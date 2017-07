ჩარლი გარდი სიცოცხლის ბოლო წუთებს ჰოსპისში გაატარებს, სადაც სუნთქვის აპარატს გამოურთავენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => charli-gardi [1] => hospisi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 149672 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => charli-gardi [1] => hospisi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 149672 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 17614 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => charli-gardi [1] => hospisi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => charli-gardi [1] => hospisi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (149672) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (17614,17712) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 148805 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-24 20:38:02 [post_date_gmt] => 2017-07-24 16:38:02 [post_content] => განუკურნებელი დაავადების მქონე ბავშვის ჩარლი გარდის მშობლებმა, ბრიტანეთში სამართლებრივი დავა დაასრულეს. მათ აშშ-ში ბავშვის ექსპერიმენტულ მკურნალობაში ჩართვა სურდათ, თუმცა ეს უკვე შეუძლებელია. ბავშვის მშობლების ადვოკატმა სასამართლოში განაცხადა, რომ ჩვილისთვის დრო ამოიწურა. მშობლები ბავშვის ხელოვნური სუნთქვის აპარატიდან გამოერთების გადაწყვეტილებას აღარ გააპროტესტებენ. "ჩვენ უბრალოდ გვინდოდა ბავშვისთვის სიცოცხლის შანსი მიგვეცა. ძალიან ბევრი დრო დავკარგეთ", - განაცხადა ადვოკატმა. ჩარლის მამამ კი განმარტა: "ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩემი ტკბილი, ლამაზი და უდანაშაულო ბიჭი, მის პირველ დაბადების დღემდე, 4 აგვისტომდეც ვერ მიაღწევს." ჩარლის მშობლებმა განმარტეს, რომ მათ გადაწყვეტილება უკვე მიიღეს, რადგან ამერიკელმა ექიმმა თქვა, რომ ნუკლეოზიდის თერაპია (nucleoside therapy) უკვე დაგვიანებულია. ვინ არის ჩარლი გარდი? "ჩარლიმ უდიდსი გავლენა მოახდინა და შეეხო იმაზე მეტ ადამიანს 11 თვეში, ვიდრე ამას ზოგი მთელი ცხოვრების განმავლობაში აკეთებს." ჩარლი გარდი 2016 წლის 4 აგვისტოს, თანდაყოლილი, მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე იშვიათი გენეტიკური დაავადებით დაიბადა. მას დნმ-ის მიტოქონდრიული წარმონაქმნის სინდრომი აქვს. ჩარლის არ ესმის, ვერ ხედავს, არ შეუძლია ტირილი და არც ყლაპვით ფუნქცია აქვს განვითარებული. ბრიტანელი ექიმების თქმით, ბავშვის მკურნალობა შეუძლებელია და მიიჩნევენ, რომ მისი ხელოვნური სუნთქვის აპარატიდან გამორთვა აუცილებელია. მათ საწინააღმდეგოდ, ამერიკელმა ექიმებმა განაცხადეს, რომ მზად იყვნენ ჩვილისთვის ექსპერიმენტული თერაპიის კურსი ჩაეტარებინათ. ბავშვის მკურნალობის დასაფინანსებლად 1.3 მლნ ფუნტი სტერლინგი შეგროვდა, თუმცა სასამართლო პროცესების გამო, მკურნალობა დაგვიანდა. საქმე სასამართლომდე ბრიტანული კლინიკის მიმართვის საფუძველზე მივიდა. ბრიტანელი ექიმები, ჩვილის ამერიკაში გაგზავნის წინააღმდეგ გამოვიდნენ. საბოლოოდ, ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ გადაწყვიტა, რომ ჩარლის დაგეგმილი მკურნალობა სერიოზულ ტკივილებს მიაყენებდა. თამთა უთურგაშვილი [post_title] => "დაავადების გამო, ის პირველ დაბადების დღემდეც ვერ იცოცხლებს" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => daavadebis-gamo-is-pirvel-dabadebis-dghemdec-ver-icockhlebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-24 22:45:33 [post_modified_gmt] => 2017-07-24 18:45:33 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=148805 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 1 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 148805 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-24 20:38:02 [post_date_gmt] => 2017-07-24 16:38:02 [post_content] => განუკურნებელი დაავადების მქონე ბავშვის ჩარლი გარდის მშობლებმა, ბრიტანეთში სამართლებრივი დავა დაასრულეს. მათ აშშ-ში ბავშვის ექსპერიმენტულ მკურნალობაში ჩართვა სურდათ, თუმცა ეს უკვე შეუძლებელია. ბავშვის მშობლების ადვოკატმა სასამართლოში განაცხადა, რომ ჩვილისთვის დრო ამოიწურა. მშობლები ბავშვის ხელოვნური სუნთქვის აპარატიდან გამოერთების გადაწყვეტილებას აღარ გააპროტესტებენ. "ჩვენ უბრალოდ გვინდოდა ბავშვისთვის სიცოცხლის შანსი მიგვეცა. ძალიან ბევრი დრო დავკარგეთ", - განაცხადა ადვოკატმა. ჩარლის მამამ კი განმარტა: "ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩემი ტკბილი, ლამაზი და უდანაშაულო ბიჭი, მის პირველ დაბადების დღემდე, 4 აგვისტომდეც ვერ მიაღწევს." ჩარლის მშობლებმა განმარტეს, რომ მათ გადაწყვეტილება უკვე მიიღეს, რადგან ამერიკელმა ექიმმა თქვა, რომ ნუკლეოზიდის თერაპია (nucleoside therapy) უკვე დაგვიანებულია. ვინ არის ჩარლი გარდი? 