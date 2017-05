ცემდნენ, აწამებდნენ, მორგში ამწყვდევდნენ: გლდანის ციხის 6 თანამშრომელი დააკავეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => prokuratura [1] => wameba [2] => gldanis-cikhe [3] => patimrebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130052 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => prokuratura [1] => wameba [2] => gldanis-cikhe [3] => patimrebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130052 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 497 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => prokuratura [1] => wameba [2] => gldanis-cikhe [3] => patimrebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => prokuratura [1] => wameba [2] => gldanis-cikhe [3] => patimrebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (130052) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15632,15633,497,9136) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 115926 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-03-17 20:21:53 [post_date_gmt] => 2017-03-17 16:21:53 [post_content] => ”ნაციონალური მოძრაობის” ერთ-ერთი ლიდერის ხატია დეკანოიძის შვილს, თორნიკე კოპალეიშვილს საპროცესო შეთანხმებას გაუფრომებენ. პროკურატურაში აცხადებენ, რომ ბრალდებული აღიარებს ჩადენილ დანაშაულს, არის ნასამართლობის არმქონე, ასევე არის 18 წლის და მასზე ვრცელდება არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი. " პროკურატურამ მიიღო გადაწყვეტილება მასთან საპროცესო შეთანხმების გაფორმების შესახებ პირობით მსჯავრზე. შესაბამისი შუამდგომლობით პროკურატურამ სასამართლოს უკვე მიმართა”, - განაცხადეს მთავარ პროკურატურაში. [post_title] => ხატია დეკანოიძის შვილს, თორნიკე კოპალეიშვილს საპროცესო შეთანხმება გაუფორმებენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => khatia-dekanoidzis-shvils-tornike-kopaleishvils-saproceso-shetankhmeba-gauformeben [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-17 20:21:53 [post_modified_gmt] => 2017-03-17 16:21:53 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=115926 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 115919 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-03-17 19:15:38 [post_date_gmt] => 2017-03-17 15:15:38 [post_content] => პროკურატურამ ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობისთვის, პოლიციელებზე, მათ სამსახურებრივ შენობაზე, სატრანსპორტო საშუალებაზე თავდასხმასა და პოლიციელების ჯანმრთელობის ხელყოფის ფაქტზე შვიდ პირს, მათ შორის ორ არასრულწლოვანს ბრალდება წარუდგინა. უწყებაში აღნიშნავენ, რომ 7 პირს ბრალი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 225-ე მუხლის მე-2 ნაწილით და 3531-ე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილებით წაუყენეს. ”გამოძიებით დადგენილია, რომ 2017 წლის 11 მარტს, ქალაქ ბათუმში, ჭავჭავაძის ქუჩაზე, სავაჭრო ცენტრ „ბათუმი პლაზას“ მიმდებარე ტერიტორიაზე შეიკრიბა რამდენიმე ასეული პირი, რომლებიც უკმაყოფილებას გამოხატავდნენ საპატრულო პოლიციის მუშაკის მიერ ერთ-ერთი მოქალაქის ადმინისტრაციული წესით დაჯარიმებისა და დაკავების თაობაზე. დაახლოებით 22 საათზე, პირთა ჯგუფმა გადაინაცვლა ქალაქ ბათუმში, ტბელ აბუსერიძის ქუჩა №11-ში განთავსებულ შსს აჭარის პოლიციის დეპარტამენტის ადმინისტრაციულ შენობასთან, სადაც მათი მოქმედებები გადაიზარდა აგრესიაში. ისინი ძალის გამოყენებით ცდილობდნენ პოლიციის შენობაში შეჭრას, რისი საშუალებაც მათ საზოგადოებრივი წესრიგის დასაცავად მობილიზებულმა პოლიციის მუშაკებმა არ მისცეს. დაახლოებით 00:30 საათზე ლაშა დეკანაძემ, მინდია ბერიძემ, გიორგი ბერიძემ, გენადი მამულაძემ, კახა მახარაძემ და ორმა არასრულწლოვანმა (მათ შორის ერთ-ერთი წარსულში რამდენჯერმე ნასამართლევი და პირობითი მსჯავრის ქვეშ მყოფი), ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილე სხვა მოქალაქეებთან ერთად ქვებით, ე.წ „მოლოტოვის კოქტეილებით“ და ფეთქებადი ნივთიერების გამოყენებით განახორციელეს პოლიციელებზე თავდასხმა. შედეგად, ჯანმრთელობის დაზიანებები მიაყენეს პოლიციის თანამშრომლებს, დააზიანეს, დაწვეს და გაანადგურეს მოქალაქეებისა და პოლიციის სამსახურებრივი ავტომანქანები, ასევე გაანადგურეს 132 770 ლარის ღირებულების ქალაქის ინფრასტრუქტურა. პროკურატურამ უკვე მიმართა სასამართლოს შუამდგომლობით ექვსი პირის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების შესახებ, ხოლო ერთი არასრულწლოვანი პირის მიმართ ბრალდების მხარე გირაოს - 3000 ლარის ოდენობით შეფარდებას მოითხოვს. დაკავებულებს ბრალი წარდგენილი აქვთ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 225-ე მუხლის მე-2 ნაწილით (ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობა), რაც სასჯელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას ოთხიდან ექვს წლამდე ვადით და 3531-ე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილებით (პოლიციელზე ან ხელისუფლების სხვა წარმომადგენელზე, ანდა მათ სამსახურებრივ შენობაზე ან სატრანსპორტო საშუალებაზე თავდასხმა და პოლიციელის ჯანმრთელობის ხელყოფა, სამსახურებრივ საქმიანობასთან დაკავშირებით), რაც სასჯელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას შვიდიდან თერთმეტ წლამდე ვადით. სისხლის სამართლის საქმეზე გრძელდება გამოძიება დანაშაულებრივ ქმედებაში მონაწილე სხვა პირების დადგენის მიზნით”, - ნათქვამია პროკურატურის განცხადებაში. [post_title] => პროკურატურამ ბათუმის მოვლენებთან დაკავშირებით კიდევ 7 პირს ბრალი წაუყენა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => prokuraturam-batumis-movlenebtan-dakavshirebit-kidev-7-pirs-brali-wauyena [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-17 19:15:38 [post_modified_gmt] => 2017-03-17 15:15:38 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=115919 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 113589 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-03-08 17:07:32 [post_date_gmt] => 2017-03-08 13:07:32 [post_content] => ე.წ. ციანიდის საქმეზე დაკავებული დეკანოზის, გიორგი მამალაძის ადვოკატ გიორგი ფანცულაიას განცხადებით, პროკურატურის მიერ დღეს გამოქვეყნებული მასალები დამონტაჟებულია. როგორც რადიო ’’ფორტუნას’’ ადვოკატმა განუცხადა, აღნიშნულის თქმის საფუძველს აძლევს ის ფაქტი, რომ საქმეში არსებულ მასალებს კარგად იცნობს. ’’დამონტაჟებულია-მეთქი ვთქვი, იმ გაგებით, რომ ეს არის გადაკერებულ-გადმოკერებული. ამას იმიტომ ვამბობ, რომ საქმის მასალებს, მათ შორის, აუდიო-ვიდეოს თავიდან ბოლომდე გავეცანი. მიუხედავად იმისა, რომ მათ მაქსიმუმი გააკეთეს საზოგადოების შეცდომაში შეყვანისთვის, საზოგადოებამ დაინახა, რომ მამა გიორგი მამალაძეს ციანიდი არ უყიდია, ფაქტია, რომ ჩაუდეს. ასევე, ფაქტია, რომ არსად ჩანს ამ მიჭრილ-მოჭრილ მასალაშიც კი დეკანოზი ვინმეს მკვლელობას ამზადებდა. იმ ტერმინოლოგიითა და ჟარგონებით, რომლითაც ჩანაწერებში არის საუბარი, ამ ჟარგონებით ქვეყნის მოსახლეობის ნახევარი საუბრობს და მაშინ გამოდის, რომ დაახლოებით მილიონი ადამიანია დასაკავებელი საქართველოში. იმ ჟარგონების გამოყენებით, როცა კითხვები მიდის ირაკლი მამალაძის მხრიდან და არა დეკანოზის მხრიდან, ასე ვთქვათ, დიალოგი მიჰყავს მას და არა დეკანოზ გიორგი მამალაძეს. შემიძლია, პირდაპირ გითხრათ, რომ მამა გიორგი მამალაძის მიმართ დადგმულ სპექტაკლში ირაკლი მამალაძემ თავისი ფუნქცია ორიანზე შეასრულა, ვინაიდან, ფაქტია, რომ მან ვერანაირი პროვოკაცია ვერ განახორციელა... ჩვენი არგუმენტები თავიდან ბოლომდე ლაკონური და ლოგიკურია, ამოჭრილ მასალაში არსად არ ჩანს, რომ მამა გიორგი მამალაძემ დანაშაული ჩაიდინა’’, - განაცხადა დაკავებული მამა გიორგი მამალძის ერთ-ერთმა ადვოკატმა გიორგი ფანცულაიამ. [post_title] => პროკურატურის მასალები დამონტაჟებულია: ქვეყნის მოსახლეობის ნახევარი მსგავსი ჟარგონებით საუბრობს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => prokuraturis-masalebi-damontadjebulia-qveynis-mosakhleobis-nakhevari-msgavsi-djargonebit-saubrobs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-08 17:09:35 [post_modified_gmt] => 2017-03-08 13:09:35 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=113589 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 115926 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-03-17 20:21:53 [post_date_gmt] => 2017-03-17 16:21:53 [post_content] => ”ნაციონალური მოძრაობის” ერთ-ერთი ლიდერის ხატია დეკანოიძის შვილს, თორნიკე კოპალეიშვილს საპროცესო შეთანხმებას გაუფრომებენ. პროკურატურაში აცხადებენ, რომ ბრალდებული აღიარებს ჩადენილ დანაშაულს, არის ნასამართლობის არმქონე, ასევე არის 18 წლის და მასზე ვრცელდება არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი. " პროკურატურამ მიიღო გადაწყვეტილება მასთან საპროცესო შეთანხმების გაფორმების შესახებ პირობით მსჯავრზე. შესაბამისი შუამდგომლობით პროკურატურამ სასამართლოს უკვე მიმართა”, - განაცხადეს მთავარ პროკურატურაში. [post_title] => ხატია დეკანოიძის შვილს, თორნიკე კოპალეიშვილს საპროცესო შეთანხმება გაუფორმებენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => khatia-dekanoidzis-shvils-tornike-kopaleishvils-saproceso-shetankhmeba-gauformeben [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-17 20:21:53 [post_modified_gmt] => 2017-03-17 16:21:53 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=115926 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 30 [max_num_pages] => 10 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => f60349301ffe15c5cf434881f1f0c0d7 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )