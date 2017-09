ჩემი პროგრამა არის მთლიანად გაწერილი იმ წლებზე, როცა მე უნდა ვიყო მერი – ინტერვიუ ზალიკო უდუმაშვილთან

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => interviu [1] => fortunas-temebi [2] => zaliko-udumashvili [3] => gegmebi [4] => archevnebi2017 ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 167473 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => interviu [1] => fortunas-temebi [2] => zaliko-udumashvili [3] => gegmebi [4] => archevnebi2017 ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 167473 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 646 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => interviu [1] => fortunas-temebi [2] => zaliko-udumashvili [3] => gegmebi [4] => archevnebi2017 ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => interviu [1] => fortunas-temebi [2] => zaliko-udumashvili [3] => gegmebi [4] => archevnebi2017 ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (167473) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (19319,16375,17973,646,16780) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 166746 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-22 15:12:53 [post_date_gmt] => 2017-09-22 11:12:53 [post_content] => თბილისში, ყაზბეგის გამზირზე, არასწორი პარკირებისთვის მოქალაქე „სითი პარკმა“ დააჯარიმა. რამდენიმე წუთში იმავე დარღვევაზე ჯარიმა საპატრულო პოლიციის თანამშრომელმაც გამოწერა. დედაქალაქში მსგავსი შემთხვევები არაერთია. როგორ უნდა მოიქცეს მოქალაქე, როცა ერთი და იმავე დარღვევისთვის ადმინისტრაციულ ჯარიმასთან ერთად კერძო კომპანიის ჯარიმაც აკისრია? „სითი პარკში“ განმარტავენ, რომ აღნიშნული ჯარიმის გასაჩივრება შესაძლებელია და მოქალაქეს მხოლოდ ერთი, პირველად გამოწერილი, ჯარიმის გადახდა მოუწევს. „მოქალაქეს შეუძლია, მიმართოს საპატრულო პოლიციას და ჯარიმა გაუუქმდება, თუ ერთი და იგივე ჯარიმა აქვს ერთსა და იმავე კანონდარღვევისთვის. ძალაში დარჩება ის ჯარიმა, რომელიც პირველად გაფორმდა, მეორე ჯარიმა კი გაუქმდება,“ - განაცხადა „სითი პარკის“ საზოგადოებასთან ურთიერთობის უფროსმა, ლევან ტაბიძემ „ფორტუნასთან“ საუბრისას. განსხვავებული პოზიცია აქვთ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში. უწყების ცნობით, ასეთ შემთხვევაში საპატრულო პოლიცია ჯარიმას ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისთვის წერს, რამაც მოძრაობის შეფერხება გამოიწვია. თავის მხრივ, „სითი პარკმა“ ჯარიმა ავტომანქანის არასწორ ( არასაპარკინგე ) ადგილას პარკირებისთვის გამოწერა. „არასწორი პარკირებისთვის საპატრულო პოლიცია, ჩვეულებრივ, აჯარიმებს მძღოლს. ჩვენ არ გვიჩანს ბაზაში, „სითი პარკმა“ დააჯარიმა თუ არა მოქალაქე, შესაბამისად, რა კანონდარღვევაც დავინახეთ, იმაზე საპატრულო პოლიციამ რეაგირება მოახდინა. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კანონში როგორც არის გაწერილი, საპატრულო პოლიცია იმის შესაბამისად მოქმედებს. „სითი პარკის“ რეგულაციებზე ვერაფერს გეტყვით, ჩვენი გამოწერილი ჯარიმა მოქალაქემ უნდა გადაიხადოს. „სითი პარკთან“ ჩვენ არანაირი კომუნიკაცია არ გვაქვს,“ - განაცხადა „ ფორტუნასთნ “ საუბრისას შსს-ს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტმა, ნინო ცხადაძემ. იურისტ ლევან ალაფიშვილის განცხადებით კი, ადმინისტრაციულ ან/და სისხლის სამართლებრივ სფეროში არ შეიძლება, პირს ერთ ქმედებაზე რამდენიმე სასჯელი დაეკისროს. ალაფიშვილი საპატრულო პოლიციისა და „სითი პარკის“ კომპეტენციების გამიჯვნის აუცილებლობაზე საუბრობს. „საპატრულო პოლიციას და „სითი პარკს“ გამიჯნული აქვთ კომპეტენციები. ასე რომ, ამ შემთხვევაში შესასწავლი იქნება კონკრეტული გარემო. ის, რაც „სითი პარკის“ კომპეტენციაშია , ამ საკითხებზე გადაწყვეტილების მიღების უფლება არა აქვს პატრულს და პირიქით, პატრულის კომპეტენციებში გადაწყვეტილებას „სითი პარკი“ ვერ მიიღებს. პარკირება იქ, სადაც მოძრაობა ფერხდება, სადაც არ არის პარკირების ადგილი, ეს არ არის „სითი პარკის“ კომპეტენცია. ასე რომ, კონკრეტული გარემოებების შესწავლის შემთხვევაში, გასაჩივრების ფარგლებში შესაძლებელია ერთი კონკრეტული უწყების გამოკვეთა და შესაბამისად, მოქალაქე იმ ჯარიმას გადაიხდის, რომელიც მას კომპეტენტურმა ორგანომ გამოუწერა, “ - განაცხადა იურისტმა, ლევან ალაფიშვილმა . რაც შეეხება იმას, თუ როგორ უნდა გაასაჩივროს მოქალაქემ მსგავსი საჩივარი, ლევან ალაფიშვილი ამბობს, რომ მოქალაქემ ჯერ უწყებებში უნდა გაასაჩივროს და შემდეგ შეუძლია, სასამართლოშიც წავიდეს. „სითი პარკის“ ჯარიმის გასაჩივრება შესაძლებელია ჯერ მერიაში, ხოლო შემდგომ სასამართლოში. რაც შეეხება საპატრულო პოლიციას, ანალოგიურად, 10-დღიანი ვადაა ამისთვის. მოქალაქეს შეუძლია, სასამართლოში წავიდეს, შეუძლია, საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტში შეიტანოს განცხადება და შესაბამისად, ჯერ საპატრულო პოლიცია განიხილავს საჩივარს, შემდგომ თუკი ის გადაწყვეტილება ძალაში დარჩება, შესაძლებელია მისი გასაჩივრება უკვე სასამართლოში. მოქალაქის გადასაწყვეტია, რომელ გზას აირჩევს,“ - განმარტავს ლევან ალაფიშვილი. თუმცა, ამ შემთხვევაში უკვე მეორე პრობლემა იჩენს თავს, რაც სასამართლოში გასაჩივრებისთვის საჭირო თანხებთან არის დაკავშირებული. „ცხადია, სასამართლო წარმოება, თავისთავად, ხარჯებთანაა დაკავშირებული. მერიასა და საპატრულო პოლიციაში გასაჩივრება ხარჯებთან არ არის დაკავშირებული, არაფერი არ არის გადასახდელი. სახელმწიფო ბაჟის და საქმის წარმოებასთან დაკავშირებული ხარჯები წინასწარ ფიქსირებული არ არის. მინიმალური ბაჟის ოდენობა ფიზიკური პირისთვის 100 ლარია, ხოლო იურიდიულისთვის - 150 ლარი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს უნივერსალობას . სასამართლო იღებს გადაწყვეტილებას, სწორედ ამ ორგანოს შეუძლია, ბაჟის ოდენობა შეამციროს,“ - ამბობს ალაფიშვილი. საპატრულო პოლიციას უნდა ჰქონდეს თუ არა ბაზა, სადაც გამოჩნდება, რომ მოქალაქე „სითი პარკის“ მიერ კონკრეტული სამართალდარღვევისთვის , ამ შემთხვევაში არასწორი პარკირებისთვის, უკვე დაჯარიმებულია, ალაფიშვილის თქმით, დღეს ამას კანონი არ არეგულირებს. „ეს ორი აბსოლუტურად სხვადასხვა უწყებაა, საპატრულო პოლიცია არის ცენტრალური დონე, თბილისის მერია არის მუნიციპალური დონე და, გარდა ამისა, მუნიციპალურ დონეზე „სითი პარკი“ არის კერძო ოპერატორი კომპანია, რომელსაც თავისი მონაცემთა ბაზები აქვს. რაიმე კანონისმიერი ვალდებულება, რომ ინფორმაცია გახადოს საჯარო ვინმესთვის, მათ შორის, სახელმწიფო უწყებებისთვის, თუ არ იქნება სასამართლო გადაწყვეტილება, არ არსებობს. ასე რომ, შემაჯამებელი პასუხი მარტივია - კანონი ამის ვალდებულებას საპატრულო პოლიციას ან „სითი პარკს“ არ აკისრებს,“ - განაცხადა ლევან ალაფიშვილმა . თათია კაკიაშვილი [post_title] => რატომ გაჯარიმებთ შსს და "სითი-პარკი" ერთ დარღვევაზე - ორმაგად დაჯარიმებულების უფლებები [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ormagad-dajarimebulebi-ratom-jarimdebian-ert-darghvevaze-ori-uwyebis-mier [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-22 15:41:09 [post_modified_gmt] => 2017-09-22 11:41:09 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=166746 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 166514 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-09-22 15:06:46 [post_date_gmt] => 2017-09-22 11:06:46 [post_content] => მსოფლიოში დაახლოებით, ათი მილიონი ადამიანია ისეთი, რომელსაც არცერთი ქვეყნის მოქალაქეობა არ აქვს. „კანონიერი მოჩვენებებად“ ან იბადებიან, ან შემდეგ, კონკრეტული დარღვევების შემდეგ ხდებიან. წელს კანონიერ მოჩვენებებს საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი შეუერთდა, მას საქართველოს მოქალაქეობაზე უარის თქმის შემდეგ მიღებული უკრაინის მოქალაქობა ჩამოართვეს. „ფორტუნამ“ მოიძია სხვა ცნობილი ადამიანები, რომლებსაც ასევე არ ჰქონდათ არც ერთი ქვეყნის მოქალაქეობა. მათ შორისაა: ადოლფ ჰიტლერი გერმანელი პოლიტიკოსი და სახელმწიფო მოღვაწე, გერმანიის ფიურერი და რაიხსკანცლერი, ნაცისტური პარტიის ლიდერი. ჰოლოკოსტისა და მეორე მსოფლიო ომის ერთ-ერთი ინიციატორი. 1925 წელს მან უარი თქვა ავსტრიის მოქალაქეობაზე. ანა ფრანკი ებრაელი გოგონა, რომელიც ჰიტლერის ოკუპაციის პერიოდში თავს,ამსტერდამში სამალავში აფარებდა. ის ცნობილი გახდა განთქმული წიგნის „ანა ფრანკის დღიურის“ გამოქვეყნების შემდეგ, რომელმაც ფაშიზმის სისაზარლეს ფარდა ახადა, და რომელიც მსოფლიოს მრავალ ენაზეა ნათარგმნი. ანა ფრანკი გერმანიაში დაიბადა, თუმცა1941 წელს მას მოქალაქეობა ჩამოერთვა. სიცოცხლის ბოლომდე ის არც ერთი ქვეყნის მოქალაქედ არ ითვლებოდა. (გარდაიცვალა 1945 წელს, 15 წლის ასაკში.) ალბერტ აინშტაინი XX საუკუნის უდიდესი მეცნიერი. მან წამოაყენა ფარდობითობის თეორია და ასევე დიდი წვლილი აქვს შეტანილი კვანტური მექანიკის, სტატისტიკური მექანიკისა და კოსმოლოგიის განვითარებაში. 1921 წელს მიენიჭა ნობელის პრემია ფიზიკაში 1905 წელს ფოტოელექტრონული ეფექტის მისეული განსაზღვრებისთვის და ასევე თეორიულ ფიზიკაში მის მიერ შეტანილი წვლილისთვის. 1986 წლის იანვარში, მამის თანხმობით, მან უარი თქვა ვიურტემბერგის სამეფოს (არსებობდა გერმანიაში) მოქალაქეობაზე იმისთვის, რომ თავიდან სამხედრო სამსახური აერიდებინა. ამავე წლის სექტემბერში ის შვეიცარიის სკოლაში ჩაირიცხა უმაღლესი ქულებით. 1901 წელს კი შვეიცარიის მოქალაქე გახდა. კარლ მარქსი გერმანელი ფილოსოფოსი, ეკონომისტი, ისტორიკოსი, პოლიტიკური თეორეტიკოსი, სოციოლოგი, კომუნისტი და რევოლუციონერი, რომლის იდეებსაც ეფუძნება თანამედროვე კომუნიზმი. 1845 წელს პრუსიის მთავრობის მოთხოვნით მარქსი საფრანგეთიდან გააძევეს. ის ჯერ ბრიუსელში, შემდეგ კი ლონდონში გადასახლდა. ამავე დროს, მან უარი თქვა პრუსიის მოქალაქეობაზე და მთელი დარჩენილი ცხოვრება მოქალაქეობის გარეშე გაატარა. ოსამა ბინ ლადენი ეთნიკური იემენელი ტერორისტი საუდის არაბეთიდან, 11 სექტემბრის ტერაქტზე პასუხისმგებელი ტერორისტული დაჯგუფების, ალ-კაიდას დამფუძნებელი. სუდანში ყოფნის დროს მან სახელი გაითქვა თავისი გულუხვობით ღარიბების მიმართ და საუდის არაბეთის მეფის კრიტიკით. საპასუხოდ, 1994 წელს მეფემ ბინ ლადენს მოქალაქეობა ჩამოართვა და დაარწმუნა მისი ოჯახი აღარ მიეცათ ბინ ლადენისთვის 7 მილიონიანი სტიპენდია. ფრიდრიხ ნიცშე XIX საუკუნის გერმანელი ფილოსოფოსი. ის წერდა კრიტიკულ წერილებს რელიგიაზე, სიკვდილზე, თანამედროვე კულტურაზე და მეცნიერებაზე მეტაფორებისა და აფორიზმების გამოყენებით. 1868 წელს ნიცშემ მიიღო შეთავაზება, გამხდარიყო კლასიკური ფილოლოგიის პროფესორი ბაზელის უნივერსიტეტში. ამ დროს ის მხოლოდ 24 წლის იყო. ის დათანხმდა. ბაზელში გადასვლამდე ნიცშემ უარი თქვა პრუსიის მოქალაქეობაზე და დარჩენილი წლები ოფიციალურად ის არ იყო არც ერთი ქვეყნის მოქალაქე. https://www.facebook.com/fortuna106.9/videos/1763974666960688/ თამთა უთურგაშვილი [post_title] => 7 ყველაზე ცნობილი ადამიანი, რომელსაც სააკაშვილის მსგავსად მოქალაქეობა არ ჰქონდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 7-yvelaze-cnobili-adamiani-romelsac-saakashvilis-msgavsad-moqalaqeoba-ar-hqonda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-25 11:26:08 [post_modified_gmt] => 2017-09-25 07:26:08 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=166514 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 166545 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-22 11:50:00 [post_date_gmt] => 2017-09-22 07:50:00 [post_content] => 3000 -ზე მეტი მსურველი და რიგი, რომელიც რამდენიმე წელი გრძელდება - საქართველოში შვილად აყვანის მსურველებს სოციალური პირობებისა და სხვა კრიტერიუმების გარდა, მოთმინება და უსასრულოდ ლოდინის უნარიც უნდა გააჩნდეთ. მაშინ, როცა წყვილები გასაშვილებელ ბავშვს წლები ელოდებიან, საქართველოდან საზღვარგარეთ 2015 წლიდან დღემდე 12 ბავშვი გაშვილდა. ამასთან, “შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის შესახებ” საქართველოს კანონის მიხედვით პრიორიტეტი საქართველოში გაშვილებას ენიჭება. უცხო ქვეყნის მოქალაქეს საქართველოდან მხოლოდ მას შემდეგ შეუძლია, იშვილოს გასაშვილებელი ბავშვი, თუ აღრიცხვაზე აყვანიდან 8 თვეში შვილად საქართველოს მოქალაქემ ვერ აიყვანა. „საქართველოდან უცხო ქვეყანაში ბავშვის გაშვილება შესაძლებელია იმ შემთხვევაში, თუ შეუძლებელია მისი შვილად აყვანა საქართველოს მოქალაქის ან/და საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირის მიერ,“ - მუხლი 19. სოციალური მომსახურების სააგენტოს ინფორმაციით, გაშვილდნენ , საქართველოში შვილად არ აიყვანეს, რადგან 12-ვე ბავშვი შშმ პირი იყო. ბავშვები, რომლებიც უცხოეთში, საქართველოში შვილად არ აიყვანეს, რადგან 12-ვე ბავშვი შშმ პირი იყო. „ ქართული რეალობაში პოტენციური მშობლები მკაცრად განსაზღვრავენ კრიტერიუმებს, როგორი უნდა იყოს ბავშვი - აუცილებლად პატარა, მაქსიმუმ 3 წლამდე, აუცილებლად ჯანმრთელი და პრიორიტეტს ანიჭებენ ეთნიკურად ქართველს. ეს, სავარაუდოდ, მენტალიტეტის საკითხია. არათუ ამ კრიტერიუმებით , სააგენტოს ფიზიკურად არ ჰყავს გასაშვილებელი ბავშვი, გარდა შშმ ბავშვებისა. 1990-იანი წლებისგან განსხვავებით შეცვლილია ქალების მენტალიტეტიც, წინააღმდეგობას უწევენ საზოგადოებას და აღარ ამბობენ უარს ბავშვებზე. ეს დადებითი ტენდენციაა,“ - განუცხადეს „ფორტუნას“ სააგენტოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში. კანონის მიხედვით, შეთავაზებულ ბავშვზე უარის თქმის შემთხვევაში, მშვილებელი რიგს ინარჩუნებს და მას სხვა ბავშვს შესთავაზებენ. ერთსა და იმავე მშვილებელს ბავშვს მხოლოდ ორჯერ სთავაზობენ, რის შემდეგაც ის რეგისტრაციიდან იხსნება. მხოლოდ საზოგადოების ცნობიერებასა და და მენტალიტეტზე აქცენტების გადატანას არ მიიჩნევს მართებულად ორგანიზაცია “პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის“ წარმომადგენელი, ანა არგანაშვილი. ბავშვთა უფლებადამცველი იმ პრობლემებზე საუბრობს, რაც, ერთი მხრივ, მშობელს აიძულებს, შშმ ბავშვი გააშვილოს , ხოლო, მეორე მხრივ, მშვილებელს “აფრთხობს“, აიყვანოს ბავშვი. მისი ინფორმაციით, სერვისების სიმწირე, სარეაბილიტაციო ცენტრების მიუწვდომლობა, სახელმწიფოს მხრიდან მხარდაჭერის არარსებობა - ეს ის პრობლემებია, რის გამოც შშმ ბავშვები გასაშვილებელთა სიაში ხვდებიან და საქართველოში ვეღარ შვილდებიან . „მშობლები, რომლებსაც ჰყავთ შშმ ბავშვები, მუდმივად ითხოვენ სახელმწიფოსგან დახმარებას. არა აქვთ წამლები, აქვთ გადაადგილების პრობლემა, არ არის სარეაბილიტაციო ცენტრები - ეს სიტუაცია უბიძგებს მშობელს, ბავშვი გააშვილოს . მეორე მხრივ, პირებს, რომლებიც შშმ ბავშვს აიყვანენ, არ გააჩნიათ სახელმწიფოს მხრიდან მხარდაჭერა, რაც საზღვარგარეთ უპირობოდ ხდება. თუ ადამიანს აქვს პასუხისმგებლობა და იცის, რომ ვერ მოუვლის , ვერ მისცემს ბავშვს სათანადო პირობებს, ბუნებრივია, არ აიყვანს და აქ მხოლოდ მენტალიტეტის პრობლემა არ არის,“ - ამბობს „ფორტუნასთან“ ანი არგანაშვილი. სოციალური მომსახურების სააგენტოს ინფორმაციით, დღეის მდგომარეობით, ბავშვის აყვანის მსურველი 3200-ზე მეტი პირია რეგისტრირებული, გასაშვილებელ ბავშვთა რეესტრში კი 196 ბავშვია, მათგან 130 შშმ პირია . სხვადასხვა მიზეზთა გამო, საქართველოში ამ ბავშვებზე მოთხოვნა არ არის და დიდი ალბათობით, ისევ უცხოელ მშობლებს დაელოდებიან. თამუნა გოგუაძე [post_title] => საზღვარგარეთ გაშვილებული ბავშვები და მრავალწლიანი რიგები საქართველოში [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sazghvargaret-gashvilebuli-bavshvebi-da-mravalwliani-rigebi-saqartveloshi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-22 12:59:27 [post_modified_gmt] => 2017-09-22 08:59:27 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=166545 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 166746 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-22 15:12:53 [post_date_gmt] => 2017-09-22 11:12:53 [post_content] => თბილისში, ყაზბეგის გამზირზე, არასწორი პარკირებისთვის მოქალაქე „სითი პარკმა“ დააჯარიმა. რამდენიმე წუთში იმავე დარღვევაზე ჯარიმა საპატრულო პოლიციის თანამშრომელმაც გამოწერა. დედაქალაქში მსგავსი შემთხვევები არაერთია. როგორ უნდა მოიქცეს მოქალაქე, როცა ერთი და იმავე დარღვევისთვის ადმინისტრაციულ ჯარიმასთან ერთად კერძო კომპანიის ჯარიმაც აკისრია? „სითი პარკში“ განმარტავენ, რომ აღნიშნული ჯარიმის გასაჩივრება შესაძლებელია და მოქალაქეს მხოლოდ ერთი, პირველად გამოწერილი, ჯარიმის გადახდა მოუწევს. „მოქალაქეს შეუძლია, მიმართოს საპატრულო პოლიციას და ჯარიმა გაუუქმდება, თუ ერთი და იგივე ჯარიმა აქვს ერთსა და იმავე კანონდარღვევისთვის. ძალაში დარჩება ის ჯარიმა, რომელიც პირველად გაფორმდა, მეორე ჯარიმა კი გაუქმდება,“ - განაცხადა „სითი პარკის“ საზოგადოებასთან ურთიერთობის უფროსმა, ლევან ტაბიძემ „ფორტუნასთან“ საუბრისას. განსხვავებული პოზიცია აქვთ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში. უწყების ცნობით, ასეთ შემთხვევაში საპატრულო პოლიცია ჯარიმას ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისთვის წერს, რამაც მოძრაობის შეფერხება გამოიწვია. თავის მხრივ, „სითი პარკმა“ ჯარიმა ავტომანქანის არასწორ ( არასაპარკინგე ) ადგილას პარკირებისთვის გამოწერა. „არასწორი პარკირებისთვის საპატრულო პოლიცია, ჩვეულებრივ, აჯარიმებს მძღოლს. ჩვენ არ გვიჩანს ბაზაში, „სითი პარკმა“ დააჯარიმა თუ არა მოქალაქე, შესაბამისად, რა კანონდარღვევაც დავინახეთ, იმაზე საპატრულო პოლიციამ რეაგირება მოახდინა. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კანონში როგორც არის გაწერილი, საპატრულო პოლიცია იმის შესაბამისად მოქმედებს. „სითი პარკის“ რეგულაციებზე ვერაფერს გეტყვით, ჩვენი გამოწერილი ჯარიმა მოქალაქემ უნდა გადაიხადოს. „სითი პარკთან“ ჩვენ არანაირი კომუნიკაცია არ გვაქვს,“ - განაცხადა „ ფორტუნასთნ “ საუბრისას შსს-ს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტმა, ნინო ცხადაძემ. იურისტ ლევან ალაფიშვილის განცხადებით კი, ადმინისტრაციულ ან/და სისხლის სამართლებრივ სფეროში არ შეიძლება, პირს ერთ ქმედებაზე რამდენიმე სასჯელი დაეკისროს. ალაფიშვილი საპატრულო პოლიციისა და „სითი პარკის“ კომპეტენციების გამიჯვნის აუცილებლობაზე საუბრობს. „საპატრულო პოლიციას და „სითი პარკს“ გამიჯნული აქვთ კომპეტენციები. ასე რომ, ამ შემთხვევაში შესასწავლი იქნება კონკრეტული გარემო. ის, რაც „სითი პარკის“ კომპეტენციაშია , ამ საკითხებზე გადაწყვეტილების მიღების უფლება არა აქვს პატრულს და პირიქით, პატრულის კომპეტენციებში გადაწყვეტილებას „სითი პარკი“ ვერ მიიღებს. პარკირება იქ, სადაც მოძრაობა ფერხდება, სადაც არ არის პარკირების ადგილი, ეს არ არის „სითი პარკის“ კომპეტენცია. ასე რომ, კონკრეტული გარემოებების შესწავლის შემთხვევაში, გასაჩივრების ფარგლებში შესაძლებელია ერთი კონკრეტული უწყების გამოკვეთა და შესაბამისად, მოქალაქე იმ ჯარიმას გადაიხდის, რომელიც მას კომპეტენტურმა ორგანომ გამოუწერა, “ - განაცხადა იურისტმა, ლევან ალაფიშვილმა . რაც შეეხება იმას, თუ როგორ უნდა გაასაჩივროს მოქალაქემ მსგავსი საჩივარი, ლევან ალაფიშვილი ამბობს, რომ მოქალაქემ ჯერ უწყებებში უნდა გაასაჩივროს და შემდეგ შეუძლია, სასამართლოშიც წავიდეს. „სითი პარკის“ ჯარიმის გასაჩივრება შესაძლებელია ჯერ მერიაში, ხოლო შემდგომ სასამართლოში. რაც შეეხება საპატრულო პოლიციას, ანალოგიურად, 10-დღიანი ვადაა ამისთვის. მოქალაქეს შეუძლია, სასამართლოში წავიდეს, შეუძლია, საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტში შეიტანოს განცხადება და შესაბამისად, ჯერ საპატრულო პოლიცია განიხილავს საჩივარს, შემდგომ თუკი ის გადაწყვეტილება ძალაში დარჩება, შესაძლებელია მისი გასაჩივრება უკვე სასამართლოში. მოქალაქის გადასაწყვეტია, რომელ გზას აირჩევს,“ - განმარტავს ლევან ალაფიშვილი. თუმცა, ამ შემთხვევაში უკვე მეორე პრობლემა იჩენს თავს, რაც სასამართლოში გასაჩივრებისთვის საჭირო თანხებთან არის დაკავშირებული. „ცხადია, სასამართლო წარმოება, თავისთავად, ხარჯებთანაა დაკავშირებული. მერიასა და საპატრულო პოლიციაში გასაჩივრება ხარჯებთან არ არის დაკავშირებული, არაფერი არ არის გადასახდელი. სახელმწიფო ბაჟის და საქმის წარმოებასთან დაკავშირებული ხარჯები წინასწარ ფიქსირებული არ არის. მინიმალური ბაჟის ოდენობა ფიზიკური პირისთვის 100 ლარია, ხოლო იურიდიულისთვის - 150 ლარი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს უნივერსალობას . სასამართლო იღებს გადაწყვეტილებას, სწორედ ამ ორგანოს შეუძლია, ბაჟის ოდენობა შეამციროს,“ - ამბობს ალაფიშვილი. საპატრულო პოლიციას უნდა ჰქონდეს თუ არა ბაზა, სადაც გამოჩნდება, რომ მოქალაქე „სითი პარკის“ მიერ კონკრეტული სამართალდარღვევისთვის , ამ შემთხვევაში არასწორი პარკირებისთვის, უკვე დაჯარიმებულია, ალაფიშვილის თქმით, დღეს ამას კანონი არ არეგულირებს. „ეს ორი აბსოლუტურად სხვადასხვა უწყებაა, საპატრულო პოლიცია არის ცენტრალური დონე, თბილისის მერია არის მუნიციპალური დონე და, გარდა ამისა, მუნიციპალურ დონეზე „სითი პარკი“ არის კერძო ოპერატორი კომპანია, რომელსაც თავისი მონაცემთა ბაზები აქვს. რაიმე კანონისმიერი ვალდებულება, რომ ინფორმაცია გახადოს საჯარო ვინმესთვის, მათ შორის, სახელმწიფო უწყებებისთვის, თუ არ იქნება სასამართლო გადაწყვეტილება, არ არსებობს. ასე რომ, შემაჯამებელი პასუხი მარტივია - კანონი ამის ვალდებულებას საპატრულო პოლიციას ან „სითი პარკს“ არ აკისრებს,“ - განაცხადა ლევან ალაფიშვილმა . თათია კაკიაშვილი [post_title] => რატომ გაჯარიმებთ შსს და "სითი-პარკი" ერთ დარღვევაზე - ორმაგად დაჯარიმებულების უფლებები [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ormagad-dajarimebulebi-ratom-jarimdebian-ert-darghvevaze-ori-uwyebis-mier [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-22 15:41:09 [post_modified_gmt] => 2017-09-22 11:41:09 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=166746 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 173 [max_num_pages] => 58 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => e1206784d139a7423ecd0de50188b7ca [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )