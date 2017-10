ცესკომ ექვს მაჟორიტარულ ოლქში მეორე ტური დააანონსა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => cesko [1] => archevnebi2017 ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 178959 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => cesko [1] => archevnebi2017 ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 178959 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1138 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => cesko [1] => archevnebi2017 ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => cesko [1] => archevnebi2017 ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (178959) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (20531,1138) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 178978 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-10-22 19:07:48 [post_date_gmt] => 2017-10-22 15:07:48 [post_content] => ჯოზეფ ალექსანდერ სმიტი საარჩევნო პოსტერებისგან ქუჩებს თავად ასუფთავებს. ჯოზეფი მოუწოდებს ყველა პოლიტიკურ სუბიექტს, დროულად ჩამოსხნან პოსტერები და ქალაქს წინასაარჩევნო იერსახე დაუბრუნონ. ჯოზეფ ალექსანდერ სმიტი საბურთალოს მაჟორიტარობის დამოუკიდებელი კანდიდატი იყო. მას საბურთალოს მესამე ოლქში ამომრჩევლის 14.04%-მა დაუჭირა მხარი, რაც 2702 ადამიანს ნიშნავს. საქართველოში მცხოვრები ბრიტანელი ჟურნალისტი აცხადებს, რომ მესამე ადგილი სულაც არ არის სამარცხვინო შედეგი იმის გათვალისწინებით, რომ 2 თვის წინ თითქმის უცნობი სახე იყო, ხოლო ფინანსური რესურსი ძალზე მწირი ჰქონდა – სულ 1800 ლარი სექტემბერში. კანდიდატი საარჩევნო პოსტერებისგან ქუჩებს თავად ასუფთავებს (ვიდეო, ფოტო) "ადამიანების ID მონაცემების აღრიცხვა აბსოლუტურად დაუშვებელია. ასევე, არ უნდა ხდებოდეს იმ ადამიანებზე დაკვირვება, ვინც ხმას აძლევს, ან არ აძლევს, ვინაიდან არჩევნებში მონაწილეობის არმიღებაც ადამიანის პოლიტიკური ნების გამოხატულებაა და არავის ინტერესს არ უნდა წარმოადგენდეს", - განაცხადა კორინ იონკერმა. დასკვნაში ასევე საუბარია საჩივრების შესახებაც და აღნიშნულია, რომ მათი რაოდენობა ბევრი არ ყოფილა. "20 ოქტომბრის მონაცემებით, საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიებში შედარებით მცირე რაოდენობის საჩივრი შევიდა. მათი უმეტესობა წინასაარჩევნო კამპანიის რეგულაციების დარღვევებს და საუბნო საარჩევნო კომისიების მუშაობას ეხებოდა" წინასწარი დასკვნა სრულად, შეგიძლიათ იხილოთ ლინკზე. OSCE: ადამიანების აღრიცხვა ვინ მივიდა და ვინ არა არჩევნებზე, დაუშვებელია 3265 უბნის მონაცემებით, საქართველოს მასშტაბით პროპორციულ არჩევნებში „ქართული ოცნება" ლიდერობს

საქართველოს მასშტაბით პროპორციულ არჩევნებში „ქართული ოცნება" ლიდერობს. საქართველოს მასშტაბით არსებული 3644 საარჩევნო უბნიდან ცესკო-ს მიერ ამ დროისთვის გამოქვეყნებულია 3265 უბნის მონაცემები. პარტიების მხარდამჭერთა პროცენტული მაჩვენებელი ასე ნაწილდება: „ქართული ოცნება – დემოკრატიული საქართველო" - 756000 (55.54 %); „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა" - 233345 (17.14 %); „ბაქრაძე, უგულავა – ევროპული საქართველო" - 142649 (10.48 %); „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი – საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი" - 87946 (6.46 %); „შალვა ნათელაშვილი – საქართველოს ლეიბორისტული პარტია" - 44956 (3.3 %); „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა-დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო" - 35429 (2.6 %). 