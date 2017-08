ბულგარული კომპანია საქართველოში ბიზნეს-პარტნიორს ეძებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => eqsporti [1] => importi [2] => partniori [3] => savachro-palata ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 156942 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => eqsporti [1] => importi [2] => partniori [3] => savachro-palata ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 156942 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1779 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => eqsporti [1] => importi [2] => partniori [3] => savachro-palata ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => eqsporti [1] => importi [2] => partniori [3] => savachro-palata ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (156942) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1779,2345,8947,13939) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 156494 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-08-24 11:49:18 [post_date_gmt] => 2017-08-24 07:49:18 [post_content] => საქართველოში ელექტრომობილებისა და ჰიბრიდული ტიპის ავტომობილების იმპორტი იზრდება. 2017 წლის 16 აგვისტოს ჩათვლით, საქართველოში 328 ელექტრომობილი და 9 870 ჰიბრიდული ტიპის ავტომობილია იმპორტირებული. ამის შესახებ შსს-ს სტატისტიკურ მონაცემებშია აღნიშნული. სტატისტიკის თანახმად, 2015-2016 წლებთან შედარებით საქართველოში იმპორტირებული მსგავსი ტიპის ავტომობილების რაოდენობამ საგრძნობლად მოიმატა. კერძოდ, შსს-ს საინფორმაციო-ანალიტიკური დეპარტამენტის მონაცემებით, 2015 წელს საქართველოში 5 ელექტრომობილისა და 1317 ჰიბრიდული ავტომობილის იმპორტი განხორციელდა, 2016 წელს კი ქვეყანაში 34 ელექტრომობილი და 5390 ჰიბრიდული ავტომობილი შემოვიდა. [post_title] => საქართველოში ელექტრომობილებისა და ჰიბრიდების იმპორტი გაიზარდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartveloshi-eleqtromobilebisa-da-hibridebis-importi-gaizarda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-24 11:51:17 [post_modified_gmt] => 2017-08-24 07:51:17 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=156494 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 155321 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-08-21 12:52:27 [post_date_gmt] => 2017-08-21 08:52:27 [post_content] => 2017 წლის იანვარ-ივლისში, სასაქონლო ჯგუფებიდან, საექსპორტო ათეულში პირველი ადგილი სპილენძის მადნებმა და კონცენტრატებმა დაიკავა, 243.7 მლნ. აშშ დოლარით და მთელი ექსპორტის 16.8 პროცენტი შეადგინა. ფეროშენადნობების ექსპორტი 182.5 მლნ. აშშ დოლარს და შესაბამისად, მთლიანი ექსპორტის 12.6 პროცენტს უდრიდა. მესამე ადგილზე მსუბუქი ავტომობილების ჯგუფი იმყოფებოდა. ამ სასაქონლო ჯგუფის ექსპორტმა 102.4 მლნ. აშშ დოლარი და მთელი ექსპორტის 7.1 პროცენტი შეადგინა. ამის შესახებ ინფორმაციას სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ავრცელებს. საქსტატის ცნობითვე, უმსხვილესი საიმპორტო სასაქონლო ჯგუფი 2017 წლის იანვარ-ივლისში ნავთობი და ნავთობპროდუქტები იყო, რომლის იმპორტმა 354.8 მლნ. აშშ დოლარი და მთელი იმპორტის 8.4 პროცენტი შეადგინა. მეორე ადგილზე იმყოფებოდა მსუბუქი ავტომობილების სასაქონლო ჯგუფი 261.3 მლნ. აშშ დოლარით, რაც იმპორტის 6.2 პროცენტი იყო. მესამე ადგილზე სამკურნალო საშუალებების სასაქონლო ჯგუფი დაფიქსირდა 196.6 მლნ. აშშ დოლარით (იმპორტის 4.6 პროცენტი). ცნობისთვის, 2017 წლის იანვარ-ივლისში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ (არადეკლარი- რებული ვაჭრობის გარეშე) 5675.2 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 13.0 პროცენტით მეტია. აქედან ექსპორტი 1446.7 მლნ. აშშ დოლარს შეადგენს (28.9 პროცენტით მეტი), ხოლო იმპორტი 4228.6 მლნ. აშშ დოლარს (8.5 პროცენტით მეტი). [post_title] => საქართველოდან ყველაზე დიდი ოდენობით სპილენძის მადნები გავიდა, ნავთობპროდუქტები კი შემოვიდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartvelodan-yvelaze-didi-odenobit-spilendzis-madnebi-gavida-navtobproduqtebi-ki-shemovida [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-21 12:57:56 [post_modified_gmt] => 2017-08-21 08:57:56 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=155321 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 155311 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-08-21 12:44:01 [post_date_gmt] => 2017-08-21 08:44:01 [post_content] => 2017 წლის იანვარ-ივლისში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ (არადეკლარი- რებული ვაჭრობის გარეშე) 5675.2 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 13.0 პროცენტით მეტია. აქედან ექსპორტი 1446.7 მლნ. აშშ დოლარს შეადგენს (28.9 პროცენტით მეტი), ხოლო იმპორტი 4228.6 მლნ. აშშ დოლარს (8.5 პროცენტით მეტი). სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, საქართველოს უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2017 წლის იანვარ-ივლისში 2781.9 მლნ. აშშ დოლარი და საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 49.0 პროცენტი შეადგინა. ამავე პერიოდში ექსპორტმა რეექსპორტის გარეშე 1141.6 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 27.1 პროცენტით აღემატება წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელს. 2017 წლის იანვარ-ივლისში საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ ევროკავშირის ქვეყნებთან 1541.5 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე 11.0 პროცენტით მეტია. აქედან ექსპორტი 339,1 მლნ. აშშ დოლარი იყო (33,6 პროცენტით მეტი), ხოლო იმპორტი 1202.4 მლნ. აშშ დოლარი (6.0 პროცენტით მეტი). დსთ-ის ქვეყნებთან საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 2017 წლის იანვარ-ივლისში 1808.2 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა (2016 წლის იანვარ-ივლისთან შედარებით 30.7 პროცენტით მეტი). აქედან ექსპორტი 570.3 მლნ. აშშ დოლარი (59.4 პროცენტით მეტი), ხოლო იმპორტი 1237.9 მლნ. აშშ დოლარი იყო (20.7 პროცენტით მეტი). 2017 წლის იანვარ-ივლისში ათი უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნის წილმა საქართველოს მთლიან საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში 65.8 პროცენტი შეადგინა. უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორებია : თურქეთი (858.7 მლნ. აშშ დოლარი), რუსეთი (605.7 მლნ. აშშ დოლარი) და ჩინეთი (481.4 მლნ. აშშ დოლარი). [post_title] => საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვა ევროკავშირთან 11%-ით გაიზარდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartvelos-sagareo-savachro-brunva-evrokavshirtan-11-it-gaizarda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-21 12:45:14 [post_modified_gmt] => 2017-08-21 08:45:14 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=155311 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 156494 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-08-24 11:49:18 [post_date_gmt] => 2017-08-24 07:49:18 [post_content] => საქართველოში ელექტრომობილებისა და ჰიბრიდული ტიპის ავტომობილების იმპორტი იზრდება. 2017 წლის 16 აგვისტოს ჩათვლით, საქართველოში 328 ელექტრომობილი და 9 870 ჰიბრიდული ტიპის ავტომობილია იმპორტირებული. ამის შესახებ შსს-ს სტატისტიკურ მონაცემებშია აღნიშნული. სტატისტიკის თანახმად, 2015-2016 წლებთან შედარებით საქართველოში იმპორტირებული მსგავსი ტიპის ავტომობილების რაოდენობამ საგრძნობლად მოიმატა. კერძოდ, შსს-ს საინფორმაციო-ანალიტიკური დეპარტამენტის მონაცემებით, 2015 წელს საქართველოში 5 ელექტრომობილისა და 1317 ჰიბრიდული ავტომობილის იმპორტი განხორციელდა, 2016 წელს კი ქვეყანაში 34 ელექტრომობილი და 5390 ჰიბრიდული ავტომობილი შემოვიდა. [post_title] => საქართველოში ელექტრომობილებისა და ჰიბრიდების იმპორტი გაიზარდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartveloshi-eleqtromobilebisa-da-hibridebis-importi-gaizarda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-24 11:51:17 [post_modified_gmt] => 2017-08-24 07:51:17 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=156494 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 156 [max_num_pages] => 52 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 2077f3ecd9a89427b27da12d5ca058cc [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )