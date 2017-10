ჩინელი ქალი სმარტფონზე შეუჩერებლივ თამაშის გამო ცალი თვალით დაბრმავდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tamashi [1] => smartfoni [2] => chineli-qali [3] => dabrmavda ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 172164 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tamashi [1] => smartfoni [2] => chineli-qali [3] => dabrmavda ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 172164 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 531 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => tamashi [1] => smartfoni [2] => chineli-qali [3] => dabrmavda ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => tamashi [1] => smartfoni [2] => chineli-qali [3] => dabrmavda ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (172164) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (19998,19999,2181,531) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 166268 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-09-21 16:10:49 [post_date_gmt] => 2017-09-21 12:10:49 [post_content] => 5555 ლარიანი iPhone 8 საქართველოში უკვე გაიყიდა. ახალი სმარტფონი ექსკლუზიურ ფასად უცხო ქვეყნის მოქალაქემ შეიძინა. როგორც ”ფორტუნას” ტექნიკის მაღაზიათა ქსელ Iphone+ ში განუცხადეს, მუქი ნაცრისფერი iPhone 8 ირანელმა ვიზიტორმა იყიდა, რომელმაც მასში 5555 ლარი გადაიხადა. ”როგორც ჩვენმა უცხოელმა კლიენტმა აღნიშნა, ირანში Apple-ის სმარტფონები ძნელად იშოვება, შესაბამისად, ირანელებს iPhone-ს შეძენა სხვა ქვეყნებში უწევთ. ასე რომ, ჩვენი მყიდველი ერთ-ერთი პირველი იქნება, ვისაც ირანში iPhone 8 ექნება”, - განმარტეს კომპანიაში. მათივე ინფორმაციით, ვინაიდან პირველი iPhone 8 ჩვენს ქვეყანაში უკვე გაიყიდა, ამიერიდან მისი ფასი 2539 ლარიდან დაიწყება . ”24 სექტემბრიდან ჩვენს ქსელში წარმოდგენილი იქნება ახალი სმარტფონი სხვადასხვა ფერში და მომხმარებელი 3 საათიდან შეძლებს მათ შეძენას. რაც შეეხება ფასებს, IPhone 8 64GB Silver 2539 ლარი ეღირება, IPhone 8 64GB Gold- 2539 ლარი, IPhone 8 plus 64GB Black- 2839 ლარი, 64GB Silver- 2839 ლარი , 64GB Gold- 2839 ლარი , ხოლო 256GB Black-3199 ლარი”, - აღნიშნეს ტექნიკის მაღაზიათა ქსელში. მათივე ცნობით, კიდევ ერთი ახალი სმარტფონის iPhone X -ის (იგივე iPhone 10) გაყიდვები საქართველოში 3 ნოემბრიდან დაიწყება. მისი ექსკლუზიური ღირებულება 9999 ლარი იქნება. შეგახსენებთ, კომპანია Apple-მ ერთგულ თაყვანისმცემლებს სამი ახალი სმარტფონი – iPhone 8, iPhone 8 Plus და iPhone X (იგივე iPhone 10) 12 სექტემბერს წარუდგინა. როგორც იცით, 12 სექტემბერს, კომპანია Apple-მ ერთგულ თაყვანისმცემლებს სამი ახალი სმარტფონი – iPhone 8, iPhone 8 Plus და iPhone X (იგივე iPhone 10) წარუდგინა. ამ დღეს არამარტო აღნიშნული ბრენდის, არამედ სრულიად ტექნო-სამყაროს წარმომადგენლები მოუთმენლად ელოდნენ. დანარჩენ მსოფლიოსთან ერთად, ბაზარზე ახალი სმარტფონების გამოჩენას საქართველოშიც ელიან. როგორც "ფორტუნას" ტექნიკის მაღაზიათა ქსელ Iphone+ ში განუცხადეს, iPhone 8 და iPhone 8 Plus ჩვენს ქვეყანაში 21 სექტემბრიდან გაიყიდება, iPhone X (იგივე iPhone 10) კი - 3 ნოემბრიდან. "რაც შეეხება ახალი სმარტფონების ღირებულებას, iPhone X-ის ფასი ჯერჯერობით უცნობია, თუმცა iPhone 8-ის ექსკლუზიური ღირებულება 5555 ლარი იქნება. რამდენიმე დღეში სმარტფონი, ბუნებრივია, გაიაფდება და 2000 ლარი ეღირება", - განმარტეს ტექნიკის მაღაზიათა ქსელ Iphone+ ში. გავრცელებული ინფორმაციით, iPhone X-ის სავარაუდო ღირებულება საქართველოში, პირველ დღეებში, 9999 ლარი იქნება. შეგახსენებთ, iPhone 8 და iPhone 8 Plus - ორივე მოდელი სამ ფერში იქნება ხელმისაწვდომი: ვერცხლისფერში, ნაცრისფერსა (მუქი ნაცრისფერი, თითქმის შავი) და ოქროსფერში (ვარდისფერის ელფერით). 4s-ის მსგავსად, ისინი სარკის ზედაპირით იქნება წარმოდგენილი. iPhone Х კი - ერთ დროს პოპულარულ iPhone 4/4s-ს მოგვაგონებს. ხელმისაწვდომი იქნება ვერცხლისფერ და ნაცრისფერ ტონალობებში. სმარტფონის ხშირად გამოყენება კისერთან დაკავშირებულ პრობლემებს იწვევს. მედიკოსთა ინფორმაციით, კისრისა თუ წელის ტკივილით შეწუხებული პაციენტების რაოდენობა უკანასკნელ წლებში განსაკუთრებულად გაიზარდა და რაც ყველაზე მთავარია, პაციენტთა ასაკი საგრძნობლადაა გაახალგაზრდავებული. წესით და რიგით, მსგავსი პრობლემები ბავშვებსა თუ მოზარდებს ჯერ არ უნდა აწუხებდეთ. სწორედ ამიტომ, სპეციალისტები ამ საკითხით სერიოზულად დაინტერესდნენ და დაადგინეს, რომ ყველაფერის მიზეზი თანამედროვე გაჯეტებია. სმარტფონისა თუ ტაბლეტის გამოყენებისას კისერი არასწორ პოზიციაშია და დროთა განმავლობაში გართულებები წარმოიქმნება. 