ცესკო: თბილისში არჩევნებზე ამომრჩეველთა 43,31% გამოცხადდა

ტელეკომპანია "იმედი" ეგზიტპოლების შედეგებს აქვეყნებს. მათი ინფორმაციით, "ქართული ოცნების" კანდიდატს, კახა კალაძეს, ამომრჩეველთა 53%-მა მისცა ხმა. დამოუკიდებელი კანდაიდატი ალეკო ელისაშვილი და "ნაციონალური მოძრაობის" კანდიდატი, ზაალ უდუმაშვილი 14%-ით მეორე ადგილზე არიან. მერობის დანარჩენი კანდიდატის შედეგები, კი ამ ეგზიტპოლის მიხედვით, ასე გამოიყურება: "ლეიბორისტების" მერობის კანდიდატი, გიორგი გუგავა - 2% "ევროპული საქართველოს" კანდიდატი ელენე ხოშტარია- 5% "ერთობა-ახალი საქართველოს" კანდიდატი, გიორგი ვაშაძე -3% "პატრიოტთა ალიანსის" კანდიდატი ირმა ინაშვილი -4% "დემოკრატიული მოძრაობა - თავისუფალი საქართველო" კახა კუკავა - 3% "იმედის" ეგზიტპოლი სოციოლოგიური კვლევების კომპანია Gorbi–მ ჩაატარა. "იმედის" ეგზიტპოლით, კალაძემ 53% მიიღო

ტელეკომპანია "იმედი" ეგზიტპოლების შედეგებს აქვეყნებს. მათი ინფორმაციით, "ქართული ოცნების" კანდიდატს, კახა კალაძეს, ამომრჩეველთა 53%-მა მისცა ხმა. დამოუკიდებელი კანდაიდატი ალეკო ელისაშვილი და "ნაციონალური მოძრაობის" კანდიდატი, ზაალ უდუმაშვილი 14%-ით მეორე ადგილზე არიან. მერობის დანარჩენი კანდიდატის შედეგები, კი ამ ეგზიტპოლის მიხედვით, ასე გამოიყურება: "ლეიბორისტების" მერობის კანდიდატი, გიორგი გუგავა - 2% "ევროპული საქართველოს" კანდიდატი ელენე ხოშტარია- 5% "ერთობა-ახალი საქართველოს" კანდიდატი, გიორგი ვაშაძე -3% "პატრიოტთა ალიანსის" კანდიდატი ირმა ინაშვილი -4% "დემოკრატიული მოძრაობა - თავისუფალი საქართველო" კახა კუკავა - 3% "იმედის" ეგზიტპოლი სოციოლოგიური კვლევების კომპანია Gorbi–მ ჩაატარა. [gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="178615,178616,178617,178618,178662,178665,178664,178663"] ერთ–ერთი მერობის კანდიდატის კახი კალაძის მეუღლემ ანუკი არეშიძემ, დადო ბიულეტინის ფოტო, სადაც ჩანს, რომ მან კახი კალაძეს მისცა ხმა. დავით გერსამიამ – მარიამ გერსამიას, ხოლო დავით იმედაშვილმა – "ნაციონალურ მოძრაობას". "ბოდიშით ნასვამი ვარ" - ბიულეტინები, რომლებიც გასაჯაროვდა

არჩევნები დასრულდა, პირველი ეგზიტპოლების შედეგებიც ცნობილია. სანამ საბოლოო შედეგები გამოცხადდება, სოციალურ ქსელში, მოქალაქეები ავრცელებენ ბიულეტინის ფოტოებს, თუ ვის მისცეს ხმა. ასევე ვრცელდება ბიულეტინები, რომლებიც გაბათილდება, რადგან მოქალაქეებმა, არარსებული ადამიანებს, ან საერთოდაც ცხოველებს მისცეს ხმა. ზოგიერთ ბიულეტინში კანდიდატების თავზე, პირადი შეხედულებაცაა მიწერილი.

[gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="178615,178616,178617,178618,178662,178665,178664,178663"] ერთ–ერთი მერობის კანდიდატის კახი კალაძის მეუღლემ ანუკი არეშიძემ, დადო ბიულეტინის ფოტო, სადაც ჩანს, რომ მან კახი კალაძეს მისცა ხმა. დავით გერსამიამ – მარიამ გერსამიას, ხოლო დავით იმედაშვილმა – "ნაციონალურ მოძრაობას".

[gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="178623,178624,178625"] 