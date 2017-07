ბუბა კიკაბიძის კონცერტი ბათუმში 18 აგვისტოს გაიმართება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => buba-kikabidze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 147898 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => buba-kikabidze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 147898 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 12042 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => buba-kikabidze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => buba-kikabidze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (147898) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (12042) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 100625 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-01-09 13:17:11 [post_date_gmt] => 2017-01-09 09:17:11 [post_content] => საახალწლო მილოცვა, რომელიც ამ წლის 4 იანვარს „იუთუბზე“ განთავსდა, ქართულ სოცქსელებში დიდი ვნებათაღელვის საგანი გახდა. ვიდეო, რომელიც 1998 წელს ერთ-ერთი რუსული ტელევიზიისთვის არის გადაღებული, მალხაზ ხარბედიამ გააზიარა და დაწერა: „ბыჯო, ბыჯო, ბыჯო, ეს რა ვნახე“. ეს გახლავთ საახალწლო მილოცვა, რომელშიც ბუბა კიკაბიძე, კოტე მახარაძე, კახი კავსაძე, სოფიკო ჭიაურელი და ია ნინიძე მონაწილეობენ. ისინი ენიო მორიკონესა და ნინო როტას მიერ „ნათლიასთვის“ შექმნილ საუნდთრექზე რუსული ტექსტით მღერიან. სოცქსელში ამ ვიდეოსთან დაკავშირებით შემდეგი სახის კომენტარებს წაიკითხავთ: „თავბრუ როგორ არ ესხმით ამდენი ტრიალისგან“? „ვაა, ეგეთი მართლა არაფერი მინახავს" „თამარ მეფის სახე ბეთანიის ეკლესიაში" „მე „კაცო" ვიყავიო, რა უხერხულად ჟღერს, იტალიური ფონის გათვალისწინებით" „როცა ისინი მღერიან, რუსული ზარბაზნები სდუმან..." „ეტყობა, შუქი არ მქონდა მაშინ (ტრადიციულად) და ახლაღა ვნახე ეს ჩანაწერი. ნახვა, არნახვა, საკითხავი აი, ეს არის". „ძალიან გააქტიურდა ეს კულტურული პროპაგანდა ამ ბოლო დროს რუსეთში. მოთაფვლას ცდილობენ ნეტა? ამოქექეს ყველაფერი". „ვაიმე რეებს ბოდავენ((((" „კაროჩე ყველა კავკასიელი კაცი „კრიოსტნი აწეცია" და „ჟენშინი მოლჩაწო" - დედააზრი ეგ იყო, ბოლომდე ვუსმინე" „აუ, რა მძიმე სანახაობაა... აქედან კიდე საუკუნე ვერ გამოვალთ". „ეგაა რა ჩვენი კეთილი ტრადიცია... გადაურბინე - უმღერე, გადმოგირბინეს -მოგიკლეს. ნუ ეს ჩვენი ურთიერთობის ზოგადი სახე. დეტალები კი, რამდენიც გინდა". https://www.youtube.com/watch?v=yRdtbeK5crs

ბუბა კიკაბიძე, კოტე მახარაძე, სოფიკო ჭიაურელი რუსულ საახალწლო მილოცვაში (ვიდეო) „ვაა, ეგეთი მართლა არაფერი მინახავს" „თამარ მეფის სახე ბეთანიის ეკლესიაში" „მე „კაცო" ვიყავიო, რა უხერხულად ჟღერს, იტალიური ფონის გათვალისწინებით" „როცა ისინი მღერიან, რუსული ზარბაზნები სდუმან..." „ეტყობა, შუქი არ მქონდა მაშინ (ტრადიციულად) და ახლაღა ვნახე ეს ჩანაწერი. ნახვა, არნახვა, საკითხავი აი, ეს არის". „ძალიან გააქტიურდა ეს კულტურული პროპაგანდა ამ ბოლო დროს რუსეთში. მოთაფვლას ცდილობენ ნეტა? ამოქექეს ყველაფერი". „ვაიმე რეებს ბოდავენ((((" „კაროჩე ყველა კავკასიელი კაცი „კრიოსტნი აწეცია" და „ჟენშინი მოლჩაწო" - დედააზრი ეგ იყო, ბოლომდე ვუსმინე" „აუ, რა მძიმე სანახაობაა... აქედან კიდე საუკუნე ვერ გამოვალთ". „ეგაა რა ჩვენი კეთილი ტრადიცია... გადაურბინე - უმღერე, გადმოგირბინეს -მოგიკლეს. ნუ ეს ჩვენი ურთიერთობის ზოგადი სახე. დეტალები კი, რამდენიც გინდა". https://www.youtube.com/watch?v=yRdtbeK5crs

ბუბა კიკაბიძე, კოტე მახარაძე, სოფიკო ჭიაურელი რუსულ საახალწლო მილოცვაში (ვიდეო)