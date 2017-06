ბულვარში ველოსიპედით მხოლოდ ველობილიკზე გადაადგილდებით, სხვა შემთხვევაში – დაგაჯარიმებენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => jarima [1] => velosipedi [2] => velobiliki [3] => batumis-bulvari ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142286 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => jarima [1] => velosipedi [2] => velobiliki [3] => batumis-bulvari ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142286 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 725 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => jarima [1] => velosipedi [2] => velobiliki [3] => batumis-bulvari ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => jarima [1] => velosipedi [2] => velobiliki [3] => batumis-bulvari ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (142286) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16800,725,5512,966) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 141517 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-27 13:59:23 [post_date_gmt] => 2017-06-27 09:59:23 [post_content] => ჯარიმის ჩაბარების პირობები და წესები იცვლება. კონკრეტულ მისამართზე მიტანილი საპატრულო ჯარიმა, ხელმოწერის გარეშეც უკვე ჩაბარებულად ჩაითვლება - ამ ცვლილებას, შს სამინისტროს მიერ პარლამენტში ინიცირებული პროექტი ითვალისწინებს. შესაბამისად, თუ ოჯახის რომელიმე წევრი უარს იტყვის ჩაიბაროს ავტოსაგზაო წესების დარღვევის გამო გამოწერილი ჯარიმა, ის მაინც ჩაბარებულად ჩაითვლება. ასევე, დაჯარიმებულ პირს ფოსტა ჯარიმებს მხოლოდ ერთხელ გაუგზავნის და თუ ჯარიმა ვერ ჩაბარდება, შსს ვალდებულია, კონკრეტული ინფორმაცია ვებ-გვერდზე გამოაქვეყნოს. გამოქვეყნებიდან 30-ე დღეს ჯარიმა ჩაბარებულად ჩაითვლება და დაჯარიმებულს გადასახდელად 30 დღიანი ვადა ექნება. თუ ფოსტის კურიერს კარს გაუღებთ, ჯარიმა უკვე ჩაბარებულად ითვლება

ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაციამ სეზონის დაწყებამდე განაცხადა, რომ პლაჟზე შეზლონგებსა და ქოლგებზე წელს ფიქსირებული ფასი იქნებოდა. თუმცა, როგორც აღმოჩნდა, მთელი პლაჟი ბულვარის ადმინისტრაციას არ ეკითვნის. სოციალურ ქსელში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ზოგიერთ ადგილზე შეზლონგების ფასი 25 ლარია... „ფორტუნამ" ამ საკითხზე ბულვარის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს მიმართა, სადაც განმარტეს, რომ „ივერია ბიჩის", „მანდარინის" და სხვა კაფე–ბარებისა თუ სასტუმროების პლაჟების ტერიტორიას ისინი ვერ აკონტროლებენ. ხოლო მათ მიერ იჯარით გაცემულ ტერიტორიაზე ფასები ნამდვილად ფიქსირებულია – შეზლონგის ფასი არ აღემატება 3 ლარს, ხოლო ქოლგის 1 ლარს. "ეს კერძო ტერიტორიაა. ჩვენ ტერიტორიაზე – სანაპირო ზოლზე, რომელსაც იჯარით გავცემთ, არის გაწერილი რეგულაციები და ასეთი ფასები არ არის. "ივერია ბიჩის" და სხვა კერძო ტერიტორიების რეგულაციებში ჩვენ ვერ ვერევით. თუ ჩვენს ტერიტორიაზე მსგავსი ფაქტი გამოვლინდა, აუცილებლად უნდა მოგვმართონ დამსვენებლებმა", – განაცხადა მაგდა ჯაიანმა. ბათუმის პლიაჟის ნაწილი ქალაქის მერიის სამსახურის, ნაწილი კი ფინანსთა სამინისტროს ბალანსზეა. 25 ლარიანი შეზლონგები ბათუმში: „ალბათ ამიტომაცაა ცარიელი"

მტკვრის ორივე მხარეს ველობილიკის მოწყობა დასასრულს უახლოვდება. პირველი ბილიკის მარშრუტი, დედაენის ბაღიდან ბაგრატიონის ხიდამდე და წრიულად, კვლავ დედაენის ბაღამდე მოეწყობა. როგორც "ფორტუნას" მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურში განუცხადეს, ველობილიკებისთვის დამონტაჟდა ორი სპეციალური ველოშუქნიშანი. ასევე დასასრულს უახლოვდება გზების დახაზვა. "ჩასართავია შუქნიშნები და მოსაწყობია ველოსადგომები. რამდენიმე დღეში დასრულდება ხაზვითი სამუშაოები. ყველაფერს ხელით აკეთებენ და რაღაც პერიოდია სამუშაოების დასასრულებლად საჭირო. შუქნიშნები დამონტაჟდა იმისთვის, რომ როცა ველოსიპედისტი სანაპიროთი მოძრაობს უშუალოდ მტკვრის გაყოლებაზე, შეძლოს ტროტუარიდან ზაარბრუკენის მოედანზე გადასვლა", – განაცხადეს ტრანსპორტის სამსახურში. აღნიშნული მარშრუტის მოწყობის შემდეგ, მერია მოსახლეობის დაინტერესებიდან გამომდინარე სხვა ველომარშრუტებზეც იმუშავებს. ნახეთ ჩვენი სტატია: თბილისში ველობილიკების მოწყობასთან დაკავშირებით. ფოტო: გელა კვაშილავა

მტკვრის ორივე მხარეს ველობილიკების მოწყობა სრულდება 