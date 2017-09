ცესკომ საარჩევნო სუბიექტების საარჩევნო ნომრები განსაზღვრა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => cesko [1] => partiebis-nomrebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 162490 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => cesko [1] => partiebis-nomrebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 162490 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1138 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => cesko [1] => partiebis-nomrebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => cesko [1] => partiebis-nomrebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (162490) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1138,19086) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 159988 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-05 16:04:30 [post_date_gmt] => 2017-09-05 12:04:30 [post_content] => „გუშინ საღამოს საქართველოს ცენტრალურმა კომისიამ გამოსცა აქტი და მე დამარეგისტრირა თბილისის მერობის დამოუკიდებელ კანდიდატად,“ - ამის შესახებ თბილისის მერობის დამოუკიდებელმა კანდიდატმა, ალეკო ელისაშვილმა, გამართულ ბრიფინგზე ჟურნალისტებს განუცხადა. „როგორც ცნობილია, შემჭიდროვებულ ვადებში 10,000 ხელმოწერის მიტანა მომთხოვეს და ჩვენ 2-ჯერ უფრო მეტი ხელმოწერა მივიტანეთ. შედეგად, ხელისუფლება იძულებული გახდა, ანგარიში გაეწია ხალხის არნახული ენთუზიაზმისთვის და მოხალისეების საოცარმა თავდადებამ, დიდმა გარჯამ და ხალხიმ მხარდაჭერამ თავისი გაიტანა. ჩვენ წინასაარჩევნო პერიოდში, ერთი მხრივ, ჩავშალეთ ხელისუფლების გეგმა, რომ ბიუროტრატიული ხერხებით დავრჩენილიყავი საარჩევნო პროცესის მიღმა და, მეორე მხრივ, უკვე მივაღწიეთ ერთ მცირე, მაგრამ მნიშვნელოვან გამარჯვებას. ეს გამარჯვება, ხელმოწერების შეგროვების დროს გამოვლენილი უზარმაზარი ენთუზიაზმი, მარწმუნებს იმაში, რომ ოქტომბრის ბოლოს თბილისში ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვან გამარჯვებას მივაღწევთ - სწორედ ხალხის მხარდაჭერით“, - განაცხადა ალეკო ელისაშვილმა. ცნობისთვის, ალეკო ელისაშვილმა თბილისის მერობის კანდიდატად დარეგისტრირებისთვის საჭიროზე ორჯერ მეტი ხელმოწერა შეაგროვა. "სამწუხაროდ, ჯერ კიდევ არ გვაქვს ცესკო-სგან ნომერი მინიჭებული. "ქართულმა ოცნებამ" კანონში სრულიად უკანონო ცვლილებები შეიტანა, გარკვეულ ოპოზიციურ პარტიებთან გარიგებით, რითაც ზოგიერთ პარტიებს ნომერი აჩუქეს. ჩვენ არ გვაქვს ნომერი, ველოდებით კენჭისყრას. ჩვენ 7 ნომერს ვითხოვდით, თუ სხვებმა პირდაპირ აიღეს და დაიწერეს ნომერი, ჩვენც ასევე მოვითხოვთ. როდის იქნება ცესკოში კენჭისყრა, არ ვიცით, კონკრეტულ თარიღს არ გვეუბნებიან. ეს არის გაყალბების ის მთავარი პროცესი, საიდანაც იწყება არჩევნების სისტემების პრობლემები", - განაცხადა გიორგი ვაშაძემ. "შემეშინდა თავდაპირველად, ვინაიდან ითვლება, რომ რამდენიმე დღეში ნამდვილი ხელმოწერების შეგროვება შეუძლებელია. დიდი პარტიებიც კი ოროსნებივით იწერენ სიებს ერთმანეთისგან და ამასვე მირჩევდნენ მეც. მე ტყუილებისთვის არ ვარ მოსული პოლიტიკაში. ჩემი მიზანია, რომ ეს სიბინძურე ქართულ პოლიტიკაში გაიწმინდოს. ჩვენ დღეს აქ მოვიტანეთ 20 ათასი ხელმოწერა. 19 ათას 576 თბილისელის საპროტესტო გზავნილია რეალურად," - განაცხადა ალეკო ელისაშვილმა. 