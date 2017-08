„ჩემთვის მზეთამზემ პოპულარული კურორტები ჩაანაცვლა“ – საოჯახო ბიზნესი, რომელიც სოფელს განავითარებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => zamtris-kurorti [1] => borjomi [2] => mzetamze [3] => ekosastumro [4] => nona-saakashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 154543 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => zamtris-kurorti [1] => borjomi [2] => mzetamze [3] => ekosastumro [4] => nona-saakashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 154543 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2618 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => zamtris-kurorti [1] => borjomi [2] => mzetamze [3] => ekosastumro [4] => nona-saakashvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => zamtris-kurorti [1] => borjomi [2] => mzetamze [3] => ekosastumro [4] => nona-saakashvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (154543) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3082,18293,11527,18294,2618) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 143710 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-05 12:47:52 [post_date_gmt] => 2017-07-05 08:47:52 [post_content] => კომპანია ”IDS ბორჯომი საქართველოს” მიერ წარმოებულ მინერალური წყლის ბრენდს „ბორჯომი“ ახალი შეფუთვა დაემატა - ალუმინის 0.33 ლიტრიანი ქილა. სიახლე, სავაჭრო ქსელში უკვე დღეიდან გამოჩდა. როგორც ”ფორტუნას” კომპანიიდან აცნობეს, ახალი, თანამედროვე და შეიძლება ითქვას, საქართველოს ბაზრისთვის მინერალური წყლის ინოვაციური შეფუთვის მთავარი ხიბლი, მის მოსახერხებელ ფორმაში და დახვეწილ დიზაინშია. ”ბრენდი, ამ შეფუთვით გადის ახალ მიზნობრივ აუდიტორიაზე, ახალგაზრდებზე: წარმატებულები, აქტიურები, დინამიურები, მათ ვისაც უყვართ სიახლეები და არ გაურბიან გამოწვევებს; ასევე, უფრო მრავალფეროვანი ხდება „ბორჯომის“ მოხმარების სიტუაციებიც- კლუბები, ღონისძიებები, ადგილები სადაც უსაფრთხოების მიზნით აკრძალულია მინის შეფუთვები. ალუმინის ქილა გაცილებით სწრაფად ცივდება, ვიდრე ბოთლი, კარგად ინარჩუნებს ტემპერატურას, მოსახერხებელია აქტიური ცხოვრების წესის მოყვარულებისთვის. მინერალური წყლის ბრენდის „ბორჯომი“ ალუმინის ქილის საბაზრო ფასი - 0.90 თეთრი იქნება”, - აცხადებენ კომპანიაში. „ჩვენი სტრატეგიის ძირითადი მიმართულება ინოვაციური პროექტების განხორციელებაა. ამის ერთ - ერთი მაგალითი სწორედ „ბორჯომის“ ახალი, ინოვაციური შეფუთვაა. ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ ვუპასუხოთ მომხმარებლის მოლოდინებს და ამიტომ, მივიღეთ გადაწყვეტილება შეგვექმნა ახალგაზრდა თაობაზე გათვლილი პროდუქტი. ეს ინოვაცია,მოგვცემს საშუალებას, კიდევ უფრო მეტ მომხმარებელს მივწვდეთ და ამით, დავამკვიდროთ ახალი სტანდარტები საქართველოს მინერალური წყლის ბაზარზე. ჩვენ ასევე, ვცდილობთ წარმოებაში დავნერგოთ ახალი ტრენდები, იმისათვის რათა საწარმოო პროცესიც და ჩვენს მიერ წარმოებული ბრენდებიც სრულად პასუხობდნენ არსებულ გამოწვევებსა და მსოფლიოში დამკვიდრებულ უმკაცრეს სტანდარტებს“ - აცხადებს კომპანია ”IDS ბორჯომი საქართველოს” გენერალური დირექტორი, ზაზა კიკვაძე. მისივე ინფორმაციით, ახალი შეფუთვის წარმოების მიზნით ბორჯომის N1 ქარხანაში დამონტაჟდა იტალიური კომპანიის CFT-ის მიერ წარმოებული მაღალტექნოლოგიური ჩამომსხმელი ხაზი, რომელიც სრულად პასუხობს თანამედროვე სტანდარტებს და აღჭურვილია ტექნოლოგიური სიახლეებით. კომპანიამ ინოვაცია 5 მილიონიანი რეინვესტიციის საფუძველზე დანერგა. ბორჯომში, სოფელ ქვაბისხევში, 58 წლის ქალი კლდიდან გადავარდა და ადგილზე გარდაიცვალა. შემთხვევა გუშინ მოხდა. ქალი გორის მე-3 სკოლის მათემატიკის მასწავლებელი იყო და მოსწავლეებთან ერთად ექსკურსიაზე იმყოფებოდა. მის ცხედარს სპეციალისტები რამდენიმე საათის განმავლობაში ეძებდნენ. "ფორტუნას" ფაქტი შსს-ში დაუდასტურეს და განაცხადეს, რომ საქმეზე გამოძიება დაიწყო. "გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 115-ე მუხლით მიმდინარეობს", - აღნიშნეს შსს-ში. სკოლის დირექორის თქმით, ექსკურსიაზე მხოლოდ მასწავლებლები იმყოფებოდნენ. 