ჩეხი ინვესტორები საქართველოს საინვესტიციო შესაძლებლობებით დაინტერესდნენ

[post_title] => საქართველოში ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებაში ყაზახური კომპანიები ჩართვებიან SIMEST არის ევროპული განვითარების საფინანსო ინსტიტუტების ასოციაციის(EDFI ) წევრი და თანამშრომლობს მსოფლიოს წამყვან ფინანსურ ინსტიტუტებთან. Simest-ის აღმასრულებელი საბჭოს პრეზიდენტმა და „საპარტნიორო ფონდის“ მენეჯმენტმა შეხვედრაზე ფონდში მიმდინარე პროექტებთან დაკავშირებით გაამახვილეს ყურადღება. განიხილეს იტალიური კომპანია Simest-ის ჩართულობის საკითხები და ისაუბრეს თანამშრომლობის სამომავლო პერსპეტივებზე. საუბარი შეეხო როგორც სოფლის მეურნების, ასევე, ჯანდაცვის სფეროში განსახორციელებელ საინვესტიციო პროექტებს. SIMEST-ი აკონტროლებს SACE-ს აქციებს, რომელთანაც „საპარტნიორო ფონდი“ აქტიურად თანამშრომლობს. ექსპორტის ხელშეწყობის ცნობილ იტალიურ სააგენტო SACE-სთან ერთად „საპარტნიორო ფონდი“ იმ პროდუქტებისა და პროცედურების შექმნაზე მუშაობს, რომელიც ხელს შეუწყობს საქართველოში ექსპორტის ხელშეწყობის სააგენტოს ჩამოყალიბებას. სააგენტო ექსპორტიორ კომპანიებს საშუალებას მისცემს, მოიპოვონ ფინანსირება ექსპორტის შესაძლებლობებისა და საექსპორტო ბაზრის გასაფართოებლად. SACE არის ფინანსური მომსახურების ლიდერი სააგენტო, რომელიც საერთაშორისო ბაზარს ფართო პროდუქტების სპექტრს სთავაზობს, როგორიცაა, დოკუმენტური დაკრედიტება, პოლიტიკური და საკრედიტო რისკების დაზღვევა, ფინანსური გარანტიები და ფაქტორინგული ოპერაციები. ჯგუფის ოპერაციების მოცულობა 70 მლრდ. დოლარს შეადგენს, რომელიც მსოფლიოს 189 ქვეყანას მოიცავს. [post_title] => იტალიური Simest საქართველოში ინვესტირებას განიხილავს [post_title] => ფახერ ალ შავაფი: საქართველო საინტერესო ბაზარია საუდელი ინვესტორებისთვის 