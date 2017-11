ჩინეთში 6,5 მაგნიტუდის მიწისძვრა მოხდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => miwisdzvra [1] => chineti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 188370 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => miwisdzvra [1] => chineti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 188370 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 95 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => miwisdzvra [1] => chineti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => miwisdzvra [1] => chineti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (188370) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1088,95) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 187591 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-11-16 00:20:49 [post_date_gmt] => 2017-11-15 20:20:49 [post_content] => აზერბაიჯანში, საქართველოს საზღვრიდან 171 კმ-ში 5.9 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა მოხდა. ბიძგები საქართველოშიც დაფიქსირდა. ინფორმაციას სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი ავრცელებს. უცნობია, მოჰყვა თუ არა მიწისძვრას ნგრევა. მოქალაქეები აცხადებენ, რომ მათ საკმაოდ ძლიერი რყევა იგრძნეს. ბიძგები მთელი საქართველოს მასშტაბით იგრძნობოდა. მიწისძვრა აზერბაიჯანში - საქართველოში ძლიერი ბიძგები დაფიქსირდა

ირან-ერაყის საზღვართან ძლიერ მიწისძვრას ათეულობით ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. როგორც BBC, ირანის ადგილობრივ მედიაზე დაყრდნობით, წერს, მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 200-მდე გაიზარდა. მიწისძვრის სიმლავრემ 7,3 მაგნიტუდა შეადგინა და ის თურქეთსა და ისრაელშიც იგრძნობოდა. ირან-ერაყის საზღვართან მომხდარ 7,3 მაგნიტუდის მიწისძვრას მსხვერპლი მოჰყვა

საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა აბრეშუმის გზის საერთაშორისო თანაინკუბაციის (ICI) დამფუძნებელი ხდება. ალიანსის შექმნა 2017 წლის 27 ნოემბერს, ჩინეთის დედაქალაქში იგეგმება და მისი მთავარი მიზანი აბრეშუმის გზის ქვეყნებს შორის სამეცნიერო და ტექნოლოგიური ინოვაციების სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავება იქნება. „პროექტში საქართველოს ჩართვით ქართულ კომპანიებს შესაძლებლობა მიეცემათ, მხარდაჭერა მოიპოვონ აბრეშუმის გზის ქვეყნებში საქმიანობის წამოწყების სურვილის შემთხვევაში. ალიანსი პეკინის მუნიციპალიტეტის ფინანსური ხელშეწყობით ფუძნდება, რაც ავტომატურად გულისხმობს მსგავს შემთხვევებში პეკინის მუნიციპალური მთავრობის მხარდაჭერას. ქართულ კომპანიებს შესაძლებლობა ექნებათ მიიღონ ფინანსური ინვესტიცია ჩინეთის მხრიდან. ICI-ს იდეა თავის თავში გულისხმობს მასშტაბურ ბიზნესინკუბატორს, ამიტომ მას ექნება პირდაპირი წვდომა ჩინურ კომპანიებთან, რაც ქართულ-ჩინურ ბიზნესსექტორებს შორის კომუნიკაციას მეტად ეფექტიანს გახდის. პროექტში ჩასართავად ქართულ კომპანიებს რეკომენდაცია საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატამ უნდა გაუწიოს", - ნათქვამია სავაჭრო-სამრეწველო პალატის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. ალიანსის ძირითადი დამფუძნებლები პეკინის მუნიციპალიტეტის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების კომისია და ჩინეთის საერთაშორისო ვაჭრობის ხელშეწყობის საბჭო არიან. საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის პროექტში ჩართვით საქართველო ავტომატურად ხდება ალიანსის წევრი. საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა ჩინეთის დედაქალაქში ალიანსს დააფუძნებს

აზერბაიჯანში, საქართველოს საზღვრიდან 171 კმ-ში 5.9 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა მოხდა. ბიძგები საქართველოშიც დაფიქსირდა. ინფორმაციას სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი ავრცელებს. უცნობია, მოჰყვა თუ არა მიწისძვრას ნგრევა. მოქალაქეები აცხადებენ, რომ მათ საკმაოდ ძლიერი რყევა იგრძნეს. ბიძგები მთელი საქართველოს მასშტაბით იგრძნობოდა. მიწისძვრა აზერბაიჯანში - საქართველოში ძლიერი ბიძგები დაფიქსირდა