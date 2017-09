ჩინეთში ძლიერი მიწისძვრა მოხდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => miwisdzvra [1] => chineti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 164384 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => miwisdzvra [1] => chineti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 164384 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 95 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => miwisdzvra [1] => chineti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => miwisdzvra [1] => chineti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (164384) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1088,95) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 163517 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-09-14 12:21:54 [post_date_gmt] => 2017-09-14 08:21:54 [post_content] => გუანჭოუში ”საპარტნიორო ფონდისა“ და საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის ერთობლივი წარმომადგენლობა გაიხსნა. სავაჭრო-სამრეწველო პალატის ინფორმაციით, ”საპარტნიორო ფონდისა“ და საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის ერთობლივი წარმომადგენლობა ქვეყანაში ინვესტიციების მოზიდვას, ჩინეთ- საქართველოს შორის სავაჭრო - ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავებასა და ერთობლივი პროექტების განხორციელებას შეუწყობს ხელს. ასევე, პოპულარიზაციას გაუწევს საქართველოს საინვესტიციო გარემოსა და შესაძლებლობებს. ”ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში ჩვენი ერთობლივი წარმომადგენლობის გახსნის საჭიროება კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, თუ რა დიდი ინტერესი გააჩნიათ ჩინელ ინვესტორებს საქართველოს მიმართ. ერთობლივი ცენტრი გაორმაგებული ენერგიით იმუშავებს საქართველოში ინვესტიციებისა და სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი პროექტების მოსაზიდად“, - განაცხადა საპარტნიორო ფონდის აღმასრულებელმა დირექტორმა დავით საგანელიძემ. ”ოფისში, რომელიც გავხსენით, იმუშავებს როგორც საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის, ასევე საპარტნიორო ფონდის წარმომადგენლობები. ცენტრის ფუნქციონირების მიზანია არა მარტო პალატის წევრ, არამედ სხვა ქართულ კომპანიებსაც ხელი შევუწყოთ ექსპორტის განხორციელებაში, ჩინეთში ბიზნეს-პარტნიორების მოძიებასა და სავაჭრო-საინვესტიციო ურთიერთობების გამყარებაში“, - განაცხადა საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის პრეზიდენტმა ნინო ჩიქოვანმა. პალატის პრესსამსახურის ცნობით, ”საპარტნიორო ფონდისა“ და საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის ერთობლივი წარმომადგენლობის გახსნის ცერემონიაზე ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ დოკუმენტი გაფორმდა, რომელსაც ხელი „საპარტნიორო ფონდის“, საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატისა და „ევრაზიის სავაჭრო კომერციული თანამშრომლობის ცენტრის“ ხელმძღვანელებმა მოაწერეს. სამმხრივი შეთანხმება სამომავლო თანამშრომლობის სამოქმედო გეგმას მოიცავს. ”საპარტნიორო ფონდისა“ და საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის ერთობლივი წარმომადგენლობა ”ევრაზიის სავაჭრო-კომერციული თანამშრომლობის ცენტრის“ შენობაში განთავსდა. ერთობლივი წარმომადგენლობა ფუნქციონირებას გახსნის დღიდან იწყებს. ცენტრში ჩინეთის უმსხვილეს კომპანია Ehang Innovation Technology Co; Ltd- თან გაიმართა მოლაპარაკება. კომპანიას საქართველოში მაღალტექნოლოგიური და ინოვაციური პროდუქციის წარმოება და ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმით მრავალმილიონიან ბაზარზე გასვლის სურვილი აქვს. ერთობლივი ოფისის დირექტორი საპარტნიორო ფონდის მხრიდან თამარ ნამორაძე იქნება. საკუთარ წარმომადგენელს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა რამდენიმე დღეში წარადგენს. დავით საგანელიძე: ჩინელ ინვესტორებს საქართველოს მიმართ დიდი ინტერესი აქვთ [post_title] => საქართველოში ჩინეთიდან ღვინის იმპორტიორები ჩამოვიდნენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartveloshi-chinetidan-ghvinis-importiorebi-chamovidnen [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-13 15:02:11 [post_modified_gmt] => 2017-09-13 11:02:11 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=163194 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 163057 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-09-13 12:09:25 [post_date_gmt] => 2017-09-13 08:09:25 [post_content] => „საქართველოს სახით რუკაზე გაჩნდა ქვეყანა, რომელსაც თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი მსოფლიოში წამყვანი ბაზრების მქონე ყველა სახელმწიფოსთან ექნება, რაც ინვესტორებისთვის სერიოზული სიგნალია“- ეს განცხადება „საპარტნიორო ფონდის“ აღმასრულებელმა დირექტორმა დავით საგანელიძემ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში, ძიანგსის პროვინციის გუბერნატორთან შეხვედრისას გააკეთა. ჩინეთში საქმიანი ვიზიტის დარგლებში PABSEC დელეგაციები, რომელსაც „საპარტნიორო ფონდის“ აღმასრულებელი დირექტორი დავით საგანელიძე ხელმძღვანელობს, ჩინეთის ბიზნეს წრეებისა და უმსხვილესი კომპანიების პირველ პირებს ხვდებიან. ქართულ დელეგაციას საზეიმო დახვედრა ძიანგსის პროვინციის გუბერნატორმა ლიუ ციმ მოუწყო. შეხვედრაზე მხარეებმა საქართველოს საინვესტიციო პოტენციალზე ისაუბრეს და ორმხრივი თანამშრომლობის სურვილი ტექსტილის, ინფრასტრუქტურისა და ბუნებრივი წიაღისეულის გადამუშავების სფეროებში გამოთქვეს. საუბარი შეეხო საქართველო - ძიანგსის პროვინციას შორის პირდაპირი რეისების დანიშვნისა და საქართველოს, როგორც კონკურენტუნარიანი სარკინიგზო კორიდორის გამოყენების საკითხებს. „საქართველო ინვესტიციების დაბანდებისთვის მიმზიდველი ქვეყანაა, ჩვენ გამოვთქვამთ დიდ ინტერესს ორმხრივი თანამშრომლობის პერსპექტივის მიზნით“, - განაცხადა ლიუ ციმ. „ჩინეთი უკვე სამი წელია ჩვენი ყველაზე მსხვილი ინვესტორი და სავაჭრო პარტნიორია. მსოფლიოს ყველაზე დიდი ბაზრების მქონე ქვეყნებთან თავისუფალი სავაჭრო რეჟიმის გამო საქართველოში როგორც ევროპული, ასევე აზიური კომპანიები შემოდიან და საკუთარი წარმოების გადმოტანას სწორედ ჩვენს ქვეყანაში ცდილობენ. საქართველო- ჩინეთის სავაჭრო- ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავება ამ მხრივ ორივე ქვეყნისთვის სასარგებლოა“, - განაცხადა დავით საგანელიძემ. „საპარტნიორო ფონდის“ ხელმძღვანელმა ძიანგსის გუბერნატორი და ადგილობრივი ბიზნეს წრეების წარმომადგენლები ამა წლის 28-29 ნოემბერს თბილისში „ერთი სარტყელი ერთი გზის“ ფარგლებში დაგეგმილ საერთაშორისო ფორუმზე მოიწვია. თავის მხრივ ძიანგსის გუბერნატორმა სქართველოს იმერეთის რეგიონისა და ძიანგსის პროვინციის დამეგობრების შესახებ ინიციატივა გამოთქვა. საქართველო - ძიანგსის პროვინციას შორის შესაძლოა პირდაპირი რეისები დაინიშნოს დავით საგანელიძე: ჩინელ ინვესტორებს საქართველოს მიმართ დიდი ინტერესი აქვთ