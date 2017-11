ჩაცმა გაძვირდა – ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის ფასები 6,5%-ით გაიზარდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => transporti [1] => jandacva [2] => tansacmeli [3] => fekhsacmeli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 183333 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => transporti [1] => jandacva [2] => tansacmeli [3] => fekhsacmeli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 183333 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1296 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => transporti [1] => jandacva [2] => tansacmeli [3] => fekhsacmeli ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => transporti [1] => jandacva [2] => tansacmeli [3] => fekhsacmeli ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (183333) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (12052,3956,9010,1296) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 183023 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-11-02 13:03:44 [post_date_gmt] => 2017-11-02 09:03:44 [post_content] => 2017 წლის ივნისის მონაცემებით, წლის პირველ ნახევარში ჯანდაცვაზე ფასები 4.3%-ით არის მომატებული. ასეთია სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემები. საქსტატის ცნობით, საანგარიშო პერიოდში ფასების ცვლილება დაფიქსირდა შემდეგ მომსახურებასა და პროდუქციაზე: ამბულატორიული სამედიცინო მომსახურება გაძვირდა 5.2%-ით; საავადმყოფოების მომსახურება - 0.5%-ით, სამედიცინო პროდუქცია (წამლები), აპარატურა და მოწყობილობა კი - 7.2%-ით გაძვირდა. [post_title] => საქსტატის მონაცემებით, ჯანდაცვაზე ფასებმა მოიმატა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqstatis-monacemebit-jandacvaze-fasebma-moimata [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-02 13:03:44 [post_modified_gmt] => 2017-11-02 09:03:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=183023 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 182841 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-11-01 17:44:22 [post_date_gmt] => 2017-11-01 13:44:22 [post_content] => თბილისის არჩეული მერის, კახა კალაძის ინფორმაციით, გერმანიის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი მზად არის თბილისის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარებაში ინვესტიციები განახორციელოს. ამის შესახებ კახა კალაძემ ჟურნალისტებს გერმანიის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (KFW) წარმომადგენლებთან შეხვედრის შემდეგ განუცხადა. ”ზოგადი მიმართულებები ვუთხარით, თუ რის განხორციელებას ვაპირებთ მომდევნო წლების განმავლობაში. მოვისმინეთ მათი პოზიცია, რომელი მიმართულებით აქვთ ინტერესი. მზად არიან საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განახლებაში მიიღონ მონაწილეობა, ასევე ენერგოეფექტურობის მიმართულებით იმ შემთხვევაში, თუკი იქნება ვინმეს მხრიდან ინიციატივა ქარის სადგურების და მზის პანელების პროექტის განხორციელების. საზოგადოებრივ ტრანსპორტს რაც შეეხება, როგორც ავტობუსების განახლების მიმართულებით, ასევე მეტროს სარეაბილიტაციო თანხების გამოყოფაზე გამოთქვეს მზადყოფნა. ჩვენ ფინანსთა სამინისტროსთან გავივლით კონსულტაციებს და რამდენიმე ხანში იქნება კონკრეტული გადაწყვეტილებები პროექტებთან დაკავშირებით”, - განაცხადა კახა კალაძემ. [post_title] => KFW მზადაა თბილისის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარებაში ინვესტიცია ჩადოს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kfw-mzadaa-tbilisis-sazogadoebrivi-transportis-ganvitarebashi-investicia-chados [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-01 17:45:16 [post_modified_gmt] => 2017-11-01 13:45:16 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=182841 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 181819 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-10-30 16:27:20 [post_date_gmt] => 2017-10-30 12:27:20 [post_content] => დედაქალაქის ახლად არჩეული მერი კახა კალაძე ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) რეგიონულ დირექტორს ბრუნო ბალვანერას შეხვდა. როგორც კალაძემ ჟურნალისტებს შეხვედრის დასრულების შემდეგ განუცხადა, EBRD პროექტების განხორციელებასთან დაკავშირებით რამდენიმე მიმართულებით არის დაინტერესებული. "ძალიან საინტერესო შეხვედრა გვქონდა. მე კარგი გამოცდილება მაქვს EBRD-თან ურთიერთობის. მინისტრობის პერიოდში, ძალიან ბევრი და საინტერესო პროექტი განხორციელდა. გვინდა ეს ურთიერთობა და გამოცდილება თანამშრომლობის გადმოვიტანოთ მერიაში. საუბარი გვქონდა, თუ რა მიმართულებით შეუძლია დახმარება და დაფინანსება EBRD-ს. ეს არის მეტროს რეაბილიტაცია როგორც ვაგონების, ასევე კომუნიკაციების კუთხით, ასევე ქალაქის LED-განათებებზე გადაყვანა. ასევე ძალიან აინტერესებთ და ჩართულები იქნებიან საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განახლების პროცესში. ძალიან ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი. ძალიან მალე ყველაზე ლამაზი, მოწესრიგებული, სუფთა და ინფრასტრუქტურულად განვითარებული ქალაქი გვექნება. საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციების დახმარებით ბევრ მნიშვნელოვან პროექტს განვახორციელებთ", - განაცხადა კალაძემ. [post_title] => EBRD, შესაძლოა, თბილისის LED-განათებებზე გადაყვანის პროექტში ჩაერთოს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ebrd-shesadzloa-tbilisis-led-ganatebebze-gadayvanis-proeqtshi-chaertos [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-30 16:27:20 [post_modified_gmt] => 2017-10-30 12:27:20 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=181819 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 183023 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-11-02 13:03:44 [post_date_gmt] => 2017-11-02 09:03:44 [post_content] => 2017 წლის ივნისის მონაცემებით, წლის პირველ ნახევარში ჯანდაცვაზე ფასები 4.3%-ით არის მომატებული. ასეთია სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემები. საქსტატის ცნობით, საანგარიშო პერიოდში ფასების ცვლილება დაფიქსირდა შემდეგ მომსახურებასა და პროდუქციაზე: ამბულატორიული სამედიცინო მომსახურება გაძვირდა 5.2%-ით; საავადმყოფოების მომსახურება - 0.5%-ით, სამედიცინო პროდუქცია (წამლები), აპარატურა და მოწყობილობა კი - 7.2%-ით გაძვირდა. [post_title] => საქსტატის მონაცემებით, ჯანდაცვაზე ფასებმა მოიმატა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqstatis-monacemebit-jandacvaze-fasebma-moimata [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-02 13:03:44 [post_modified_gmt] => 2017-11-02 09:03:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=183023 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 91 [max_num_pages] => 31 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 0c0b5d5b5730ded410a9fccde4f9c801 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )