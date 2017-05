ჩარლი შინმა შიდსი დაამარცხა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => charli-shini ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 129916 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => charli-shini ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 129916 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1663 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => charli-shini ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => charli-shini ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (129916) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1663) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 11410 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-11-21 16:26:54 [post_date_gmt] => 2015-11-21 12:26:54 [post_content] => მსახიობი ჩარლი შინი საზოგადოებას საკუთარი დაავადების შესახებ ინფორმაციას დიდ ხანს უმალავდა. თუმცა რამდენიმე დღის წინ მან განაცხადა, რომ შიდსის დიაგნოზი დაუდგინეს, ახლა კი მემუარების დაწერას აპირებს. ტაბლოიდები დარწმუნებით წერენ, რომ წიგნი პოპულარული იქნება და სრული ტირაჟი გამოჩენისთანავე გაიყიდება. ჩარლი შინის მენეჯერს უკვე უამრავი შემოთავაზება აქვს სხვადასხვა გამომცემლისგან, რომ სკანდალური მსახიობის ბიოგრაფია დაბეჭდონ. თუმცა, შინის გადაწყვეტილება ბიოგრაფიული რომანის დაწერის შესახებ არ არის მხოლოდ კომერციული ჩანაფიქრი. მსახიობის თქმით, ასეთი სახით სურს დაუსვას წერტილი დაუსრულებელ მითქმა-მოთქმას, რომელიც მისი დიაგნოზის გაგების შემდეგ ატყდა. [post_title] => ჩარლი შინი მემუარებს დაწერს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => charli-shini-memuarebs-dawers [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-11-21 20:47:24 [post_modified_gmt] => 2015-11-21 16:47:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=11410 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 10274 [post_author] => 4 [post_date] => 2015-11-17 12:02:33 [post_date_gmt] => 2015-11-17 08:02:33 [post_content] => NBC -ის ინფორმაციით, მსახიობი ჩარლი შინი დღეს ოფიციალურ განცხადებას გაავრცელებს. როგორც პორტალი Radar Online იუწყება, მსახიობი უკვე დიდი ხანია შიდსის დიაგნოზსს ატარებს და ამის შესხებ ოფიციალურად დღეს განაცხადებს. ცნობილია, რომ წინა კვირას გამოცემამ The Sun გაავრცელა ინფორმაცია იმის შესახბ, რომ ჰოლივუდის ერთ-ერთ ვარსკვლავს აივ-ინფექცია ჰქონდა. ტაბლოიდებმა ეჭვი მალევე მიიტანეს შინზე, რადგან ეს უკანასკნელი წვეულებებისა და თავისუფალი ურთიერთობების მოყვარულია. წყარო ამტკიცებს, რომ შინის ერთ-ერთმა მეგობარმა გოგონამ ვარსკვლავის ავადმყოფობაზე შეიტყო და მსახიობი მას დუმილის სანაცვლოდ თვეში 20 ათას დოლარს უხდიდა. [post_title] => ჩარლი შინს შიდსი აქვს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => charli-shins-shidsi-aqvs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-11-17 12:03:59 [post_modified_gmt] => 2015-11-17 08:03:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=10274 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 2 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 11410 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-11-21 16:26:54 [post_date_gmt] => 2015-11-21 12:26:54 [post_content] => მსახიობი ჩარლი შინი საზოგადოებას საკუთარი დაავადების შესახებ ინფორმაციას დიდ ხანს უმალავდა. თუმცა რამდენიმე დღის წინ მან განაცხადა, რომ შიდსის დიაგნოზი დაუდგინეს, ახლა კი მემუარების დაწერას აპირებს. ტაბლოიდები დარწმუნებით წერენ, რომ წიგნი პოპულარული იქნება და სრული ტირაჟი გამოჩენისთანავე გაიყიდება. ჩარლი შინის მენეჯერს უკვე უამრავი შემოთავაზება აქვს სხვადასხვა გამომცემლისგან, რომ სკანდალური მსახიობის ბიოგრაფია დაბეჭდონ. თუმცა, შინის გადაწყვეტილება ბიოგრაფიული რომანის დაწერის შესახებ არ არის მხოლოდ კომერციული ჩანაფიქრი. მსახიობის თქმით, ასეთი სახით სურს დაუსვას წერტილი დაუსრულებელ მითქმა-მოთქმას, რომელიც მისი დიაგნოზის გაგების შემდეგ ატყდა. [post_title] => ჩარლი შინი მემუარებს დაწერს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => charli-shini-memuarebs-dawers [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-11-21 20:47:24 [post_modified_gmt] => 2015-11-21 16:47:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=11410 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 2 [max_num_pages] => 1 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 0668ed099f2d46fe32445b68d9d45033 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )