ჩემი საქართველო ეს არის: ევროპაში უნდა დავრჩეთ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => kalatburti [2] => evrobasketi-2017 ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 160377 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => kalatburti [2] => evrobasketi-2017 ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 160377 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => kalatburti [2] => evrobasketi-2017 ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => kalatburti [2] => evrobasketi-2017 ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (160377) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18707,340,156) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 160386 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-09-06 01:00:55 [post_date_gmt] => 2017-09-05 21:00:55 [post_content] => საქართველოს ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევ ტურნირზე კვლავ მოგების გარეშეა, თუმცა ვენაში მიღწეული შედეგი ბუნებრივია დადებითად უნდა შეფასდეს. ავსტრიას, რომელსაც ბოლო შანსი რჩებოდა გაებრძოლა რუსეთში წამსვლელი საგზურისთვის, ჩვენებმა ცივი შხაპი გადაასხეს და გეგმებიც შეაცვლევინეს. კი ამბობდნენ ქართველები, აქ მოსაგებად ჩამოვედითო. მართალია მთლად მოგება არ გამოვიდა, მაგრამ ისიც ხომ საქმეა, რომ ყველაფერს აღარ ვაგებთ. თან თამაშიც ისეთი წავიდა, სულაც არ გვქონია საქმე წასაგებად. ბურთიც გვეჭირა და სულ უკანაც არ ვიჯექით. ცხადია, მასპინძლებმა მოინდომეს და ჩვენი შეცდომების შედეგად ხიფათიც შექმნეს, თუმცა საერთო ჯამში მაინც ლოგიკური შედეგი დაფიქსირდა. ანგარიში მე-8 წუთზე გვილიამ გახსნა. ანანიძესთან გათამაშებული ბურთის შემდეგ, ჯანომ მარჯვნივ რომ გაიხედა, პასი მაინც მარცხნივ მყოფ გვილიას მისცა (თუ მოინდომა მაგარია ჯანო), მან მცველი მოძრაობაზე მოსვა დ შორეულ კუთხეში გააგორა - 0:1. https://www.youtube.com/watch?v=sS-H6JS_azQ ხშირად გვაქვს შემთხვევები, როდესაც ტაიმის ბოლოს ვუშვებთ. ეს ტრადიცია ახლაც გავაგრძელეთ. თან ისეთი გოლი მივიღეთ, წესით მწვრთნელმა გვარიანად უნდა დატუქსოს ფეხბურთელები. ახლო მანძილიდან ამდენჯერ ვინ არტყმევინებს თანამედროვე ფეხბურთში. ჰოდა, თანამედროვე ფეხბურთამდე რომ ჯერ კიდევ ბევრი გვიკლია, ამაშია საქმე. კიდევ ის არის, რომ კარის გაჯახუნების ტრადიცია გვაქვს და იმედია ეს ზედიზედ ორ ფრეს დ ორ გამწარებულ მეტოქეს არ გულისხმობს და ერთი ვინმეს კუდაბზუებული გაშვება ჯერაც თბილისში სათამაშო უელსთან იქნება. მით უმეტეს, რომ ამ გუნდთან გამოგვდის თამაში. ფრე ავსტრიაში მაინც კარგია. ამავე აზრზეა ჩვენი ნაკრების მთავარი მწვრთნელიც. ვლადიმირ ვაისი: "ავსტრიასთან ფრე ჩვენთვის კარგი შედეგია. პირველი გოლის გატანა შევძელით და კარგ ფეხბურთს ვთამაშობდით. რთული იყო არნაუტოვიჩის წინააღმდეგ ასპარეზობა და მისი განეიტრალება თითქმის შევძელით, თუმცა თამაშის გარკვეულ ეპიზოდებში გვიჭირდა, ძალა არ გვყოფნიდა. მეორე ტაიმში კანკავა თითქოს თავიდან დაიბადა, შევცვალეთ ტაქტიკა და გადავედით ორ საყრდენ ნახევარმცველზე. ავსტრია ძლიერი გუნდია, რომელსაც ძალიან ჭკვიანი მთავარი მწვრთნელი ჰყავს და ამ ნაკრებთან მოპოვებული ქულა ჩვენთვის საპატიოა. მიმაჩნია, რომ ეს გუნდი სიძლიერით ჯგუფში მეორეა. ორი რთული მატჩი დაგვრჩა და იმედი მაქვს, რომ გამარჯვების მოპოვებაც მოვახერხებთ". საქართველო: მაკარიძე, ნავალოვსკი, კაშია, კვერკველია, კაკაბაძე, კანკავა, კვეკვესკირი, გვილია(69 მერებაშვილი), ანანიძე, ყაზაიშვილი(90 ხოჭოლავა), ქვილითაია(88 დვალიშვილი). [post_title] => საქართველო წაგებას გადაეჩვია: ფრე ავსტრიაში და კარის გაჯახუნება ჯერ წინაა (ფოტო, ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartvelo-wagebas-gadaechvia-fre-avstriashi-da-karis-gajakhuneba-jer-winaa-foto-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-06 01:22:58 [post_modified_gmt] => 2017-09-05 21:22:58 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=160386 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 160055 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-09-05 12:30:25 [post_date_gmt] => 2017-09-05 08:30:25 [post_content] => წლევანდელმა სატრანფერო ბაზარმა რევოლუციური ძვრები გამოიწვია. ნეიმარის პარიზში გადაბარგება იმხელა ფული დაჯდა, რომ ფეხბურთი, როგორც ბიზნესი ახალ საფეხურზე აიყვანა. სადამდე წავა პროცესები, ამას მხოლოდ დრო თუ გვაჩვენებს, ახლი კი ქვეყნების მიხედვით ყველაზე ძვირადღირებული ტრანსფერები მიმოვიხილოთ. ბრაზილია - ნეიმარი ”ბარსელონადან” პსჟ-ში, 2017 წ - 222 მლნ ევრო საფრანგეთი პოლ პოგბა ”იუვენტუსიდან” ”მანჩესტერ იუნაიტედში”, 2016 წ -105 მლნ ევრო უსმან დემბელე ”დორტმუნდიდან” ”ბარსელონაში”, 2017 წ - 105 მლნ ევრო პორტუგალია - კრიშტიანო რონალდო ”მანჩესტერ იუნაიტედიდან” ”რეალში” 2009 წ - 94 მლნ ევრო არგენტინა - გონსალო იგუანი ”ნაპოლიდან” ”იუვენტუსში” 2016 წ - 90 მლნ ევრო ინგლისი - რაჰიმ სტერლინგი ”ლივერპულიდან” ”მანჩესტერ სიტიში” 2015 წ - 62,5 მლნ ევრო ესპანეთი - ალვარო მორატა ”რეალიდან” ”ჩელსიში” 2017 წ - 62 მლნ ევრო იტალია - ჯანლუიჯი ბუფონი ”პარმადან” ”იუვენტუსში” 2001 წ - 52,8 მლნ ევრო გერმანია - ლეროი სანე ”შალკედან” ”მანჩესტერ სიტიში” 2016 წ - 50 მლნ ევრო ჰოლანდია - მარკ ოვერმარსი ”არსენალიდან” ”ბარსელონაში” 2000 წ - 40 მლნ ევრო უელსი - გარეთ ბეილი ”ტოტენჰემიდან” ”რეალში” 2013 წ - 101 მლნ ევრო [post_title] => ყველაზე ძვირადღირებული ფეხბურთელები სხვადასხვა ქვეყნიდან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => yvelaze-dzviradghirebuli-fekhburtelebi-skhvadaskhva-qveynebidan [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-05 12:31:33 [post_modified_gmt] => 2017-09-05 08:31:33 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=160055 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 159964 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-09-05 11:31:20 [post_date_gmt] => 2017-09-05 07:31:20 [post_content] => ბუნდესლიგის ისტორიაში პირველი ქალი მსაჯი „ჰერტა“-„ვერდერის“ მატჩს განსჯის. მატჩი 10 სექტემბერს ჩატარდება. ბიბიანა შტაინხაუსი გერმანიის უმაღლეს დივიზიონში დებიუტს ელის. ბუნდესლიგა გახდება პირველი დიდი ევროპული ლიგა, სადაც მთავარი არბიტრი ქალი იქნება. აქამდე შტაინხაუსს მეორე ბუნდესლიგის და საერთაშორისო მატჩები უმსაჯია. ბიბიანა ბუნდესლიგაში გადასვლამდე არბიტრობას პოლიციაში სამსახურს უთავსებდა. [post_title] => გერმანია რევოლუციის მოლოდინში: ბუნდესლიგაში ქალი გამოჩნდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => germania-revoluciis-molodnshi-bundesligashi-qali-gamochndeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-05 11:31:35 [post_modified_gmt] => 2017-09-05 07:31:35 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=159964 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 160386 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-09-06 01:00:55 [post_date_gmt] => 2017-09-05 21:00:55 [post_content] => საქართველოს ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევ ტურნირზე კვლავ მოგების გარეშეა, თუმცა ვენაში მიღწეული შედეგი ბუნებრივია დადებითად უნდა შეფასდეს. ავსტრიას, რომელსაც ბოლო შანსი რჩებოდა გაებრძოლა რუსეთში წამსვლელი საგზურისთვის, ჩვენებმა ცივი შხაპი გადაასხეს და გეგმებიც შეაცვლევინეს. კი ამბობდნენ ქართველები, აქ მოსაგებად ჩამოვედითო. მართალია მთლად მოგება არ გამოვიდა, მაგრამ ისიც ხომ საქმეა, რომ ყველაფერს აღარ ვაგებთ. თან თამაშიც ისეთი წავიდა, სულაც არ გვქონია საქმე წასაგებად. ბურთიც გვეჭირა და სულ უკანაც არ ვიჯექით. ცხადია, მასპინძლებმა მოინდომეს და ჩვენი შეცდომების შედეგად ხიფათიც შექმნეს, თუმცა საერთო ჯამში მაინც ლოგიკური შედეგი დაფიქსირდა. ანგარიში მე-8 წუთზე გვილიამ გახსნა. ანანიძესთან გათამაშებული ბურთის შემდეგ, ჯანომ მარჯვნივ რომ გაიხედა, პასი მაინც მარცხნივ მყოფ გვილიას მისცა (თუ მოინდომა მაგარია ჯანო), მან მცველი მოძრაობაზე მოსვა დ შორეულ კუთხეში გააგორა - 0:1. https://www.youtube.com/watch?v=sS-H6JS_azQ ხშირად გვაქვს შემთხვევები, როდესაც ტაიმის ბოლოს ვუშვებთ. ეს ტრადიცია ახლაც გავაგრძელეთ. თან ისეთი გოლი მივიღეთ, წესით მწვრთნელმა გვარიანად უნდა დატუქსოს ფეხბურთელები. ახლო მანძილიდან ამდენჯერ ვინ არტყმევინებს თანამედროვე ფეხბურთში. ჰოდა, თანამედროვე ფეხბურთამდე რომ ჯერ კიდევ ბევრი გვიკლია, ამაშია საქმე. კიდევ ის არის, რომ კარის გაჯახუნების ტრადიცია გვაქვს და იმედია ეს ზედიზედ ორ ფრეს დ ორ გამწარებულ მეტოქეს არ გულისხმობს და ერთი ვინმეს კუდაბზუებული გაშვება ჯერაც თბილისში სათამაშო უელსთან იქნება. მით უმეტეს, რომ ამ გუნდთან გამოგვდის თამაში. ფრე ავსტრიაში მაინც კარგია. ამავე აზრზეა ჩვენი ნაკრების მთავარი მწვრთნელიც. ვლადიმირ ვაისი: "ავსტრიასთან ფრე ჩვენთვის კარგი შედეგია. პირველი გოლის გატანა შევძელით და კარგ ფეხბურთს ვთამაშობდით. რთული იყო არნაუტოვიჩის წინააღმდეგ ასპარეზობა და მისი განეიტრალება თითქმის შევძელით, თუმცა თამაშის გარკვეულ ეპიზოდებში გვიჭირდა, ძალა არ გვყოფნიდა. მეორე ტაიმში კანკავა თითქოს თავიდან დაიბადა, შევცვალეთ ტაქტიკა და გადავედით ორ საყრდენ ნახევარმცველზე. ავსტრია ძლიერი გუნდია, რომელსაც ძალიან ჭკვიანი მთავარი მწვრთნელი ჰყავს და ამ ნაკრებთან მოპოვებული ქულა ჩვენთვის საპატიოა. მიმაჩნია, რომ ეს გუნდი სიძლიერით ჯგუფში მეორეა. ორი რთული მატჩი დაგვრჩა და იმედი მაქვს, რომ გამარჯვების მოპოვებაც მოვახერხებთ". საქართველო: მაკარიძე, ნავალოვსკი, კაშია, კვერკველია, კაკაბაძე, კანკავა, კვეკვესკირი, გვილია(69 მერებაშვილი), ანანიძე, ყაზაიშვილი(90 ხოჭოლავა), ქვილითაია(88 დვალიშვილი). [post_title] => საქართველო წაგებას გადაეჩვია: ფრე ავსტრიაში და კარის გაჯახუნება ჯერ წინაა (ფოტო, ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartvelo-wagebas-gadaechvia-fre-avstriashi-da-karis-gajakhuneba-jer-winaa-foto-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-06 01:22:58 [post_modified_gmt] => 2017-09-05 21:22:58 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=160386 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 905 [max_num_pages] => 302 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 140092b04b3b9aa66e2ac6641ba1a4e6 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )