ბუნდესლიგა ისტორიის მიჯნაზე: თამაშებს ქალი იმსაჯებს

ბელარუსის დედაქალაქ მინსკში მიმდინარე სამბისტთა ევროპის ჩემპიონატზე საქართველოს გუნდმა სამი მედალი მოიპოვა - თითო ოქრო, ვერცხლი და ბრინჯაო. ოქროს მედალი მოიპოვა ნინო ოძელაშვილმა (72 კგ), რომელმაც შარშან მოპოვებული ევროპის ჩემპიონობა შეინარჩუნა. ნინომ გადამწყვეტ შეხვედრაში რუს ირინა ალექსეევას სძლია, შემდეგ კი, ტრადიციულად, წარმატება ქართული ცეკვით აღნიშნა. ნინო ოძელაშვილი პირველი ქართველი ქალია ყველა საჭიდაო სახეობაში, ვინც უფროსებში ევროპის ჩემპიონი გახდა. ფინალი წააგო და ვერცხლს დასჯერდა პაატა ღვინიაშვილი (90), ხოლო ლევან ბერბერაშვილმა (52) ბრინჯაო მოიპოვა. ნინო ოძელაშვილი ევროპის ჩემპიონი გახდა ასეთი რაღაცეების არ მეშინია: კვირკველია მეტოქის ჩემპიონობაზე

მოსკოვის „ლოკომოტივის" ქართველ მცველ საბა კვირკველიას რუსი ჟურნალისტები გაესაუბრნენ და თანაქალაქელი „სპარტაკის" ჩემპიონობასა და გიჟმაჟი გულშემატკივრების ქცევის შესახებ კითხეს. „სახალხო გუნდის" ქომაგები დაჯილდოებისას მასობრივად შევარდნენ მოედანზე. ცნობილია, „სპარტაკი" რამდენი ხანი არ ყოფილა ჩემპიონი და მესმის რა ემოციები გამოიწვია ქომაგებში ოქროს მედლების მოპოვებამ. ზეიმის ფოტო და ვიდეო ვნახე. ძალიან ლამაზი იყო. გუნდში ჩემი ორი მეგობარი თამაშობს - ჯანო და გიორგი ჯიქია, და როგორც კი ჩემპიონობა მოიპოვეს, მივულოცე. არ შეგეშინდებოდათ მათ ადგილზე, თქვენსკენ რომ გულშემატკივრების ტალღა წამოსულიყო? არა, მათ ხომ უხაროდათ. როდესაც ადამიანები ჩემპიონები ხდებიან, ყველა ერთიანია - გულშემატკივრები, ფეხბურთელები. ყველა ერთად აღნიშნავდა ამ წარმატებას. მე დადებითად ვარ განწყობილი მსგავსი აქციების მიმართ. ნუღარ დაფრინავთ: შაპეკოენსეს თვითმფრინავს ექსტრემალური დაშვება მოუწია

„შაპეკოენსეს" თვითმფრინავმა პორტუ-ალეგრიში ექსტრემალური დაჯდომა განახორციელა. გუნდი ბუენოს-აირესიდან აფრინდა ლიბერტადორესის თასზე „ლანუსთან" შეხვედრის (2:1) შემდეგ და იძულებითი დაშვება მოუწია. შაპეკოს აეროპორტში ასაფრენ-დასაფრენ ზოლზე პრობლემების გამო ბორტი იძულებული გახდა პორტუ-ალეგრიში დამჯდარიყო. ფეხბურთელები სახლში ავტობუსით გაემგზავრა, გზამ მთელი 11 საათი წაიღო. შეგახსენებთ, რომ გასული წლის ნოემბერში „შაპეკოენსეს" თვითმფრინავმა კატასტროფა განიცადა. 