმით, სკოლაში ბულინგის მძიმე შემთხვევა არ გამოვლენილა, რადგან რეაგირება მყისიერად ხდება. საპილოტე პროგრამის ფარგლებში მასწავლებლებმა შესაბამისი მომზადებაც გაიარეს. ვინ ხდება უმეტესად ჩაგვრისა და ძალადობის მსხვერპლი ფსიქოლოგის სალომე კაკაბაძის თქმით, ხშირ შემთხვევაში ბულინგის მსხვერპლი ხდებიან ბავშვები, რომლებიც უფრო სუსტები არიან, ვიდრე მათი მჩაგვრელები. სისუსტეში იგულისხმება მორცხვობა, ჩაკეტილობა. ფსიქოლოგის თქმით, ყველა კონკრეტული შემთხვევის საქმის კურსში უნდა იყოს დამრიგებელი, პასუხისმგებლობა კი ეკისრება ყველას, ვინც სკოლაში იმყოფება. როგორ მოვიქცეთ, თუ ჩვენი შვილი ბულინგის მსხვერპლია სხვა სკოლაში გადაყვანა, სალომე კაკაბაძის თქმით, ხშირ შემთხვევაში, გამოსავალი არ არის, რადგან იგივე პრობლემები ბავშვს, შესაძლოა, სხვა საშუალო სკოლაშიც შეექმნას. თუ მშობელს არ შეუძლია პრობლემის მოგვარება, უნდა მიმართოს ფსიქოლოგიური დახმარების ცენტრს, მათ სპეციალისტი დაეხმარება. თინათინ კაკიაშვილი

მოწევაზე უარის თქმის შემდეგ ბავშვს სიგარეტი ცხვირში შეტენეს - როგორ ვებრძოლოთ ბულინგს BBC -ის სტატიის მიხედვით, ფოტოსთვის შერჩეული ფილტრის მიხედვით, შესაძლებელია ადამიანის ემოციური მდგომარეობის დადგენა. მაგალითად, ლურჯი, ნაცრისფერი და ზოგადად, მუქი ფერის ფილტრების ხშირი გამოყენება დეპრესიაზე მიანიშნებს. "არავინ იცის, რა იმალება ლამაზი და ბედნიერი ფოტოების უკან. სოციალური ქსელები ერთვარი დაბრკოლებაა, სადაც ბევრ სიყალბეს ნახავთ",- წერს ჟურნალისტი ჯესიკა ვინტერი. ორი გერმანული უნივერსიტეტის მიერ ჩატარებული კვლევის თანახმად, სოციალური ქსელები ადამიანზე უარყოფითად აისახება, რადგან ხშირია "ბულინგის" შემთხვევები, რომელსაც ადამიანი სუიციდამდე მიყავს. ინსტაგრამის ფოტოებს თქვენი დეპრესიის გამოვლენა შეუძლიათ

ადამიანები ინსტაგრამზე გამოქვეყნებული, სხვადასხვა ფილტრით გალამაზებული ფოტოებით ცდილობენ დაგვანახონ, რომ ცხოვრება მშვენიერია. 