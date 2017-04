“ჭიაკოკონობას” საბურავების დაწვის შემთხვევაში 200-დან 500 ლარამდე დაჯარიმდებით

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => garemosa-da-bunebrivi-resursebis-dacvis-saministro [1] => chiakokonoba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 122085 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => garemosa-da-bunebrivi-resursebis-dacvis-saministro [1] => chiakokonoba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 122085 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2299 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => garemosa-da-bunebrivi-resursebis-dacvis-saministro [1] => chiakokonoba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => garemosa-da-bunebrivi-resursebis-dacvis-saministro [1] => chiakokonoba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (122085) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (14709,2299) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 117381 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-03-24 12:09:59 [post_date_gmt] => 2017-03-24 08:09:59 [post_content] => გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე, თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ართანაში ჰესის მშენებლობასთან დაკავშირებით განმარტებას აკეთებს. უწყების ცნობით, ჰესის მშენებლობა გადაწყვეტილი არ არის. ამჟამად სამინისტროში მიმდინარეობს გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტის განხილვა. გახილვის შემდგომ მომზადდება კონკრეტული შენიშვნები და წინადადებები და გადაეგზავნება საქმიანობის განმახორციელებელს. გარემოს დაცვის სამინისტროში განმარტავენ რომ ჰესის აშენებასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებას, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნის დამტკიცების ეტაპზე მიიღებენ, მანამდე კი სხვადასხვა კვლევაა ჩასატარებელი. „ფორტუნა“ უწყების განცხადებას გთავაზობთ, სადაც ნათქვამია, რომ ისინი პროექტთან დაკავშირებით შენიშვნებს, ნებისმიერი პირისგან მიიღებენ: „2017 წლის 17 თებერვალს, სამინისტროში შ.პ.ს ,,ართანა ლოპოტას“ მიერ, წარმოდგენილ იქნა 4.22 მგვტ სიმძლვრის ართანა ჰესის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში. ამ ეტაპზე სამინისტროში მიმდინარეობს გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტის განხილვა. გახილვის შემდგომ მომზადდება კონკრეტული შენიშვნები და წინადადებები და გადაეგზავნება საქმიანობის განმახორციელებელს. აღნიშნული პროექტის საჯარო განხილვა დაგეგმილია მიმდინარე წლის 6 აპრილს, თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციულ შენობაში. შეხვედრას ასევე დაესწრება სამინისტროს წარმომადგენელი. მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, საქმიანობის განმახორციელებელი ვალდებულია მიიღოს და განიხილოს დაინტერესებული საზოგადოების მიერ წარდგენილი შენიშვნები და წინადადებები. ამასთან სამინისტრო გამოთქვამს მზადყოფნას მიღოს და განიხილოს ნებისმიერ დაინტერესებული პირის მოსაზრებები წარმოდგენილ პროექტან დაკავშირებით. დამატებით აღვნიშნავთ, რომ საჯარო განხილვის ეტაპი არ არის გადაწყვეტილების მიღების საბოლოო ეტაპი, ვინაიდან პროექტის განხორციელების შესახებ გადაწყვეტილება მიიღება ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნის დამტკიცების ეტაპზე“, – ნათქვამია განცხადებაში. ართანა ჰესის წინააღმდეგ სოფლის მოსახლეობა პეტიციას ავრცელებს. პეტიციას ხელს სოფელ ართანის მცხოვრებლები აწერენ. ისინი მიმართავენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრს, პარლამენტის, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარეს, საქართველოს სახალხო დამცველს და მწვანე ალტერნატინატივის აღმასრულებელ დირექტორს ნინო გუჯარაიძეს, რომ არ დაუშვან სოფელში ჰესის მშენებლობა. [post_title] => აშენდება თუ არა "ართანა ჰესი"? [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ashendeba-tu-ara-artana-hesi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-24 12:09:59 [post_modified_gmt] => 2017-03-24 08:09:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=117381 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 106789 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-02-07 11:58:52 [post_date_gmt] => 2017-02-07 07:58:52 [post_content] => ბრაკონიერობის კიდევ ერთი შემთხვევა მოხდა დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩარგლის მიმდებარედ. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, მიღებული ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე, გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის აღმოსავლეთის რეგიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა შველზე ნადირობის ფაქტი გამოავლინეს. ამჯერად, დეპარტამენტის თანამშრომლებმა მონადირეთა 6 კაციანი ჯგუფი დააკავეს, რომლებსაც უკვე მოპოვებული და დანაწევრებული შველი აღმოაჩნდათ. ყველა მათგანი იდენტიფიცირებულია. ბრაკონიერები აღიარებენ ჩადენილ დანაშაულს. შედგა შესაბამისი ოქმი. გარემოსთვის მიყენებულ ზიანის ოდენობამ 5000 ლარი შეადგინა. ქმედება შეიცავს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული დანაშაულის ნიშნებს, შესაბამისად, მასალები, შემდგომი რეაგირებისთვის, შინაგან საქმეთა სამინისტროში გადაიგზავნება. [post_title] => ბრაკონიერობის კიდევ ერთი, სასტიკი შემთხვევა გამოვლინდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => brakonierobis-kidev-erti-sastiki-shemtkhveva-gamovlinda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-02-07 11:58:52 [post_modified_gmt] => 2017-02-07 07:58:52 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=106789 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 106634 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-02-06 16:01:02 [post_date_gmt] => 2017-02-06 12:01:02 [post_content] => ირაკლი ალასანიას გუნდის ყოფილი წევრი გია ცაგარეიშვილი გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის მრჩევლად დაინიშნა. „ფორტუნას“ სამინისტროს პრესსამსახურში განუცხადეს, რომ „თავისუფალი დემოკრატების” ყოფილმა წევრმა სამინისტროში მუშაობა 20 იანვარს დაიწყო. თავად ცაგარეიშვილმა კი მედიასთან განაცხადა, რომ შეთავაზება აღნიშნულ პოსტზე მინისტრისგან, გიგლა აგულაშვილისგან მიიღო. „თავისუფალი დემოკრატები“ გია ცაგარეიშვილმა პარტიის ლიდერებთან ერთად რამდენიმე თვის წინ დატოვა. [post_title] => გია ცაგარეიშვილი გარემოს დაცვის მინისტრის მრჩევლად დაინიშნა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gia-cagareishvili-garemos-dacvis-ministris-mrchevlad-dainishna [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-02-06 16:01:02 [post_modified_gmt] => 2017-02-06 12:01:02 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=106634 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 117381 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-03-24 12:09:59 [post_date_gmt] => 2017-03-24 08:09:59 [post_content] => გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე, თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ართანაში ჰესის მშენებლობასთან დაკავშირებით განმარტებას აკეთებს. უწყების ცნობით, ჰესის მშენებლობა გადაწყვეტილი არ არის. ამჟამად სამინისტროში მიმდინარეობს გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტის განხილვა. გახილვის შემდგომ მომზადდება კონკრეტული შენიშვნები და წინადადებები და გადაეგზავნება საქმიანობის განმახორციელებელს. გარემოს დაცვის სამინისტროში განმარტავენ რომ ჰესის აშენებასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებას, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნის დამტკიცების ეტაპზე მიიღებენ, მანამდე კი სხვადასხვა კვლევაა ჩასატარებელი. „ფორტუნა“ უწყების განცხადებას გთავაზობთ, სადაც ნათქვამია, რომ ისინი პროექტთან დაკავშირებით შენიშვნებს, ნებისმიერი პირისგან მიიღებენ: „2017 წლის 17 თებერვალს, სამინისტროში შ.პ.ს ,,ართანა ლოპოტას“ მიერ, წარმოდგენილ იქნა 4.22 მგვტ სიმძლვრის ართანა ჰესის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში. ამ ეტაპზე სამინისტროში მიმდინარეობს გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტის განხილვა. გახილვის შემდგომ მომზადდება კონკრეტული შენიშვნები და წინადადებები და გადაეგზავნება საქმიანობის განმახორციელებელს. აღნიშნული პროექტის საჯარო განხილვა დაგეგმილია მიმდინარე წლის 6 აპრილს, თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციულ შენობაში. შეხვედრას ასევე დაესწრება სამინისტროს წარმომადგენელი. მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, საქმიანობის განმახორციელებელი ვალდებულია მიიღოს და განიხილოს დაინტერესებული საზოგადოების მიერ წარდგენილი შენიშვნები და წინადადებები. ამასთან სამინისტრო გამოთქვამს მზადყოფნას მიღოს და განიხილოს ნებისმიერ დაინტერესებული პირის მოსაზრებები წარმოდგენილ პროექტან დაკავშირებით. დამატებით აღვნიშნავთ, რომ საჯარო განხილვის ეტაპი არ არის გადაწყვეტილების მიღების საბოლოო ეტაპი, ვინაიდან პროექტის განხორციელების შესახებ გადაწყვეტილება მიიღება ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნის დამტკიცების ეტაპზე“, – ნათქვამია განცხადებაში. ართანა ჰესის წინააღმდეგ სოფლის მოსახლეობა პეტიციას ავრცელებს. პეტიციას ხელს სოფელ ართანის მცხოვრებლები აწერენ. ისინი მიმართავენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრს, პარლამენტის, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარეს, საქართველოს სახალხო დამცველს და მწვანე ალტერნატინატივის აღმასრულებელ დირექტორს ნინო გუჯარაიძეს, რომ არ დაუშვან სოფელში ჰესის მშენებლობა. [post_title] => აშენდება თუ არა "ართანა ჰესი"? [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ashendeba-tu-ara-artana-hesi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-24 12:09:59 [post_modified_gmt] => 2017-03-24 08:09:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=117381 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 45 [max_num_pages] => 15 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 369dc3a01592c4366d8a351a7844ad81 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )