“ჩემი ცოლის დაქალების” მსახიობს თავს დაესხნენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => chemi-colis-daqalebi [2] => tavdaskhma ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 189034 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => chemi-colis-daqalebi [2] => tavdaskhma ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 189034 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 107 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => shss [1] => chemi-colis-daqalebi [2] => tavdaskhma ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => shss [1] => chemi-colis-daqalebi [2] => tavdaskhma ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (189034) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1340,107,6606) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 188861 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-20 15:31:34 [post_date_gmt] => 2017-11-20 11:31:34 [post_content] => ბათუმში, ბარცხანის დასახლებაში, საკუთარ საცხოვრებელ სახლში ახალგაზრდა ქალის ცხედარი იპოვეს. გარდაცვლილი 24 წლისაა და მისი ცხედარით დილით აღმოაჩინეს. მაშველები და სასწრაფო დახმარების ბრიგადა ადგილზე მეზობლებმა გამოიძახეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, პირველადი მონაცემებით ცხედარს ძალადობის კვალი არ აღენიშნება, საქმე თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლით აღიძრა. შემთხვევის ადგილზე ექსპერტ-კრიმინალისტები ამ დრომდე მუშაობენ. [post_title] => ბათუმში 24 წლის გოგონას ცხედარი იპოვეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => batumshi-24-wlis-gogonas-ckhedari-ipoves [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-20 15:31:34 [post_modified_gmt] => 2017-11-20 11:31:34 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=188861 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 188746 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-20 12:48:12 [post_date_gmt] => 2017-11-20 08:48:12 [post_content] => ქუთაისში, ავანგარდის დასახლებაში, სუპერმარკეტი დააყაჩაღეს. როგორც თანამშრომლები აცხადებენ, დილით დაახლოებით 5 საათზე, მარკეტში დანით შეიარაღებული 4 პირი შევიდა და მაღაზიიდან დაახლოებით 4000 ლარი, ასევე სასმელები და სიგარეტი წაიღეს. შსს-ს ინფორმაციით, მომხდარზე გამოძიება 179-ე მუხლით დაიწყო, რაც ყაჩაღობას მუხლით. უწყების ცნობით, მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები. [post_title] => ქუთაისში სუპერმარკეტი დააყაჩაღეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qutaisshi-supermarketi-daayachaghes [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-20 13:03:55 [post_modified_gmt] => 2017-11-20 09:03:55 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=188746 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 188548 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-11-19 16:31:22 [post_date_gmt] => 2017-11-19 12:31:22 [post_content] => შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორად ბესიკ ამირანაშვილი დაინიშნა. ბესიკ ამირანაშვილი სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებას უკვე შეუდგა. ამირანაშვილი 2008-2012 წლებში შინაგან საქმეთა სამინისტროში სხვადასხვა თანამდებობებს იკავებდა. 2012-2013წწ. შსს-ს კახეთის სამხარეო მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე, 2013-2014წწ. შსს-ს კახეთის სამხარეო მთავარი სამმართველოს უფროსი, 2014-2015წწ. შსს-ს იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის სამხარეო მთავარი სამმართველოს უფროსი, 2015 წელს შსს-ს აჭარის ა/რ მთავარი სამმართველოს უფროსი, 2015-2016წწ. შსს-ს აჭარის ა/რ პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორი, 2016-2017 წლებში კი ბესიკ ამირანაშვილი იკავებდა საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილის თანამდებობას. ბესიკ ამირიანაშვილმა დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი 2007 წელს. [post_title] => იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის პოლიციის უფროსად ბესიკ ამირანაშვილი დაინიშნა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => imeretis-racha-lechkhumisa-da-qvemo-svanetis-policiis-ufrosad-besik-amiranashvili-dainishna [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-19 16:31:22 [post_modified_gmt] => 2017-11-19 12:31:22 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=188548 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 188861 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-20 15:31:34 [post_date_gmt] => 2017-11-20 11:31:34 [post_content] => ბათუმში, ბარცხანის დასახლებაში, საკუთარ საცხოვრებელ სახლში ახალგაზრდა ქალის ცხედარი იპოვეს. გარდაცვლილი 24 წლისაა და მისი ცხედარით დილით აღმოაჩინეს. მაშველები და სასწრაფო დახმარების ბრიგადა ადგილზე მეზობლებმა გამოიძახეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, პირველადი მონაცემებით ცხედარს ძალადობის კვალი არ აღენიშნება, საქმე თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლით აღიძრა. შემთხვევის ადგილზე ექსპერტ-კრიმინალისტები ამ დრომდე მუშაობენ. [post_title] => ბათუმში 24 წლის გოგონას ცხედარი იპოვეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => batumshi-24-wlis-gogonas-ckhedari-ipoves [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-20 15:31:34 [post_modified_gmt] => 2017-11-20 11:31:34 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=188861 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 792 [max_num_pages] => 264 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => a0a8c4e3d30cdd14afdec937e7b7fc69 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )