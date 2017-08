ჩინეთში ძლიერი შტორმია – დაწყებულია მოსახლეობის ევაკუაცია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => pekini [1] => shtormi-chinetshi [2] => mosakhleobis-evakuacia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 153455 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => pekini [1] => shtormi-chinetshi [2] => mosakhleobis-evakuacia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 153455 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 8758 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => pekini [1] => shtormi-chinetshi [2] => mosakhleobis-evakuacia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => pekini [1] => shtormi-chinetshi [2] => mosakhleobis-evakuacia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (153455) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18149,8758,18148) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 151091 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-08-03 21:58:29 [post_date_gmt] => 2017-08-03 17:58:29 [post_content] => კვირის ბოლოს პეკინის ქუჩის მარჯვენა მხარეს, სარეაბილიტაციო სამუშაოები დასრულდება და მოძრაობა აღდგება. ამის შესახებ თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ განაცხადა. დედაქალაქის მერმა პეკინის ქუჩის სარეაბილიტაციო შტაბში შეხვედრა გამართა. დავით ნარმანიას განცხადებით, დაგეგმილი სამუშაოები გეგმა-გრაფიკით, ინტენსიურ რეჟიმში მიმდინარეობს. მისი ინფორმაციით, ამ დროისთვის პირველი ეტაპის სამუშაოების 90%-ზე მეტი უკვე დასრულებულია. აღნიშნულ შეხვედრაზე, შესაბამისი სამსახურის წარმომადგენლებთან მიმდინარე და დასრულებული სამუშაოები შეაჯამა და სამომავლო გეგმებზე იმსჯელა. კვირის ბოლოს პეკინის ქუჩის მარჯვენა მხარეს მოძრაობა აღდგება დავით ნარმანიამ 26 მაისის მოედანზე სამუშაო შტაბში გამართულ შეხვედრაზე შესაბამისი სამსახურების წარმომადგენლებთან ერთად პეკინის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ერთი თვის ანგარიში შეაჯამა. შეხვედრაზე თბილისის მერმა შესაბამისი კომპანიებისა და სამსახურების წარმომადგენლებს კონკრეტული დავალებები მისცა და უახლოეს პერიოდში დაგეგმილი სამუშაოების შესახებ ისაუბრა. რეაბილიტაციის პირველი თვის განმავლობაში სამუშაოები დამკვეთთან შეთანხმებული გეგმის მიხედვით და ვადების ზუსტი დაცვით ჩატარდა. „შევაჯამეთ პირველი ერთი თვე, რომლის ფარგლებშიც სარეაბილიტაციო სამუშაოები გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად შესრულდა. პეკინის ქუჩის მარცხენა მხარეს კომუნიკაციებთან დაკავშირებული ყველა ძირითადი სამუშაო შესრულებულია. ამჟამად მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები ასფალტის პირველი ფენის დასაგებად, რომლის შემდეგაც გადავდივართ მარცხენა მხარეს. მნიშვნელოვანია, რომ მიწისქვეშა კომუნიკაციების სისტემა, რომელიც ძალიან იყო დაზიანებული და სამი-ოთხი ათეული წლის განმავლობაში არ იყო გამოცვლილი, სრულად აღდგენილია. ეს კი ერთგვარი გარანტიაა იმის, რომ გზის საფარი დიდი ხნის განმავლობაში იქნება მყარად. მოსახლეობა გაგებით ეკიდება 24 საათის განმავლობაში მიმდინარე სამუშაოებს, რისთვისაც მათ და მძღოლებს, რომლებიც ერიდებიან ამ მიმართულებით გადაადგილებას, განსაკუთრებულ მადლობას ვუხდით," - განაცხადა დავით ნარმანიამ. სამუშაოების დაწყებიდან ერთი თვის განმავლობაში, პეკინის ქუჩის სხვადასხვა სარეაბილიტაციო უბანზე მოეწყო ახალი სანიაღვრე სისტემა და რეაბილიტაცია ჩაუტარდა GWP-ს მაგისტრალურ მილსადენებს. ამ დროისთვის პეკინის ქუჩაზე შეცვლილი და აშენებულია 35 ცალი ახალი წყალმიმღები ჭა და შესაბამისი დაერთებები ცენტრალურ კოლექტორთან. ცენტრალურ კოლექტორზე შეიცვალა 5 სათვალთვალო ჭა. ამასთან, სარეაბილიტაციო ტერიტორიის 90%-ზე დასრულებულია ასფალტის ძველი საფარის დემონტაჟი. პეკინის ქუჩაზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარე წლის 16 ივნისს დაიწყო. საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებისთვის დედაქალაქის ბიუჯეტიდან 3 მილიონი ლარი გამოიყო. მიწისქვეშა კომუნიკაციების სისტემის რეაბილიტაციას საკუთარი ხარჯებით თავად კომუნიკაციების მფლობელი კომპანიები უზრუნველყოფენ. სამუშაოები 24-საათიან რეჟიმში მიმდინარეობს, რათა ქუჩის რეაბილიტაცია სექტემბერში დასრულდეს. რეაბილიტაციის პროცესის ოპერატიული მართვა 26 მაისის მოედანზე მოწყობილი შტაბიდან ხორციელდება.

„პეკინის ქუჩაზე სამუშაოები ვადების ზუსტი დაცვით ჩატარდა" "ყველა გზაზე იქნება განთავსებული საგზაო ნიშნები, იმისთვის რომ მარტივად მოახერხონ მძღოლებმა ახალი მიმართულებებით გადაადგილება. ცალმხრივ ქუჩებზე საზოგადოებრივი ტრანსპორტი იმოძრავებს. იმ შემთხვევაში, თუ მგზავრების ნაკადი მოიმატებს, მზად ვართ ავტობუსებიც დავამატოთ. ასევე მეტრო, რომელიც კარგი გამოსაყენებელი იქნება, მზად ვართ ვაგონები დავამატოთ და ინტერვალი შევამციროთ", – განაცხადა მამუკა მუმლაძემ. ამ გადაწყვეტილების მისაღებად პეკინის რეაბილიტაციის შტაბი შეიქმნა. მათი ოფისი სასტუმრო "ჰოლიდეი ინის" წინ არის განთავსებული. ჯგუფში შემავალი სპეციალისტები ადგილზე წარმოქმნილ პრობლემებზე სწრაფ გადაწყვეტილებებს მიიღებენ. მოქალაქეებისთვის კი მოქმედებს მერიის ცხელი ხაზი, რომელიც მსურველებს კითხვების შემთხვევაში, საჭირო ექსპერტთან გადაამისამართებს. პარკირების შეზღუდვა და მეტი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი: ცვლილებები, რომლებიც პეკინზე იგეგმება 