ბრიტანული საინვესტიციო ფონდი საქართველოში მასშტაბურ ინვესტიციას განახორციელებს

საქართველოს ეკონომიკის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ პერსპექტივად აღიქმება ევროკავშირთან ასოცირების და ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება (DCFTA). სააგენტო Moody's-ის განცხადებით, ევროკავშირთან და მის სტანდარტებთან დაახლოება ხელს შეუწყობს ქვეყნის კონკურენტუნარიანობის ზრდას", - ამის შესახებ პირველმა ვიცე-პრემიერმა, ფინანსთა მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა განაცხადა. ფინანსთა სამინისტროს პრესსამსახურის ინფორმაციით, ბრიფინგი საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიის Moody's-ის მიერ საქართველოსთვის სუვერენული საკრედიტო რეიტინგი გაუმჯობესებას შეეხებოდა. მათივე ინფორმაციით, 2017 წლის 11 სექტემბერს, Moody's-მა საქართველოს სუვერენული საკრედიტო რეიტინგი Ba3-დან Ba2-მდე გააუმჯობესა, ხოლო მდგომარეობა კვლავ სტაბილურით შეაფასა. აღსანიშნავია, რომ სარეიტინგო კომპანიამ ქვეყნის სუვერენული საკრედიტო რეიტინგი ბოლოს (Ba3) 2010 წლის ოქტომბერში გააუმჯობესა. "Moody’s-ის შეფასებით, ამ პერიოდში, საქართველოს საშუალო ეკონომიკურმა ზრდამ 3.4% შეადგინა მაშინ, როცა რეგიონის ბევრი ქვეყნის ეკონომიკა რეცესიაში, ან რეცესიის პირას იმყოფებოდა. სარეიტინგო კომპანია, ასევე, ხაზს უსვამს ეკონომიკისა და ინსტიტუტების სიძლიერეს - ქვეყნის ეკონომიკაში არსებულ დადებით დინამიკას, პოზიტიურ მაკროეკონომიკურ მაჩვენებლებს, მდგრად ფისკალურ პოლიტიკასა და განხორციელებულ სტრუქტურულ რეფორმებს, რომელიც საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება. აღნიშნული ადასტურებს, რომ საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანია პოზიტიურად აფასებს ქვეყნის განვითარების სამომავლო პერსპექტივას. როგორც ანგარიშშია აღნიშნული, სარეიტინგო სააგენტო კვლავ ელის ეკონომიკისა და შოკებისადმი მდგრადობის გაძლიერებას და დადებითად აფასებს ეკონომიკის დივერსიფიკაციისკენ მიმართულ მიმდინარე ღონისძიებებს. ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ პერსპექტივად აღიქმება ევროკავშირთან ასოცირების და ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება. სააგენტოს განცხადებით, ევროკავშირთან და მის სტანდარტებთან დაახლოება, ხელს შეუწყობს ქვეყნის კონკურენტუნარიანობის ზრდას. Moody’s-ის განცხადებით ახალი, დამაჯერებელი რეფორმები მომავალში დადებითად აისახება საქართველოს საკრედიტო მდგომარეობაზე. სავალუტო ფონდის მიერ მხარდაჭერილი ფისკალური რეფორმების ეფექტურობა, ხელს შეუწყობს ეკონომიკურ ზრდასა და დანაზოგების გენერირებას. სააგენტოს მიერ დადებითადაა შეფასებული რეფორმები, რომლებიც დოლარიზაციის შემცირებისა და ლარიზაციის ზრდისკენაა მიმართული. საპენსიო რეფორმა, ფისკალური რეფორმები განხილულია, როგორც საკრედიტო მდგომარეობის პერსპექტიული გაუმჯობესების წყარო. საკრედიტო კომპანიის შეფასებით, რეიტინგის გაუმჯობესება შესაძლებელია შიდა დანაზოგების ზრდით, საგარეო მოწყვლადობის შემცირებითა და დივერსიფიკაციის ხელშემწყობი ეკონომიკური რეფორმებით", - აღნიშნა დიმიტრი ქუმსიშვილმა. მისი თქმით, საქართველოს გაუმჯობესებული საკრედიტო რეიტინგი Ba2 პოზიტიური სიგნალია უცხოელი პარტნიორებისთვის და ხელს შეუწყობს ქვეყანაში უცხოური ინვესტიციებისა და საერთაშორისო კაპიტალის მოზიდვას. დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო საერთაშორისო სავალუტო ფონდს მხარდაჭერისთვის და ტექნიკური დახმარებისთვის, - განაცხადა ფინანსთა მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა სავალუტო ფონდის ახლო აღმოსავლეთისა და ცენტრალური აზიის რეგიონის დირექტორ ჯიჰად აზურთან შეხვედრის შემდეგ, რომელიც საქართველოში ვიზიტით იმყოფება. „სავალუტო ფონდის მხარდაჭერა საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. როგორც პრემიერ-მინისტრთან, ისე მთავრობის ეკონომიკურ გუნდთან და ეროვნულ ბანკთან შეხვედრებზე დეტალურად განვიხილეთ 4-პუნქტიანი გეგმის მიმდინარეობა და პროგრესი, რომელიც გვაქვს ჩვენი ქვეყნის განვითარების მიმართულებით," - განაცხადა დიმიტრი ქუმსიშვილმა. მისი განცხადებით, აღსანიშნავია, რომ სავალუტო ფონდიდან მიღებული პროგრამა პრაქტიკულად მთავრობის 4-პუნტიანი გეგმის მხარდაჭერის პროგრამაა. „სწორედ სავალუტო ფონდის მხარდაჭერით გვაქვს შესაძლებლობა, რომ დონორი ორგანიზაციებიდან აღნიშნული გეგმის განსახორციელებლად საჭირო თანხა მოვიზიდოთ", - განაცხადა პირველმა ვიცე-პრემიერმა. ცნობისთვის, დიმიტრი ქუმსიშვილისა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ახლო აღმოსავლეთისა და ცენტრალური აზიის რეგიონის დირექტორის შეხვედრაზე საუბარი წარიმართა საქართველოში მიმდინარე ეკონომიკურ და სტრუქტურულ რეფორმებზე, მაკროეკონომიკურ მაჩვენებლებსა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგრამის მიმდინარეობაზე. აღინიშნა დიდი მნიშვნელობა იმისა, რომ სავალუტო ფონდი სრულად იზიარებს და მიესალმება მთავრობის ეკონომიკურ პოლიტიკას, რომელიც მდგრად ეკონომიკურ ზრდას უზრუნველყოფს. ითქვა, რომ სავალუტო ფონდის პროგრამა სრულად ეფუძნება საქართველოს მთავრობის რეფორმების გეგმას და მის მიზნებს. კერძოდ, აღინიშნა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მნიშვნელობა როგორც ფინანსური, ისე ტექნიკური მხარდაჭერის მიმართულებით, რაც რაც სწრაფი ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობას და ქვეყნის სოციალურ განვითარებას ისახავს მიზნად. შეხვედრისას ყურადღება ასევე ყურადღება გამახვილდა მიმდინარე სტრუქტურულ რეფორმებზე, მათ შორის კაპიტალის ბაზრის განვითარებასა და საპენსიო რეფორმაზე. [post_title] => სავალუტო ფონდმა საქართველოში მიმდინარე ეკონომიკური და სტრუქტურული რეფორმები განიხილა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => savaluto-fondma-saqartveloshi-mimdinare-ekonomikuri-da-struqturuli-reformebi-ganikhila [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-11 15:52:59 [post_modified_gmt] => 2017-09-11 11:52:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=162273 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 162573 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-09-12 10:59:57 [post_date_gmt] => 2017-09-12 06:59:57 [post_content] => საქართველოს ეკონომიკის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ პერსპექტივად აღიქმება ევროკავშირთან ასოცირების და ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება (DCFTA). სააგენტო Moody’s-ის განცხადებით, ევროკავშირთან და მის სტანდარტებთან დაახლოება ხელს შეუწყობს ქვეყნის კონკურენტუნარიანობის ზრდას”, - ამის შესახებ პირველმა ვიცე-პრემიერმა, ფინანსთა მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა განაცხადა. ფინანსთა სამინისტროს პრესსამსახურის ინფორმაციით, ბრიფინგი საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიის Moody’s-ის მიერ საქართველოსთვის სუვერენული საკრედიტო რეიტინგი გაუმჯობესებას შეეხებოდა. მათივე ინფორმაციით, 2017 წლის 11 სექტემბერს, Moody’s-მა საქართველოს სუვერენული საკრედიტო რეიტინგი Ba3-დან Ba2-მდე გააუმჯობესა, ხოლო მდგომარეობა კვლავ სტაბილურით შეაფასა. აღსანიშნავია, რომ სარეიტინგო კომპანიამ ქვეყნის სუვერენული საკრედიტო რეიტინგი ბოლოს (Ba3) 2010 წლის ოქტომბერში გააუმჯობესა. 