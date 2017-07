„ჩემი არავინ არაა, მაგრამ ხელი არ დაარტყა, ძმაო“ – როგორი რეაქცია აქვთ ქუჩაში ქმრის ძალადობაზე

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => imedis-dila ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 149267 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => imedis-dila ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 149267 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 15104 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => imedis-dila ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => imedis-dila ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (149267) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15104) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 125280 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-25 14:55:31 [post_date_gmt] => 2017-04-25 10:55:31 [post_content] => მანიკა ასათიანი „იმედის დილას“ ემშვიდობება. მან გადაცემისას გადაღებული უამრავი სელფი ერთ პოსტში გააერთიანა და გამოსამშვიდობებელ მინაწერთან ერთად სოცქსელში გამოაქვეყნა. მისი აზრით, „იმედის დილას“ ბევრი გულშემატკივარი ჰყავდა და გადაცემის დახურვის გამო ბევრს დასწყდება გული. „სელფები „იმედის დილიდან“!!! მეგობრებო, ის ყველაფერი, რასაც თქვენ ყოველ დილით უყურებდით „იმედის დილის“ ეთერში, ხვალიდან აღარ იქნება. იმდენი გულშემატკივარი და მაყურებელი გვყავდა, მგონია, რომ ძალიან ბევრს დაწყდება გული. დღეიდან ჩვენ უფრო გამოვიძინებთ, მაგრამ მომენატრებით ყველა და ეს რეჟიმიც მომენატრება, მიუხედავად ყველაფრისა. („იმედის დილის“ გუნდზე აღარ მოვყვები, უბრალოდ, მიყვარხართ) მალე შევხვდებით, თუმცა ჯერ არ ვიცი, რომელი არხიდან და გადაცემიდან, მაგრამ გპირდებით დიდხანს ვერ მოგანატრებთ თავს, იმიტომ, რომ მე უკვე მენატრებით“ [post_title] => მანიკა ასათიანი „იმედის დილას“ დაემშვიდობა - „დღეიდან ჩვენ უფრო გამოვიძინებთ...“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => manika-asatiani-imedis-dilas-daemshvidoba-dgheidan-chven-ufro-gamovidzinebt [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-25 14:55:31 [post_modified_gmt] => 2017-04-25 10:55:31 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=125280 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 125190 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-25 13:01:49 [post_date_gmt] => 2017-04-25 09:01:49 [post_content] => „იმედის დილის“ ერთ-ერთი წამყვანი, ნიკა დვალიძე „ფეისბუქზე“ აქვეყნებს სტატუსს, საიდანაც ცხადი ხდება, რომ „იმედის დილა“ დაიხურა. გადაცემის წამყვანები დღეს მაყურებელს დაემშვიდობნენ. ნიკა დვალიძე აღნიშნავს: „ასე დამთავრდა ჩემი და „იმედის დილის“ 6-წლიანი თანამშრომლობა. ბევრი ვისწავლე, ბევრიც გავეცი. ოჯახივით მიყვარხართ ფოტოზე: დილის ამჟამინდელი შემადგენლობის ნაწილი, მე და Rusudan Kurashvili 2010 წლის ოქტომბერში და მე - დღეს. კამერები თუ მომენატრება, ლაივებს და მეტ სელფებს დავდებ. ფაქტია - ამიერიდან უფრო გამოძინებულს და უფრო აგრიალებულს მნახავთ“. ცნობილია, რომ „იმედი“ საინფორმაციო ფორმატის დილას აკეთებს, რომლის პროდიუსერიც სოფო ნიკოლაიშვილი იქნება. [video width="720" height="576" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/04/dila.mp4"][/video] [post_title] => „იმედის დილა“ დაიხურა - ტელეწამყვანებმა მაყურებელს მიმართეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => imedis-dila-daikhura-telewamyvanebma-mayurebels-mimartes [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-25 13:01:49 [post_modified_gmt] => 2017-04-25 09:01:49 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=125190 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 2 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 125280 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-25 14:55:31 [post_date_gmt] => 2017-04-25 10:55:31 [post_content] => მანიკა ასათიანი „იმედის დილას“ ემშვიდობება. მან გადაცემისას გადაღებული უამრავი სელფი ერთ პოსტში გააერთიანა და გამოსამშვიდობებელ მინაწერთან ერთად სოცქსელში გამოაქვეყნა. მისი აზრით, „იმედის დილას“ ბევრი გულშემატკივარი ჰყავდა და გადაცემის დახურვის გამო ბევრს დასწყდება გული. „სელფები „იმედის დილიდან“!!! მეგობრებო, ის ყველაფერი, რასაც თქვენ ყოველ დილით უყურებდით „იმედის დილის“ ეთერში, ხვალიდან აღარ იქნება. იმდენი გულშემატკივარი და მაყურებელი გვყავდა, მგონია, რომ ძალიან ბევრს დაწყდება გული. დღეიდან ჩვენ უფრო გამოვიძინებთ, მაგრამ მომენატრებით ყველა და ეს რეჟიმიც მომენატრება, მიუხედავად ყველაფრისა. 