“ჩემს დაკავებას ცდილობდნენ” – ნიკა მელია

საკრებულოს შენობის წინ, ოპოზიციური ფრაქციების წარმომადგენლებმა, რომლებმაც სხდომათა დარბაზი ცოტა ხნის წინ დატოვეს, ერთობლივი განცხადება გააკეთეს. „რესპუბლიკური პარტიის" წარმომადგენლის, ხათუნა სამნიძის განცხადებით, დღეს ყველამ ერთად ნახა, რომ თვითმართველობის ნაცვლად, ქალაქს სუსი მართავს. „ქალაქის პოლიტიკა მთლიანად აწყობილია იმაზე, თუ რას გადაწყვეტს სუსი და რა თქმა უნდა, ამ უწყების ხელმძღვანელი ბიძინა ივანიშვილი. დღეს, იმისთვის რომ ერთ ლარად ქონება ბიძინა ივანიშვილს გადასცემოდა. მთელი სახელმწიფო მანქანა იყო მობილიზებული, იმისთვის რომ დეპუტატები, პარლამენტის წევრები, აქტივისტები, არ შეეშვათ სხდომაზე. ყველას, ვისაც განსხვავებული აზრი ჰქონდა, დაატოვებინეს პროცესი. კახი კალაძის დაპირებები, რომ პროცესი იქნება გამჭვირვალე მერიაში და ა.შ. . . ყველაფერი გადახაზა "ქართულმა ოცნებამ", – განაცხადა ხათუნა სამნიძემ. საკრებულოს ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელის მარიკა დათუკიშვილის განცხადებით, სხდომა უხეში კანონდარღვევით ჩატარდა. მან სპიკერებს განუცხადა, რომ მონურ მორჩილებაში არიან. „ბიძინა ივანიშვილი ცას არ გამოეკიდება და აუცილებლად მოუხდებათ მათ პასუხისგება იმ დანაშაულებრივ გადაწყვეტილებაზე, რომელიც დღეს ასე ხელის გადაგრეხვით მიიღეს", – განაცხადა მარიკა დათუკიშვილმა. მისივე თქმით, ისინი საკრებულოს სხდომაზე მომხდარი კანონდარღვევებიდან გამომდინარე, აუცილებლად მიმართავენ სამართლებრივ გზებს. „ამ დანაშაულებრივ გადაწყვეტილებაზე, თითოეულ მათგანს, რომლებიც მონურ მორჩილებაში არიან, პასუხისგება მოუწევთ", – განაცხადა დათუკიშვილმა. საკრებულომ ივანიშვილის კომპანიას თბილისის ცენტრში მიწის ნაკვეთები 1 ლარად გადასცა. "ქალაქს სუსი მართავს" - საკრებულოს ოპოზიციური ფრაქციის წარმომადგენლები

საკრებულოს ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს, რომლებმაც სხდომა დროებით დატოვეს, უკან აღარ უშვებენ - ამის შესახებ საკრებულოს შენობიდან გამოსულმა რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელმა ხათუნა სამნიძემ განაცხადა. მისივე თქმით, დარბაზიდან განცხადების გასაკეთებლად გამოვიდნენ. "ძალადობრივად მიიღეს დღევანდელი სხდომის დღის წესრიგი. უმრავლესობა არ აპირებს საკითხზე მსჯელობას, კამათში შემოსვლას... ის ასრულებს დავალებას", – განაცხადა სამნიძემ. საკრებულოდან გამოსულ ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებს უკან აღარ უშვებენ საკრებულოსთან განვითარებულ მოვლენებზე შსს განცხადებას ავრცელებს

შსს თბილისის საკრებულოს მიმდებარე ტერიტორიაზე განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით განმარტებას ავრცელებს. უწყების ცნობით, პოლიცია, ქალაქ თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის მოთხოვნის შესაბამისად, განლაგებულია თბილისის საკრებულოს მიმდებარე ტერიტორიაზე, რათა თავიდან იქნას აცილებული საკრებულოს შენობაში საზოგადოებრივი უსაფრთხოების დარღვევა. შსს-ს განცხადებაში აღნიშნულია, რომ საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, „პოლიციელი უფლებამოსილია პირს მოსთხოვოს გარკვეული ადგილის განსაზღვრული დროით დატოვება ან აუკრძალოს მას კონკრეტულ ტერიტორიაზე შესვლა, თუ ეს აუცილებელია საფრთხის თავიდან ასაცილებლად". „იმის გათვალისწინებით, რომ საკრებულოს თავმჯდომარის მომართვა, ასევე, ღია წყაროებით მოპოვებული ინფორმაცია წარმოადგენდა საკმარის საფუძველს ვარაუდისთვის, რომ სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის აქტივისტების საკრებულოს შენობაში შეშვებას, შესაძლოა, გამოეწვია ფიზიკური და სიტყვიერი დაპირისპირება და საფრთხე შეექმნა მოქალაქეებისთვის, პოლიციამ მიიღო შესაბამისი გადაწყვეტილება. რაც შეეხება თბილისის საკრებულოს შენობაში საქართველოს პარლამენტის წევრების არშეშვების საკითხს, შსს-ში განმარტავენ, რომ რეგლამენტის თანახმად, „პარლამენტის წევრს უფლება აქვს, შეუფერხებლად შევიდეს ყველა სახელმწიფო ორგანიზაციაში, გარდა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გამონაკლისი შემთხვევებისა". შესაბამისად, კანონი, რომელიც ამ უფლებას ანიჭებს პარლამენტის წევრს, თავადვე ადგენს შეზღუდვასაც სხვა საკანონმდებლო აქტებით დადგენილი გარემოებების სასარგებლოდ. შსს-ში ხაზგასმით აღნიშნავენ, რომ პოლიცია მოქმედებს კანონის ფარგლებში, პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის პრინციპის დაცვით. 