ჩეხეთს მიგრანტების გამო დააჯარიმებენ

ევროკომისიამ საქართველოსთვის 23 მილიონი ევროს გამოყოფის შესახებ გადაწყვეტილება დაამტკიცა. ფინანსურ დახმარებას საქართველო მაისის თვეში მიიღებს. 10 მილიონს ევროკავშირი საქართველოს გრანტის სახით გამოუყოფს, ხოლო დანარჩენს, დაბალი საპროცენტო განაკვეთით. ფინანსურ საკითხებში ევროკომისარმა პიერ მოსკოვიცმა განაცხადა, რომ თანხა წარმატებული რეფორმების დასასრულებლადაა საჭირო. "კრიტიკული პერიოდის გადავლისა და წარმატებული რეფორმების მიუხედავად, ჩვენი პარტნიორი ქვეყანა, რთული ფისკალური სიტუაციის წინაშე დგას. ევროკავშირის დახმარება საქართველოს მოკლევადიან ფინანსურ საჭიროებებს დააკმაყოფილებს. ის ასევე, მხარს დაუჭერს ისეთ რეფორმებს, როგორიც ეკონომიკური სტაბილურობისა და სამუშაო ადგილების შექმნას ისახავს მიზნად", - განაცხადა მან. ევროკომისია საქართველოს 23 მლნ-ს გამოუყოფს

ებრაელებმა მიგრანტებს საკონცენტრაციო ბანაკში გამგზავრება ურჩიეს. გერმანიაში გადაწყვიტეს, რომ მიგრანტების ინტეგრაცია ისტორიის უკეთ გაცნობის გარეშე შეუძლებელი იქნება. გამოცემა „Die Welt"-ის ცნობით, საინტერესო ინიციატივის ავტორი ებრაელთა ორგანიზაციის ხელმძღვანელი იოზეფ შუსტერი გახდა. იოზეფი დარწმუნებულია, რომ მიგრანტთა დიდი ნაწილი ისეთი ქვეყნებიდანაა ჩამოსული, სადაც ებრაელების მიმართ სიძულვილს განიცდიან, ამიტომ გენოციდის შესახებ მათ უფრო მეტი უნდა გაიგონ. შუსტერმა ასევე დაამატა, რომ ინტეგრაცია ორ წელიწადში ვერ მოხდება და ამ პროცესს სავარაუდოდ, რამდენიმე თაობა მაინც დასჭირდება. შეგახსენებთ, რომ გერმანიაში დღეისათვის მილიონზე მეტი მიგრანტი ცხოვრობს. წადით ბანაკებში და ნახეთ ისტორია

რომის პაპი ფრანცისკე მოუწოდებს მთავრობას მიიღოს ემიგრანტები და ლტოლვილები განთავსების დროებითი ცენტრების გარეთ. მისი თქმით, ეს ცენტრები "საკონცეტრაციო ბანაკებად" გადაიქცა. ამის შესახებ პაპმა, რომის წმინდა პეტრეს ბაზილიკაში ვიზიტისას განაცხადა, სადაც ის ემიგრანტებს შეხვდა. პაპმა მათთან შეხვედრისას საბერძნეთის კუნძულ ლესბოსზე არსებულ ბანაკში მისი წინა წილის ვიზიტიც გაიხსენა. ის ბანაკში ახლო აღმოსავლეთიდან მუსლიმ ლტოლვილს შეხვდა, რომელმაც მოუყვა როგორ "შემოდიან ტერორისტები მათ ქვეყანაში". "ისლამისტებმა ყელი გამოსჭრეს მის ქრისტიან ცოლს, იმის გამო, რომ მან ჯვარცმის გადაგდებაზე უარი განაცხადა", - აღნიშნა პაპმა. მოგვიანებით, ამ განცხადებას ამერიკელ ებრაელთა კომიტეტი გამოეხმაურა და პაპს მოუწოდა საკონცენტრაციო ბანაკებთან დაკავშირებული განცხადებისთვის გადაეხედა. მათი თქმით, შესაძლებელია მიგრანტები ძალიან რთულ პირობებში ცხოვრობდნენ, მაგრამ საკონცენტრაციო ბანაკებში ისინი ნამდვილად არ არიან: "ნაცისტებმა და მათმა მოკავშირეებმა საკონცეტრაციო ბანაკები ადამიანების დამონებისთვის და შემდეგ კი მილიონობით ადამიანის განადგურებისთვის გამოიყენეს, შესაბამისად ამ ტრაგედიის მასშტაბები არ შეესაბამება, მიგრანტების განთავსების ცენტრებს" თამთა უთურგაშვილი

პაპმა მიგრანტების განთავსების ცენტრები საკონცენტრაციო ბანაკებს შეადარა "კრიტიკული პერიოდის გადავლისა და წარმატებული რეფორმების მიუხედავად, ჩვენი პარტნიორი ქვეყანა, რთული ფისკალური სიტუაციის წინაშე დგას. ევროკავშირის დახმარება საქართველოს მოკლევადიან ფინანსურ საჭიროებებს დააკმაყოფილებს. ის ასევე, მხარს დაუჭერს ისეთ რეფორმებს, როგორიც ეკონომიკური სტაბილურობისა და სამუშაო ადგილების შექმნას ისახავს მიზნად", - განაცხადა მან. 